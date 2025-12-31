준설 이후 갑천에서 시작된 겨울철새학교

날로 파괴되어지는 강산을 보며 눈물만 흘리고 계시지 않으신가요? 자연을 위한 활동이 필요하시면 연락주세요! 대전환경운동연합 회원이 되시면 함께 눈물을 흘리고 치유 받을 수 있습니다. 회원가입하기! https://online.mrm.or.kr/FZeRvcn

이 기자의 최신기사 멸종위기종 월동하는 금강변에서 굳이 불꽃축제를?