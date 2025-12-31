상처, 질문 남긴 '용인'의 한 해... 기억은 남아야 한다

AD

기억도 공백 기간이 있는 모양입니다. 인생사로 보면 태생 후 얼마간 기억은 제아무리 유추해 내려 해도 불가능의 영역임이 틀림없습니다. 한 해를 마무리할 즈음이면 비슷한 현상이 우리 뇌리를 감싸는 경험 한두 번은 있으실 거라 봅니다. 그때 우리는 말하곤 합니다. '벌써'.2025년의 끝자락에서 용인을 돌아보는 시민들의 마음은 전혀 가볍지 않습니다. 한 해 동안 우리 도시는 많은 장면을 지나왔고, 그 장면들 하나하나는 시민의 일상과 감정에 적지 않은 흔적을 남겼습니다. 누군가는 분노했고, 누군가는 실망했으며, 또 누군가는 조용히 희망을 품었습니다. 2025년의 용인은 그렇게 흔들리면서도 버텨온 시간의 연속이었습니다.새해가 어떻게 지나갔는지 기억을 살려봐도 1월 30일 중 단 하루라도 꼼꼼하게 기억해 내려 해도 쉬운 일은 아닙니다. 하지만 우리 삶에 기적이 있듯 기억에도 소소한 기적이 있습니다. 갑작스레 떠오르는 그것 말입니다.올해 기억 속 기적은 어떤 것이 있는가요. 용인경전철 주민소송의 최종 승소도 있겠지만 아무래도 계엄 선포와 대통령 탄핵, 그리고 이어진 대통령 선거를 빼놓을 수 없을 겁니다. 용인을 비롯한 전국의 시민들에게 민주주의가 얼마나 취약한 것인지를 다시 체감하게 했습니다. 용인 시민들은 방관자가 아니었습니다. 거리로 나섰고, 성명을 냈으며, 지역 곳곳에서 민주주의를 이야기했습니다. 이 과정은 피로했지만, 동시에 시민 스스로가 이 도시의 주인이라는 사실을 다시 확인하는 시간이기도 했습니다.서민들에게 중요한 것은 '성장'이라는 단어의 실제 의미입니다. 도시가 성장하는 동안 내 삶은 과연 나아지고 있는지, 집값과 생활비 부담은 줄어드는지, 아이를 키우고 노후를 준비하기에 이 도시는 안전한지에 대한 질문이 여전히 유효합니다. 2025년은 이 질문들이 더욱 또렷해진 해였습니다.2025년의 대형 개발 사업 역시 같은 질문을 던집니다. 반도체 클러스터와 플랫폼시티는 분명 용인의 미래를 바꿀 기회입니다. 그러나 역사 속 수많은 도시가 성장의 속도에만 매달리다 공동체를 잃은 사례 역시 적지 않습니다. 산업화 시기 급격히 성장한 도시들에서 공동체가 해체되고, 이웃이 사라졌던 경험은 아직도 많은 이들의 기억 속에 남아 있습니다.서민의 삶에서 공동체란 거창한 개념이 아닙니다. 아이를 안심하고 키울 수 있는 동네, 갑작스러운 위기 앞에서 서로의 안부를 묻는 이웃, 행정이 내 편에 서 있다는 최소한의 신뢰가 공동체의 출발점입니다. 2025년 지역주택조합 피해에 대응해 행정이 시민 보호에 나섰던 장면은, 공동체가 아직 살아 있음을 보여준 사례였습니다.이제 2026년을 앞두고 있습니다. 선거의 시간이 다가오고, 또다시 많은 말들이 쏟아질 것입니다. 이때 시민이 기억해야 할 것은 분명합니다. 역사는 늘 말보다 행동을, 약속보다 책임을 기록해 왔습니다. 어떤 정치인이 더 큰 성과를 말하는지가 아니라, 누가 공동체의 신뢰를 지켜왔는지를 살펴봐야 합니다.2025년의 용인은 완벽하지 않았습니다. 그러나 이 도시는 시민이 스스로 기준을 세울 힘을 보여주었습니다. 역사 속에서 공동체를 지켜낸 도시들은 언제나 시민의 기억과 연대에서 다시 출발했습니다. 2026년의 용인 역시 마찬가지입니다. 더 빠른 도시가 아니라, 더 오래 함께 살아갈 수 있는 도시를 선택하는 것. 그것이 지금 용인 시민에게 요구되는 가장 중요한 마음 자세일 것입니다.서민 삶이 팍팍합니다. 어느 도시는 아파트 분양가만 수억 원을 넘어 수십억 원에 이른다고 하며, 또 어느 마을엔 전철이 오가는 길이 만들어진다고 하니 주변은 벌써 떠들썩하다고 합니다.언뜻 우리 곁에서 일어나는 일상의 이야기처럼 들리지만 당장 그 상황의 주인공이 '우리'가 되는 경우는 매우 드뭅니다. 기억을 아무리 들춰봐도 남들보다 월등히 많은 것을 가지거나, 압도적으로 쟁취한 경우는 없습니다. 그럼에도 일상에서 불행하지는 않았을 겁니다. 2026년 굳이 기억하지 않아도 되는 것은 우리 일상의 행복과는 별것이라고 기억하는 것은 어떨까요.2025년의 용인은 많은 상처와 질문을 남겼지만, 동시에 시민이 얼마나 강한 존재인지도 보여줬습니다. 2026년의 용인은 행정과 정치가 바뀌기 전에, 시민의 기준부터 분명해져야 합니다. 우리가 어떤 도시를 원하고, 어떤 대표를 원하며, 어떤 일상에서 살고 싶은지를 분명히 말할 수 있을 때, 용인은 비로소 한 단계 더 나아갈 수 있을 것입니다.2025년은 끝나지만, 그 기억은 남아야 합니다. 잊지 않는 시민만이 도시를 바꿀 수 있기 때문입니다.