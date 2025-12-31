큰사진보기 ▲창원해경, 승진 임용식-모범공무원 표창 수여 ⓒ 창원해양경찰서 관련사진보기

창원해양경찰서(서장 옥창묵)는 31일 승진 임용식과 모범공무원 표창 수여식을 경찰서 3층 중회의실에서 가졌다고 밝혔다.김옥현 경위가 경비함정 장비관리를 통한 현장 대응 능력 유지 및 강화 등 성실한 직무 수행 공로를 인정 받아 모범공무원으로 선정되어 표창을 수여받았다.옥창묵 서장은 "영광스러운 승진을 축하하고 계급의 무게가 올라간 만큼 더 큰 책임감을 갖고 항상 깨끗하고 안전한 바다를 위해 열심히 노력해주길 바란다"고 당부했다.