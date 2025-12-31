스스로 생각하기를 멈춘 사람들... 나는 '극우'를 다르게 해석한다

큰사진보기 ▲'윤석열 구속'에 지지자들 폭동 흔적윤석열 대통령이 1월 19일 새벽 구속되자 윤 대통령 지지자들이 서울서부지방법원(서부지법)에 침입해 외벽을 부수고 유리창을 깨는 난동을 부려 법원 청사가 심하게 파손됐다. 사진은 이날 오전 서부지법 외곽에서 바라 본 폭동 흔적. ⓒ 남소연 관련사진보기

파란만장했던 2025년이 저문다. 매년 겪는 세밑 풍경임에도 이맘때면 지난 일 년을 돌아보게 된다. 숱한 변화와 사건 속에서도 올 한 해 필자의 시선을 가장 강렬하게 붙들었던 것은 소위 '극우 세력'의 준동이었다.윤석열씨의 비상계엄 선포 이후, 이들은 우리 사회 전면에 등장했다. 계엄의 위헌성과 위법성을 지적하는 합리적 근거는 무용지물이었다. 이들은 '계엄은 대통령의 고유 권한'이라는 말만 앵무새처럼 되풀이했다. '국민저항권'을 아전인수로 해석하며 사법부를 습격하는가 하면, 특정 집단에 대한 말살을 주장하며 유언비어를 확산시키기도 했다.문득 근본적인 의문이 든다. 우리 사회는 왜 이들을 '극우'라고 부르는가. 단어의 정의대로라면 극우는 '극도로 우익적인 성향'을 뜻한다. 보수와 우익의 핵심 가치는 개인의 자유와 법치다. 그러나 개인의 자유를 억압하고 법적 요건을 결여한 계엄을 옹호하는 이들을 이념적 우익이라 칭하는 것은 어불성설이다.나는 우리 사회의 이 세력을 이렇게 재정의하고자 한다. 극도로 우익적(極右)인 이들이 아니라, 극도로 어리석은 태도를 지닌 '극우(極愚)' 세력이라고 말이다. 이는 개인의 지적 능력을 비하하려는 것이 아니다. 실제로 재판에 넘겨진 이들 중에는 남부럽지 않은 직업과 사회적 지위를 가진 이들도 적지 않았다.문제는 지능이 아니라 '태도'다. 이들은 스스로 사유하기를 포기했다. 자신의 신념에 부합하는 정보만 맹목적으로 수용하며, 합리적인 비판은 모조리 반대 세력의 비방으로 치부했다. 사실이 밝혀져도 인정하지 않았다. 이들은 부정선거 배후로 지목된 외국인이 미군에 억류됐다는 음모론을 사실로 믿었고, 트럼프 대통령이 윤 대통령을 구원하러 올 것이라는 허황된 기대를 품었으며, 헌법재판소가 탄핵을 기각할 것이라고 맹신했다.그 믿음은 신앙에 가까웠으나, 구원이 아닌 '혐오'를 동력으로 삼는 광기였다는 점에서 종교보다 해로웠다. 증거는 필요 없었다. 오히려 명백한 반증이 제시될수록 그들은 더 견고한 확증편향의 성채로 숨어들었다. 헌재의 결정문이 낭독될 때도, 외교적 실익에 따라 움직이는 국제 정세의 냉혹한 현실 앞에서도, 그들은 가짜뉴스라는 마약이 쉴 새 없이 공급되는 스마트폰 속 작은 화면에 침잠했다.'애국보수'를 참칭하는 유튜버들은 수익을 위해 이들이 듣고 싶은 말만 쏟아냈고, 시청자들은 인지 부조화를 해소하기 위해 기꺼이 이성을 반납하고 지갑을 열었다. 이는 정치적 견해차를 넘어선 생각하는 능력의 거세이자, 집단 최면이 빚어낸 거대한 사회적 망상이다.우리가 이들을 정치적 집단으로서 '극우(極右)'라 부르기를 멈춰야 할 이유는 명확하다. 진정한 보수주의는 법치와 질서, 공동체의 가치를 수호한다. 반면, 작금의 '극우(極愚)' 세력은 헌법질서를 유린한 계엄을 옹호하고 사법부를 물리력으로 위협하며 공동체를 파괴하고 있다.이들에게서 보수주의의 아버지인 에드먼드 버크가 강조한 보수주의의 신중함이나 도덕적 상상력은 찾아볼 수 없다. 그 빈자리를 채운 것은 "내가 믿고 싶은 것만이 진실"이라는 독단적 어리석음과, 타인을 척결의 대상으로 규정하는 섬뜩한 적대감뿐이다.더 큰 문제는 이러한 어리석음이 정통 보수를 자처해 온 정당과 결탁하며 정치적 세력으로 둔갑했다는 점이다. 무지가 권력과 손을 잡고 조직화될 때 그것은 '악'이 된다. 한나 아렌트가 예루살렘의 아이히만을 바라보며 통찰했던 '악의 평범성'처럼 사유하지 않는 인간은 누구나 끔찍한 죄악의 도구가 될 수 있다. 2025년 대한민국을 뒤흔든 극우 세력의 준동은 바로 그 '사유의 부재' 빚어낸 참담한 촌극이자 비극이었다.다가오는 2026년, 우리는 더 이상 이 현상을 방관해서는 안 된다. 어리석음은 전염성이 강하며, 특히 불안과 공포를 자양분 삼아 빠르게 확산된다. 사회적 갈등이 지속되는 한, 누군가는 계속해서 혐오를 생산할 것이고 또 누군가는 그 혐오를 소비하며 부를 축적할 것이다. 이 악순환을 끊지 못한다면 우리는 새해에도 거리에서 앵무새처럼 음모론을 읊어대는 고성을 들어야만 한다.이제 우리 사회는 이 거대한 '반지성주의'에 맞설 채비를 해야 한다. 이것은 진영 대결이 아니라 상식과 몰상식, 이성과 야만의 대결이다. 일상의 공간에서 마주하는 '극우(極愚)'적 언행에 침묵하지 말자. 그들의 주장이 허구임을, 무지에 기반한 혐오가 우리 공동체에 발붙일 곳 없음을 단호히 선언해야 한다.물론 논리가 통하지 않는 이들과 마주하는 일은 고통스럽고 고단한 작업이다. 그러나 우리가 회피하는 사이 어리석음은 독버섯처럼 번져 나간다. 출처를 확인하고, 비판적으로 사고하며, 합리적 근거에 기반해 대화하는 태도. 이 지극히 평범한 '지성의 힘'만이 맹신에 빠진 이들을 현실로 끄집어낼 수 있다.어둠은 결코 저절로 물러가지 않는다. 누군가 끊임없이 심지에 불을 붙이고 바람을 막아설 때 비로소 빛은 자리를 지킨다. 2025년을 잠식했던 어리석음의 그림자를 걷어내기 위해, 이제 우리 모두가 '지성의 촛불'을 들어야 할 때다. 틀린 주장을 '정치적 다름'으로 포장하는 이들의 몽매함에 맞서, 치열하게 사고하는 시민들이 여는 새해를 간절히 소망한다. 그것이야말로 지난 한 해가 우리에게 남긴, 반드시 완수해야 할 숙제다.