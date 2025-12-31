사회부산경남한줄뉴스 25.12.31 20:10ㅣ최종 업데이트 25.12.31 20:10 함양 웅평마을 서달원 이장 이웃돕기 성금 100만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 함양군 유림면 웅평마을 서달원 이장은 30일 면사무소를 찾아 연말연시 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다. 서 이장은 "겨울철 이웃들을 위해 추운 겨울을 건강하고 따뜻하게 보낼 수 있기를 바라는 마음에서 이웃돕기 성금을 기탁하게 되었다"라고 말했다. #이우돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사거제 정풍건설-원천중기건설, 이웃돕기 성금 기탁 갤러리 오마이포토 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 1/10 이전 다음 이전 다음 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.