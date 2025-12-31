메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.31 20:10최종 업데이트 25.12.31 20:10

창원해경, 승진 임용식-모범공무원 표창 수여

원고료로 응원하기
창원해경, 승진 임용식-모범공무원 표창 수여
창원해경, 승진 임용식-모범공무원 표창 수여 ⓒ 창원해양경찰서

창원해양경찰서(서장 옥창묵)는 31일 승진 임용식과 모범공무원 표창 수여식을 경찰서 3층 중회의실에서 가졌다고 밝혔다.

김옥현 경위가 경비함정 장비관리를 통한 현장 대응 능력 유지 및 강화 등 성실한 직무 수행 공로를 인정 받아 모범공무원으로 선정되어 표창을 수여받았다.

옥창묵 서장은 "영광스러운 승진을 축하하고 계급의 무게가 올라간 만큼 더 큰 책임감을 갖고 항상 깨끗하고 안전한 바다를 위해 열심히 노력해주길 바란다"고 당부했다.

#창원해경

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사거제 정풍건설-원천중기건설, 이웃돕기 성금 기탁

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기