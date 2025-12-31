이현재 하남시장 신년사... "베드타운을 넘어 자족도시로"

큰사진보기 ▲이현재 하남시장이 2026년 병오년 새해를 맞아 "하남은 이제 베드타운을 넘어 일자리·산업·재정이 함께 작동하는 도시로 전환할 수 있는 골든타임에 들어섰다"고 말했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

이현재 하남시장이 2026년 병오년 새해를 맞아 "하남은 이제 베드타운을 넘어 일자리·산업·재정이 함께 작동하는 도시로 전환할 수 있는 골든타임에 들어섰다"고 말했다.이 시장은 신년사를 통해 "민원서비스 종합평가 대통령상을 2년 연속 수상하며 대한민국 최고의 민원행정서비스 도시로 도약했다"며 "사회안전지수 기준 전국 27위였던 하남이 3년 연속 수도권 TOP 10에 진입한 것은 시민의 성원 덕분"이라고 밝혔다.그는 "2026년은 지하철 5철 기반 구축을 통해 교통체계가 한 단계 도약하는 해가 될 것"이라고 밝혔다. 지하철 9호선 신미사역 급행·일반열차 병행 운행, 강일~미사 구간 선개통, 지하철 3호선 신덕풍역과 원도심 연결 보행데크 설치, 단샘초역 신설 등을 추진한다. 또한 "위례신사선 본선 예타 통과와 GTX-D·F 국가철도망계획 반영을 위해 총력을 다하겠다"고 말했다.이 시장은 "도시의 지속가능성은 사람에 대한 투자에서 완성된다"며 교육·복지 강화를 강조했다. 남한고 자율형 공립고 지원, 신규 초등학교 입학지원금, 고3 학생 석식비 지원 확대, 통학순환버스 운영, 교육지원청 조기 개청 추진 등을 언급했다. 그는 "아이부터 어르신까지 책임지는 생애주기 복지를 실현하겠다"고 말했다.이어 "기업이 안착하고 성장할 수 있는 지원시스템을 구축해 12개 기업을 유치했고, 5성급 호텔과 교산신도시 AI 클러스터를 통해 새로운 성장엔진을 마련하겠다"고 밝혔다. 이어 "19년간 멈춰있던 캠프콜번 사업을 본격 추진하고 K-컬처 복합콤플렉스를 통해 글로벌 공연·영상산업 거점 도시로 도약하겠다"고 말했다.그러면서 "권역별 버스킹과 '뮤직 인 더 하남'으로 누적 54만 명이 참여하며 문화 불모지였던 하남이 수도권 대표 문화도시로 자리매김했다"며 "미사호수공원과 K-스타월드를 잇는 관광동선을 구축해 '한 번 오면 다시 찾는 하남'을 만들겠다"고 밝혔다.이 시장은 "도시는 하루아침에 완성되지 않는다. 오늘의 선택이 미래 세대의 삶을 결정한다"며 "첨단산업과 문화·관광이 함께 작동하는 자족도시를 목표로 시민과 함께 나아가겠다"고 말했다. 그는 "시민의 일상 속에서 변화가 체감되는 하남, 미래 세대에게 자랑스럽게 물려줄 수 있는 하남을 만들겠다"고 다짐했다.