방세환 광주시장 "시민 저력으로 50만 자족도시 완성... 철도 중심시대 열겠다"

방세환 광주시장은 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 "수도권에서 가장 살기 좋은 50만 자족형 도시를 반드시 완성하겠다"며 시민과 공직자들에게 감사와 다짐을 전했다.
광주시는 신년사를 통해 ▲ 민생경제 회복 ▲ 복지 강화 ▲ 스포츠 허브 도시 도약 ▲ 도시개발 추진 ▲ 철도 중심 교통망 구축 ▲ 환경·탄소중립 정책 등 다섯 가지 분야를 중심으로 시정 운영 계획을 제시했다.
방 시장은 이날 취임 직후 폭우 피해를 극복한 경험을 언급하며 "위기 대응 능력을 보여준 것은 바로 시민의 힘이었다"고 강조했다. 베트남 주석 국빈 맞이 행사, 세계관악컨퍼런스, 대한민국 산림박람회 등 굵직한 국제·국내 행사를 성공적으로 치러낸 것도 시민의 참여와 저력 덕분이라는 점을 분명히 했다.
특히 120만 수원특례시와 경쟁 끝에 유치한 2026~2027 경기도종합체육대회는 광주시민의 뚝심을 보여준 상징적 사건으로 꼽혔다.
광주시는 반다비 장애인체육센터를 비롯한 11개 체육시설을 이미 운영 중이며, 50m 공인수영장을 갖춘 G-스타디움과 테니스 돔구장 등 핵심 시설도 완공을 앞두고 있다. 방 시장은 "경기도체육대회를 단순한 스포츠 행사가 아닌 ESG 실천 대회로 치러 시민의 자긍심을 높이겠다"고 밝혔다.
'2030 철도시대'를 목표로 판교청주 광역급행철도 민자적격성 조사 등 철도 중심 교통망 구축에 속도를 내고 있다. 전국 최초로 친환경 저상버스를 도입한 '똑버스', 학생 전용 통학버스 확대, 30년 만의 버스노선체계 개편 등 교통 혁신도 성과로 꼽힌다.
도시개발 분야에서는 경안2지구 사업 정상화, 송정동 도시재생센터, 광남동 복합문화시설 등 생활밀착형 공공시설 확충으로 정주 여건을 개선했다. 남한산성·퇴촌·남종 스포츠타운 조성은 주민 숙원사업 해결의 대표 사례다.
광주시 복지행정타운은 오는 2월 준공을 앞두고 있으며, 아동·청소년·노인·장애인 등 전 세대를 아우르는 원스톱 복지서비스를 제공한다. 교육경비 확대와 청소년 문화·진로 지원, 노인복지타운 추진 등으로 '3대가 행복한 복지도시'를 실현한다는 목표다.
환경 분야에서는 588억 원 규모의 통합 바이오 가스화시설, 목현천 생태하천 복원, 탄소중립 목재교육종합센터, 너른골 자연휴양림 조성 등 지속가능한 녹색 도시 기반을 마련한다.
방 시장은 "광주의 힘은 시민에게 있다"며 "소상공인과 기업이 경제 위기를 극복할 수 있도록 모든 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. 이어 "붉은 말의 힘찬 기운으로 1600여 공직자와 함께 시민이 변화를 체감하는 광주를 만들겠다"고 다짐했다.