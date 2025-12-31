사회부산경남한줄뉴스 25.12.31 20:10ㅣ최종 업데이트 25.12.31 20:10 창원해경, 승진 임용식-모범공무원 표창 수여 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲창원해경, 승진 임용식-모범공무원 표창 수여 ⓒ 창원해양경찰서 관련사진보기 창원해양경찰서(서장 옥창묵)는 31일 승진 임용식과 모범공무원 표창 수여식을 경찰서 3층 중회의실에서 가졌다고 밝혔다. 김옥현 경위가 경비함정 장비관리를 통한 현장 대응 능력 유지 및 강화 등 성실한 직무 수행 공로를 인정 받아 모범공무원으로 선정되어 표창을 수여받았다. 옥창묵 서장은 "영광스러운 승진을 축하하고 계급의 무게가 올라간 만큼 더 큰 책임감을 갖고 항상 깨끗하고 안전한 바다를 위해 열심히 노력해주길 바란다"고 당부했다. #창원해경 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사거제 정풍건설-원천중기건설, 이웃돕기 성금 기탁 갤러리 오마이포토 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 1/6 이전 다음 이전 다음 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.