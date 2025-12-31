권선택 전 대전시장 "통합 명칭은 '충청특별시'가 바람직"

큰사진보기 ▲권선택 전 대전시장. ⓒ 권선택 관련사진보기

권선택 전 대전시장이 대전·충남 행정통합 논의와 관련해 "통합 단체의 명칭은 '충청특별시'로 하는 것이 바람직하다"며 "향후 충북과 세종까지 포괄할 수 있는 개방형 통합의 상징이 돼야 한다"고 제안했다.권 전 시장은 31일 자신의 SNS에 '대전·충남 통합의 성공적 추진을 위한 소견'이라는 제목의 글을 올리고, 통합 명칭·대전 정체성 보존·교육감 선출 방식 등 세 가지 핵심 의견을 제시했다.그는 "최근 '대전충남특별시(대충시)'나 '충남대전특별시(충대시)' 등 다양한 의견이 쏟아지고 있지만, 특정 지명을 넣을지 여부를 두고 벌이는 소모적 논쟁은 본질을 가릴 우려가 있다"며 "이름보다 중요한 것은 통합 이후 행정 운영과 시민의 삶"이라고 강조했다.권 전 시장은 "두 지역의 이름을 단순히 병렬적으로 붙이는 방식보다 충청권 전체를 포괄하는 명칭이 적절하다"며 "향후 충북과 세종이 함께할 수 있는 확장성을 고려할 때 '충청특별시'라는 이름이 개방적이고 포용적인 통합의 방향에 부합한다"고 말했다.그는 또 "통합의 명분은 지역균형발전과 행정 효율성에 있다"며 "명칭부터 폐쇄적 논쟁에 빠지지 말고, 충청권 전체가 하나의 경제권으로 발전할 수 있는 비전을 제시해야 한다"고 덧붙였다.권 전 시장은 통합 이후 대전의 정체성 훼손 우려를 해소하기 위한 대안으로 '대전광역연합' 형태의 특별 행정협의체 구성을 제안했다.그는 "통합이 이뤄질 경우 '대전'이라는 명칭이 사라질 것에 대한 시민들의 불안이 크다"며 "대전의 5개 자치구 명칭에 '대전'을 함께 표기하고(예: 대전동구, 대전유성구 등), 구청장들이 참여하는 행정협의체를 법적으로 구성해 대전의 공동체 정체성과 행정 연속성을 유지해야 한다"고 제안했다.아울러 그는 "이 협의체가 기존 대전시의 주요 사업을 조정·지원하도록 함으로써 행정 공백과 시민의 상실감을 해소할 수 있을 것"이라고 설명했다.권 전 시장은 현재 국회에 제출된 통합 특별법안에 포함된 '시장교육감 러닝메이트제'에 대해서도 강하게 반대했다.그는 "교육감 선출권은 시민의 참정권이자 헌법이 보장한 교육의 자주성과 정치적 중립의 핵심"이라며 "시장과 러닝메이트로 선출하는 방식은 행정 편의주의적 발상이며 민주적 정당성이 결여된 위헌적 제도"라고 지적했다.이어 "교육은 백년대계로, 정치적 영향으로부터 독립돼야 한다"며 "특별법의 관련 조항은 반드시 수정돼야 하며, 시민의 참정권이 온전히 보장되는 직선제가 유지돼야 한다"고 강조했다.권 전 시장은 끝으로 "행정통합의 진정한 의미는 명칭이나 형식이 아니라, 시민의 삶을 더 나은 방향으로 바꾸는 데 있다"며 "정치적 논쟁이 아닌 실질적 거버넌스와 시민 중심의 통합 설계를 통해 충청권의 미래를 준비해야 한다"고 밝혔다.