2025년 책임을 묻고, 미래를 준비하고, 시민은 기록했다

큰사진보기 ▲근하신년｜새벽을 밝히는 불빛, 용인에서 시작되는 대한민국의 내일동이 트기 직전의 새벽, 용인의 하늘 아래 수십 기의 타워크레인이 묵묵히 서 있다. 밤과 아침의 경계에서 점등된 공사 현장은 2025년을 떠나보내고 2026년을 맞이하는 대한민국 산업의 현재진행형이다. SK하이닉스 반도체 클러스터를 중심으로 삼성 첨단반도체 국가산업단지 조성 계획까지 더해지며, 용인은 첨단 반도체 중심도시로 힘차게 도약하고 있다. 반도체는 이제 산업을 넘어 인공지능과 미래 모빌리티, 국가 안보와 산업 주권을 지탱하는 전략 자산이다. 이 새벽의 공정은 곧 대한민국의 경쟁력이 된다.근하신년. 2026년을 맞아 용인시민 여러분의 일상에도 이 공정의 불빛처럼 묵묵하지만 단단한 희망이 켜지길 기원한다. 쌓아 올린 시간만큼, 준비한 만큼 빛나는 한 해가 되기를. 용인에서 시작된 이 새벽이 여러분의 내일을 환히 밝히길 바란다.(원삼 SK하이닉스 반도체 클러스터 공정 현장에서) / 우상표 기자 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

2025년의 용인은 조용하지 않았다. 한 도시가 안고 있던 과거의 책임이 법정에서 정리되는가 하면, 미래를 향한 대형 프로젝트들이 동시에 움직였다. 정치와 행정, 산업과 문화, 시민사회 전반에서 '전환'이라는 단어가 유난히 자주 언급된 한 해였다.12년을 끌어온 용인경전철 주민소송의 최종 승소 확정은 2025년을 상징하는 장면 가운데 하나였다. 엉터리 수요 예측과 행정 판단으로 발생한 막대한 손해에 대해 전임 시장과 공공기관의 책임을 법원이 인정하면서, 용인은 뒤늦게나마 과거 행정에 대한 책임을 공식적으로 확인했다. 시민들은 "너무 늦었지만 필요한 판결"이라며 의미를 부여했다.도시는 동시에 앞으로 나아갔다. SK하이닉스 반도체 팹 공사가 본격화되고, 경기용인 플랫폼시티가 착공에 들어가며 용인은 명실상부한 첨단산업 중심지로의 변화를 현실로 만들기 시작했다. 시민프로축구단 '용인FC' 역시 K리그2 참가를 향한 첫걸음을 내디뎠다. 산업과 스포츠, 도시 브랜드가 함께 움직이는 장면은 '미래 도시' 용인의 윤곽을 더 또렷하게 만들었다.그러나 정치의 시간은 절대 평온하지 않았다. 계엄과 탄핵, 대통령 선거를 거치며 용인 역시 거대한 정치적 소용돌이의 한복판에 있었다. 거리에서, 대학 캠퍼스에서, 시청 앞에서 시민들은 목소리를 냈고, 그 여진은 지역 정치 전반에 깊게 남았다. 탄핵 이후 치러진 대통령 선거에서 드러난 지역별 표심은 향후 지방선거 지형을 가늠하게 하는 단서가 됐다.시의회는 유난히 시끄러웠다. 성희롱 논란, 징계 수위 논쟁, 제명 취소 판결까지 이어진 사건들은 지방의회의 신뢰를 다시 묻게 했다. 임기 막바지에 접어든 시장과 시의회 간 정면충돌 역시 '협치'라는 말의 무게를 시민 앞에 다시 세웠다. 행정 성과를 둘러싼 홍보 논란은 결국 압수수색이라는 사법 절차로까지 번졌다.한편, 정치와 개발의 소음 속에서도 시민의 삶은 멈추지 않았다. 지역주택조합 피해를 막기 위한 시의 '전쟁 선언', 반딧불이 보존을 위한 시민들의 손길, 아열대 작물 재배 실험, 백제시대 유물 발굴은 용인이 단순한 성장 도시가 아니라 삶과 역사, 환경을 함께 고민하는 공동체임을 보여줬다.특례시 출범 3년 차를 맞았지만 여전히 '이름뿐인 특례시'라는 자조도 이어졌다. 권한과 재정, 법적 지위를 둘러싼 요구는 2025년에도 국회 문턱을 넘지 못했다. 그럼에도 용인은 다시 요구했고, 시민은 그 과정을 지켜봤다.2025년의 용인은 과거를 정리하고, 현재와 충돌하며, 미래를 준비한 한 해였다. 이 기록은 단순한 사건의 나열이 아니라, 용인이 어떤 도시로 가고 있는지를 보여주는 하나의 얼굴이다. 그리고 그 얼굴은 행정이나 정치만이 아니라, 결국 시민이 만들어 가고 있었다.