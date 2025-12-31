전진선 양평군수 "군민과 소통하며 지속가능 미래도시 추진"

큰사진보기 ▲2026년 병오년 새해를 맞아 전진선 양평군수가 신년사를 통해 군정 방향을 밝혔다. 그는 “희망과 감동이 흐르는 매력양평이 목표”라며 “민선 8기 동안 준비해온 정책과 사업을 성과로 완성하겠다”고 강조했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

2026년 병오년 새해를 맞아 전진선 양평군수가 신년사를 통해 군정 방향을 밝혔다. 그는 "희망과 감동이 흐르는 매력양평이 목표"라며 "민선 8기 동안 준비해온 정책과 사업을 성과로 완성하겠다"고 강조했다.전 군수는 먼저 민생경제 회복을 최우선 과제로 언급했다. 그는 "양평사랑상품권 등 지역화폐 발행을 확대하고 소상공인과 중소기업에 실질적인 지원을 하겠다"며 "군민안전보험과 재난대책본부 운영, 민관 합동 안전점검으로 국가재난과 일상의 위험 요소를 선제적으로 관리하겠다"고 말했다.또한 "경의중앙선 전철 지평원주 연장, 용문양평 고속도로 건설, 양평대교 확장과 강하·서종대교 신설 등 교통망 확충을 책임 있게 추진하겠다"며 "군민의 이동 편의와 지역 경쟁력을 함께 높이겠다"고 밝혔다.관광 분야에서는 남한강 관광벨트와 서부권 관광벨트 구축을 강조했다. 그는 "물안개공원 출렁다리와 갈산공원 보행자 데크를 조성해 남한강 관광벨트를 완성하고, 양평 국제평화공원과 역사박물관 건립을 단계적으로 추진하겠다"고 했다. 이어 "세미원과 두물머리 국가정원 지정을 앞당기고, 양서~서종 자전거길과 용늪 순환산책로를 조성해 머무르는 관광, 지역경제가 살아나는 관광으로 발전시키겠다"고 덧붙였다.전 군수는 환경과 청년 정책을 미래도시의 핵심으로 제시했다. 그는 "탄소중립 녹색성장 기본계획을 실행하고 농촌 상생형 연료전지 사업을 추진하겠다"며 "도시가스 미공급 지역 보급 확대, 다회용품 사용 활성화, 자원순환공원 조성으로 '환경수도 양평'을 만들겠다"고 밝혔다.청년 정책에 대해서는 "청년의 목소리가 정책으로 이어지도록 소통을 강화하고, 일자리·주거·활동 공간을 아우르는 양평형 청년정책을 추진해 청년친화도시 지정을 준비하겠다"고 말했다.그는 종합훈련장 이전, 군 청사 이전, 종합장사시설 건립 등 오랜 숙원 과제에 대해 "군민과 충분히 소통하며 공감대를 넓혀 갈등을 넘어 해결로 나아가겠다"고 밝혔다. 또한 "지역 특화 작물 육성을 통해 농업 경쟁력을 강화하고 기후변화에 대응하는 지속 가능한 미래 농업 기반을 마련하겠다"고 말했다.행정 혁신에 대해서는 "데이터 기반 행정과 디지털 플랫폼 고도화를 통해 군민 눈높이에 맞는 스마트 행정을 구현하겠다"며 "변화에 능동적으로 대응하는 스마트 미래도시 양평을 준비하겠다"고 강조했다.전진선 군수는 "2026년에도 진심진력의 마음으로 군민과 끊임없이 소통하며 군정에 온 힘을 다하겠다"며 "역동적으로 질주하는 붉은 말의 기상처럼 양평군도 멈추지 않고 힘차게 전진하겠다"고 말했다.