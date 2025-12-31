준설 이후 갑천에서 시작된 겨울철새학교

대전환경운동연합은 매년 갑천을 찾는 겨울철새들을 위해 먹이주기 활동을 이어오고 있다. 2025년 겨울 첫 번째 먹이주기는 12월 31일, 대전 유성구 갑천 탑립돌보에서 '겨울철새학교'라는 이름으로 진행됐다. 이날 행사에는 5명의 참가자가 함께해 현장을 찾은 겨울철새를 탐조하고 먹이를 공급했다.
대전환경운동연합은 2016년부터 겨울철새 먹이주기를 시작해 당시 볍씨 200kg의 먹이를 공급했다. 이후 규모를 점차 확대해 500kg으로 늘렸고, 현재는 매년 약 1톤의 먹이를 공급하고 있다. 겨울철새들이 본격적으로 도래하는 12월 말부터 떠나는 2월 초까지 매주 100kg의 먹이를 공급하는 방식이다.
겨울철새에게 무엇보다 중요한 것은 깃털 관리다. 장거리 이동 과정에서 깃털은 마모되기 쉽고, 이를 튼튼하게 유지하기 위해서는 건강한 신체 상태가 필수적이다. 충분한 영양 섭취가 이뤄져야 장거리 비행을 지속할 수 있다.
또한 이동 전 충분한 에너지를 축적하는 것도 중요하다. 비행기가 이륙 전에 연료를 채우는 것과 같은 이치다. 에너지가 부족하면 이동 과정에서 도태될 가능성이 커지고, 장거리 비행에 필요한 에너지를 채우지 못할 경우 번식지로 돌아가지 못한 채 낙오하게 된다.
그러나 대전의 3대 하천을 찾는 겨울철새들에게 에너지를 보충할 수 있는 환경은 점점 악화되고 있다. 과거 먹이터 역할을 하던 주변 농경지는 아파트와 건물로 전환됐고, 하천 둔치 역시 자전거도로와 산책로가 들어서며 먹이가 부족해진 상황이다.
여기에 최근 진행된 대규모 하천 준설은 먹이뿐만 아니라 서식 환경 자체를 크게 훼손했다. 대전환경운동연합의 조사 결과, 준설 이후 겨울철새 개체 수가 47% 이상 감소한 것으로 나타났다. 겨울철새들은 하천 중간에 형성된 하중도와 저수로를 중심으로 먹이를 찾는데, 준설 과정에서 이러한 하중도와 먹이터가 거의 사라진 결과다. 이 같은 상황을 고려할 때, 겨울철새를 위한 먹이주기의 필요성은 오히려 더 커지고 있다(관련기사: "대규모 준설 이후 대전 갑천 겨울철새 절반으로 급감"
https://omn.kr/2gjhy).
겨울철새 먹이주기는 단순한 보호 활동을 넘어, 인간이 자연과 맺어온 관계를 되돌아보게 하는 행위이기도 하다. 인간은 개발과 편의라는 이름으로 하천의 구조와 흐름, 그리고 그 안에 깃든 생명들의 삶의 조건을 바꿔왔다. 먹이주기는 그 결과로 발생한 결핍을 임시로 메우는 행동이지만, 동시에 인간 사회가 자연에 대해 져온 책임을 자각하는 최소한의 실천이기도 하다.
철새들은 도움을 요청하지 않는다. 다만 환경이 허락하는 범위 안에서 살아남고 이동할 뿐이다. 먹이주기는 '불쌍함'에서 출발하는 시혜가 아니라, 인간의 선택이 다른 생명에게 어떤 영향을 미쳤는지를 인식하는 과정이다. 하천에서 사라진 하중도와 먹이터, 끊어진 생태적 연결고리는 자연의 문제가 아니라 인간 사회의 결정이 남긴 결과이기 때문이다.
그런 점에서 겨울철새 먹이주기는 생태 보전 활동이다. 우리는 어떤 하천을 만들었고, 그 하천에서 누가 살아남을 수 있는지를 생각해야 한다. 매주 이어지는 먹이주기는 철새를 위한 시간이면서 동시에 인간이 스스로에게 던지는 반성의 시간이 되어야 한다.
이날 현장에서는 원앙, 청둥오리, 흰뺨검둥오리, 흰죽지, 물닭 등 여러 겨울철새가 월동을 이어가고 있는 모습이 확인됐다. 다만 개체 수가 과거에 비해 눈에 띄게 줄어든 점도 체감할 수 있었다. 탐조에 참여한 참가자들 역시 예년에 비해 새가 크게 줄었다며 우려를 나눴다.
대전환경운동연합은 내년 2월까지 매주 수요일 오전 10시 30분, 갑천 탑립돌보에서 겨울철새 먹이주기 활동을 이어갈 예정이다.