함양대로마을 유성훈 씨 이웃돕기 성금 100만 원 기탁

함양군 서상면에서 농사를 짓고 있는 대로마을 유성훈 씨가 이웃을 돕기 위해 30일 서상면사무소를 방문하여 100만 원을 기탁했다.

유성훈 씨는 바쁜 농사일 중에도 주변의 소외된 이웃들을 떠올리며 정성을 모았다는 점에서 이번 기탁은 더욱 의미를 더하고 있다.

유성훈 씨는 "큰돈은 아니지만 주변의 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하는 마음으로 성금을 준비했다."라고 소감을 밝혔다.