"할아버지, 79년 만에 무죄입니다" 눈물로 적신 골령골의 2025년 마지막 날

▲허상수 교수가 이날 인사말을 통해 "정판사사건은 미군정의, 미국정에 의한, 미군정을 위한 조작사건"이라며 "범죄수익까지 미군정이 가져간 일로 이 순간부터 사건명을 '미군정통화위조조작사건'으로 불려야 한다"고 말하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기