새해에는 청와대만 아니라 전 부처에서 '정책 생중계'

이규연 홍보소통수석이 31일 청와대 기자회견장에서 '국무총리, 각 부처 행사 KTV 생중계 확대' 브리핑을 하고 있다. 2025.12.31

이재명 정부의 대표 브랜드가 된 '정책 생중계'가 내년부터는 청와대에서 전 부처로 확대된다.이규연 청와대 홍보소통수석은 31일 오후 브리핑에서 "이재명 정부는 지난 7개월 간 국무회의, 업무보고 등 대통령의 국정운영을 생중계 했으며 그 영상을 국민과 언론에 전면 개방했다"라며 "내년 1월부터는 청와대뿐만 아니라 47개 모든 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다"고 알렸다.국무총리실과 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심을 가질 만한 사안 등이 생중계 대상이다. 이 수석은 "상징적인 국가 행사는 물론 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 국민들에게 알릴 방침"이라고 설명했다.KTV가 촬영, 중계, 송출, 영상 제공 등을 원스톱으로 지원한다. 또한 부처 행사는 규모와 성격에 따라 KTV 국민방송 또는 KTV 유튜브 채널을 통해 송출될 예정이다. 또한 해당 영상은 앞서 청와대의 경우처럼 언론을 포함한 모든 국민들이 사용할 수 있도록 개방하기로 했다.새해 가장 먼저 '정책 생중계'에 나설 부처는 아직 결정되지 않았다. 이 수석은 관련 질문에 "KTV가 각 부처의 (생중계) 신청을 받아서 리스트를 만들어놓고 차례차례 중계해 나갈 것"이라며 "광복절이나 개천절, 국군의 날 같은 국가 주요 행사들은 지금도 생중계를 해왔는데 일반적인 정책 토론회 등까지 생중계 범위를 대폭 늘리겠다는 것"이라고 말했다.또한 생중계 신청 수요 증가에 대비한 일반적인 장비 및 인력 충원은 마쳤고 향후 조직 정비나 예산 배분 등을 통해서 정책 생중계를 고도화 하는 작업 관련 계획을 2027년까지 수립한 상태라고 밝혔다.이 수석은 "이번 정책 생중계 확대를 통해 국정운영의 투명성은 더욱 강화되고 정책 신뢰도 역시 높아질 것으로 기대한다"라며 "개방하면 할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정철학을 과감하게 실천해 '열린 정부', '생중계 정부'를 실현해 나가겠다"고 밝혔다.