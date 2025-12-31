"아이들 위해 김장김치 담궈, 집 앞에 갖다 놓았어요"

큰사진보기 ▲한국결식아동지원협회, 김장김치 나눔. ⓒ 한국결식아동지원협회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한국결식아동지원협회, 김장김치 나눔. ⓒ 한국결식아동지원협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국결식아동지원협회, 김장김치 나눔. ⓒ 한국결식아동지원협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국결식아동지원협회, 김장김치 나눔. ⓒ 한국결식아동지원협회 관련사진보기

(사)한국결식아동지원협회(회장 전영태)가 김장김치를 담궈 다문화‧다자녀, 한부모‧조부모 가정에 나눔을 실천했다. 회원 회원과 자원봉사자들은 31일 김장김치를 상자에 담아 해당 가정의 집 앞에 놓아두며 전달했다.협회는 "2025년도 막바지에 사회의 사각지대에 놓인 아이들의 안전과 나아가 미래를 선물할 수 있는 한 해가 되었는지를 돌아보며 사랑의 김장나눔을 진행했다"라고 밝혔다.협회는 "겨울을 맞이하며 조금의 도움이라도 되길 바라는 마음으로 직접 김장한 김장김치를 포장하여 각 가정에 전달해 드렸다"라고 전했다.협회 임직원과 자원봉사자들은 김치가 든 상자를 가정에 배달했다.한 자원봉사자는 "힘든 형편에 제대로 영양도 섭취하기 힘든 아이들을 위해 직접 방문해 어떤 도움을 줄 수 있을 지 생각하며 김장김치를 전달드렸다"라며 "김장김치가 든 상자를 집 앞에 몰래 갖다놓아 두기도 했다"라고 밝혔다.협회는 김장김치를 전달한 뒤 정기총회를 열어 참가자들한테 표창장을 수여하기도 했다.전영태 회장은 "여러 후원자 덕분에 우리 아이들이 따뜻하고 행복할 수 있는 것 같다"라며 "추운 날 아이들의 집을 찾아가며 김장김치를 배달했다. 많은 참여자들의 관심으로 아이들에게 사랑을 전할 수 있었다"라고 말했다.