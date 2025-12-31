허경행 경기 광주시의회 의장 "도약 전환기...광주시 미래 최선"

큰사진보기 ▲경기 광주시의회가 2025년 한 해를 마무리하며 의정 성과와 새해 계획을 밝혔다. 허경행 의장은 신년사를 통해 "시민 여러분의 참여와 협조 덕분에 광주가 한 걸음 더 나아갈 수 있었다"며 감사 인사를 전했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

경기 광주시의회가 2025년 한 해를 마무리하며 의정 성과와 새해 계획을 밝혔다. 허경행 의장은 신년사를 통해 "시민 여러분의 참여와 협조 덕분에 광주가 한 걸음 더 나아갈 수 있었다"며 감사 인사를 전했다.올해 광주시의회는 시민 생활과 직결된 정책을 점검하며, 광주시 최초로 총 2조 원 규모를 넘어선 2025년도 예산안을 심의했다. 허 의장은 "예산이 낭비 없이 쓰이고 꼭 필요한 곳에 투입될 수 있도록 투명성과 책임성을 중심에 두고 검토했다"며 "앞으로도 시민의 세금이 시민의 행복으로 돌아갈 수 있도록 감시와 조정 역할을 강화하겠다"고 말했다.내년에는 도로와 교통 분야에 집중한다는 계획이다. 허 의장은 "급변하는 도시 환경과 늘어나는 교통 수요에 대응하기 위해 도로 인프라 확충, 교통 안전 개선, 대중교통 접근성 강화가 필요하다"며 "시민이 체감할 수 있는 이동 편의 증진을 목표로 시와 협력해 균형 있고 지속 가능한 교통체계를 구축하겠다"고 밝혔다.그는 "광주시는 새로운 도약을 준비하는 전환기에 서 있다"며 "의회는 시민 의견을 넓게 수렴하고 변화 속에서 광주가 활력 있는 미래로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.허 의장은 "붉은 말이 힘차게 내달리는 병오년을 맞아 모든 가정에 건강과 행복이 가득하기를 기원한다"며 "새해에도 변함없는 관심과 성원을 부탁드린다"고 당부했다.