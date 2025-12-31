메뉴 건너뛰기

25.12.31 20:10최종 업데이트 25.12.31 20:10

함양 웅평마을 서달원 이장 이웃돕기 성금 100만 원 기탁

함양군 유림면 웅평마을 서달원 이장은 30일 면사무소를 찾아 연말연시 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다.

서 이장은 "겨울철 이웃들을 위해 추운 겨울을 건강하고 따뜻하게 보낼 수 있기를 바라는 마음에서 이웃돕기 성금을 기탁하게 되었다"라고 말했다.

