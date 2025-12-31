유동철 "이재명 대통령 동진 전략, 부산 최고위원 필요하다"

큰사진보기 ▲유동철 더불어민주당 최고위원 보궐선거 후보는 31일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이재명 대통령의 동진정책에 호흡을 맞출 영남 최고위원이 필요하다며 지지를 호소했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:10~10:50)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 유동철 / 더불어민주당 부산 수영구 지역위원장◎ 박정호 > 자, 바로 다음 순서 이어가 보죠. 민주당 최고위원, 지금 열심히 일정을 소화하면서 도전하고 있는 유동철 부산 수영구 지역위원장, 더민주혁신회의 상임대표와 함께 말씀을 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?◎ 유동철 > 네. 안녕하세요. 반갑습니다.◎ 박정호 > 반갑습니다. 네. 고맙습니다. 자, 이제 본격적으로 최고위원 선거전이 시작됐다는 생각이 들어요. 토론도 진행이 되고 있고. 자, 최고위원 선거가 한창인 상황인데. 우리, 우리 후보라고 제가 호칭하겠습니다. 후보님께서는.◎ 유동철 > 기호 1번입니다.◎ 박정호 > 기호 1번. 하하하. 유동철 후보께서는 선거운동 어떤 점에 좀 주력하고 계십니까?◎ 유동철 > 저는 이번 최고위원 선거가 내년 지방선거의 리트머스 시험지다. 그래서 이번 선거를 잘해야, 최고위원 선거를 잘해야 지방선거에서 승리할 수 있다. 지방선거 승리할 수 있는 최고위원을 뽑아달라. 뭐 그런 관점에서 계속 운동이라기보다 설명.◎ 박정호 > 설명. 네. 이해를 시키고. 당원분들, 또 우리 시청자분들, 국민들께 계속해서 강조를 하고 있다.◎ 유동철 > 특히 내년 지방선거에서 이제 우리 민주당이 전국 정당이 되려면 강원 영남권이 매우 중요한데, 지금 영남권에 최고위원이 한 명도 없거든요. 그래서 영남권에서, 내란 세력들이 주로 있는 데가 영남권인데, 거기 영남 후보가 당선이 돼야 내년 지방선거에서 전국 정당이 될 수 있다. 당이 될 수 있다. 그런 관점에서 계속 설명하고 이해시키고 이러고 있는 중입니다.◎ 박정호 > 그래요. 다섯 명의 후보 가운데 세 명이 당선되는 선거 아니겠습니까? 우리 후보님께서는 현재 판세 어떻게 보고 계십니까?◎ 유동철 > 제가 원외 위원장이다 보니까 이렇게 좀 언론이나 중앙 정치에 노출될 기회가 좀 없었던 건 사실이죠. 그래서 약한 상황이었는데, 유동철 알아가면 알아갈수록 괜찮은 사람이다라는 바람이 지난 합동 연설회 이후로 일어나고 있다. 이렇게 보고 있습니다.◎ 박정호 > 그래요. 바람이 좀 불고 있다. 이렇게 보시는 거군요.◎ 유동철 > 네.◎ 박정호 > 계속 유동철이 어떤 사람인지 알리면서 많은 또 지지가 이제 몰리고 있다. 이렇게 보시는 것 같은데. 유동철 후보, 내가 민주당의 최고위원이 되어야 하는 이유. 지금 저희가 이제 방송 시간을 통해서, 이 자리를 통해서 다시 한번 시청자분들께 강조하실 기회를 좀 드리겠습니다. 한번 카메라 보시고 정식으로 한번 말씀 좀 해주십시오.◎ 유동철 > 내년 지방선거가 매우 중요합니다. 이번에 여러 가지 3대 특검을 통해서 내란 세력을 정치적으로 심판하고 있긴 하지만 특검 과정을 잘 보셨다시피 특검은 내란에 직접적으로 확연하게 개입한 사람들만 처벌을 할 수 있습니다. 그래서, 그렇게 되면 다음에 또 내란 세력들이 부흥할 수 있거든요. 그런데 내년 6·3 지방선거에서 내란 세력의 본거지인 영남을 국민의 손으로 심판을 해주면 내란 세력의 본거지가 사라지게 됩니다. 그럼 완전히 내란이 사회적으로 국민들 속에서 소멸되는 그런 이제 기회를 맞는 거다 생각하고요. 그래서 내년 지방선거에서 영남과 강원에서 이기는 게 매우 중요하다. 그러면 민주당이 영남과 강원을 사랑하고 있고 영남과 강원에 매우 신경을 쓰고 있다라는 신호를 줘야 된다. 그게 이번 최고위원 선거고 최고위원 선거에서 기호 1번 원외 유일 후보, 험지 유일 후보, 1번을 선택해주시면 그런 이미지와 연쇄 작용을 낳을 수 있다라고 생각합니다. 그래서 이번 최고위원 선거에서 유동철을 꼭 뽑아주셔야 내란 청산이 된다. 이렇게 말씀드립니다.◎ 박정호 > 네. 내란 청산을 위해 유일한 원외 후보이기도 하고, 또 영남 후보인 유동철 후보 지지를 호소하셨는데. 어제 이제 토론, 합동 토론회가 있었습니다. 해보니까 좀 어떠셨어요? 어제 토론.◎ 유동철 > 아니, 뭐 저는 뭐 이제 교수 생활을 오래 해왔기 때문에 토론에 아주 익숙하죠. 그래서 처음 뭐 이렇게 이름 있는 국회의원들하고 처음으로 이제 토론을, 맞짱을 떴는데.◎ 박정호 > 맞짱을 떴다. 네.◎ 유동철 > 근데 서로 해볼 만하더라고요. 해볼 만하고, 어쨌든 뭐 정책이나 또는 정무적인 판단이나 또는 사람에 대한 예의나 이런 면에서 저는 뭐 제가 괜찮게 토론을 잘하더라라는 평가를 여러분들이 해주시더라고요. 그래서 앞으로 2차, 3차 토론회도 이렇게 좀 제 전문성과, 그리고 이 설명, 최고위원이 돼야 되는 이유, 이런 것들을 지속적으로 이야기를 하면 좀 긍정적인 평가들이 계속 있지 않을까. 이렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 그래요. 어제 토론회를 보면서, 뜨겁더라고요. 제가 볼 때는 생각보다.◎ 유동철 > 생각보다.◎ 박정호 > 뜨거운 부분들이 좀 있었습니다.◎ 유동철 > 당내에서 했는데 생각보다.◎ 박정호 > 네. 생각보다 뜨거운 부분들이 있었고. 뭐 어제 이제 이성윤 후보 같은 경우는 정청래 지도부를 흔드는 게 민주당의 분열을 바라는 내란 세력과도 같다. 이런 또 센 발언도 나왔습니다. 이 발언에 대해서 유 후보가 또 이제 강하게 또 비판하지 않았습니까?◎ 유동철 > 네, 네.◎ 박정호 > 어떤 점에서 비판을 하신 겁니까?◎ 유동철 > 아니, 우리 민주당에서 가장 금기어가 내란이거든. 내란은 청산해야 되는 대상인데, 척결하고 청산하고 박멸시켜야 될 대상인데, 지도부를 흔드는 당원들을 내란 세력과 같다라고 이야기한 것은 정말 금기어를 떠올린 단어다라고 생각을 합니다. 아니, 지난 계엄 때 정말로 계엄이 성공을 했으면 민주당 좀 핵심적인 사람들은 다 잡혀갔을걸요? 아니면 뭐 죽었거나. 저희가 더민주전국혁신회의에도 계엄군이 왔었어요. 계엄군이 왔었고. 만약에 그 계엄이 성공했으면 저도, 제가 공동 상임대표입니다. 저도 뭐 잡혀가거나 그런 일들이 있었겠죠. 계엄은 금기어입니다. 매우 섬뜩하고 섬찟하고 이런 거를 근데.◎ 박정호 > 내란이라는 그 단어를.◎ 유동철 > 내란 세력과 같다라고 이야기를 하는 게, 아 이게 내란에 대한 감각이 떨어진 분 아닌가. 지금 내란 청산이 매우 중요한데 그런 감각으로 최고위원이 되면 안 된다. 그래서 제가 사퇴하라, 이렇게 요구를 했었죠.◎ 박정호 > 아. 사퇴하라. 이렇게까지 강하게 반박을 하셨습니다. 그리고 뭐 이제 언론 뒤에 숨은 내란 세력이 있다, 뭐 이런 얘기도 이성윤 후보가 하고. 그러니까 이 내란에 대한 얘기를 이제 강조하는 모습을 좀 보였는데. 앞으로 토론 과정에서도 계속 뭐 언급이 될 것 같아요.◎ 유동철 > 아니, 저는 사과할 때까지는.◎ 박정호 > 사과할 때까지.◎ 유동철 > 네. 뭐 사퇴하라고 했는데 최소한 이 당원분들이 상처를 받은 분들이 많더라고요. 이야기를 해보니까. 그럼 내가 내란 세력이란 말이냐? 이런 식으로 상처를 받은 분들이 많아서 상처받은 당원분들한테는 이성윤 후보님이 반드시 사과는 하셔야 된다. 그게 우리 당원분들에 대한 예의다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 네. 그래요. 당원들에 대한 최소한 예의를 지켜야 된다. 사과가 그 첫걸음이다. 이렇게 보시는 거고. 이 당청 관계에 대해서 좀 여쭤보면, 이재명 대통령을 중심으로 원 팀으로 모여야 한다. 이런 입장을 계속 강조해오셨어요. 그렇죠?◎ 유동철 > 네. 아니, 우리 민주당은 이제 여당입니다, 여당. 여당의 의미는 대통령을 보유한 정당이라는 뜻이죠.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 유동철 > 그러면 정점, 그 핵심이 대통령입니다. 그럼 대통령을 중심으로 이 당정청이 다 이렇게 단일적으로 일사불란하게 좀 움직여야 되고. 물론 비판, 건전한 비판은 당연히 허용이 돼야 되고요. 근데 어쨌든 이 대통령을 중심으로 움직이는 것이 매우 중요한 시기고, 특히 이재명 대통령이 지금 외교 국방 경제 영역에서 역대급 성과를 내고 있는데, 그 상황을 가려지도록 만들면 안 된다. 그래서 그럴 때는 대통령에 맞춰서 우리가 발걸음을 조심스럽게 움직일 필요가 있다라는 거죠. 자기를 드러내거나 자기를 대중 앞에 계속 노출시키려고 노력하는 것조차도 우리는 지금은 좀 삼가해야 될 시기다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 그래요. 근데 일부 후보들 같은 경우는 뭐 정청래 대표 중심으로 당이 이제 결속해서 이재명 대통령을 보좌해야 한다라고 얘기하는 부분이 있던데. 이게 좀 결이 좀 차이가 있는 겁니까? 어떻습니까?◎ 유동철 > 아니 우선 이렇게 당대표가 이재명 대통령을 위해서, 전적으로 이재명 대통령을 위해서 움직이는 이런 스탠스가 확실하거나 사람들이 이렇게 이해를 하게 되면 저는 당연히 그렇게 가야 된다고 봅니다. 그런데, 어쨌든 뭐 언론이나 이런 데서 엇박자 나지 않냐, 자꾸 이렇게 우려들을 하시니까 그 우려가 생기지 않도록 만들어주는 게 당대표 역할이다. 그리고 당원들의 역할이고 최고위원들도 최고위원이 당의 전략적인 방향과 방침들을 기본적인 것들을 정하는 자리잖아요. 그래서 최고위원들이 그 역할을 할 수 있어야 된다. 대통령 중심으로 당이 당대표와 당원들이 정말 이렇게 단일대오로 대통령을 지지할 수 있도록 만들어야 된다. 그 중심은 항상 대통령이죠.◎ 박정호 > 그러니까 약간 좀 뉘앙스 차이가 있는 것 같아요. 대통령과 이제 정청래 대표. 그런 뉘앙스 차이를 저희가 확인할 수가 있고. 그리고 이제 지방선거 강조를 계속 하셨습니다. 이제 지방선거 전략으로 험지 공략을 제시하셨는데. 이거 어떤 식으로 어떻게 해야 됩니까? 어떤 복안을 가지고 계십니까?◎ 유동철 > 험지는 정치적인 전선이나 정치적인 아젠다를 가지고 돌파를 할 수가 없습니다. 거기는 보수 성향이, 정치적 성향 자체가 다르기 때문에 우리가 가지고 있는 정치적인 논리로 험지를 돌파하는 건 불가능합니다. 지금 경험이 생기고 내란이 생겼음에도 불구하고 지금 영남권 강원권이 안 움직이거든요. 안 움직이고 있고. 뭐 조금의 변화는 있지만, 내란이 일어났음에도 불구하고 어떻게 사람들이 여전히 국힘당을 지지하지? 이럴 정도로 이렇게 움직임이 작아요. 작기 때문에 이거를 돌파하려면 지역의 정서를 이해해야 되고, 그다음에 지역에 있는 생활과 경제, 민생구조 이런 것들을 정확하게 타격을 해 들어가야 됩니다. 그래서 제가 이제 이재명 정치 학교 교장인데, 지금 한 650명 정도의 수강생들, 학생들이 지금 수업을 듣고 있고요. 이 사람들을 현장에 다 보냈어요. 이제 주민들 시민들 인터뷰 해오라고. 그게 지금 인터뷰 한 2만 명이 넘는데, 2만 명이 넘는 사람들 데이터를 만들었거든요. 그래서 각 지역에서 어떤 의제가 중요하고 어떻게 접근해야 되는지 그런 것들을 지금 과학적으로 좀 AI를 통해서 분석하고, 뭐 그러고 있어서 생활과 데이터, 이것들을 정확하게 결합시켜서 정밀 타격을 해야 된다. 험지는.◎ 박정호 > 험지는 정밀 타격을 해야 된다.◎ 유동철 > 네.◎ 박정호 > 그러니까 이제 험지, 특히 이제 TK, PK 말씀을 많이 하시는데, 그중에서도 PK 어떻게 할 것이냐. 여기에 관심이 또 많은 거 아니겠습니까? 당원들께서는.◎ 유동철 > 네. 대통령님이 지난 공약을 했을 때, 부산에 정말 엄청난 공약을 하셨거든요. 해수부 이전이라는 역대 최초로.◎ 박정호 > 그러니까요. 해냈습니다.◎ 유동철 > 부서를 이전을 했고. 그다음에 동남권 투자공사 설치하고. 해사전문법원 설치하고. 그다음에 해운 관련 기업들, 대기업들 이전시키고. 공공기관도 이전시키고. 그다음에 가덕신공항도 차질없이 진행하도록 하겠다. 엄청난 이제 공약을 했는데, 이게 대통령 그때 뭐 당대표 시절의 공약이니까. 지금 뭐 그렇게 노골적으로 말할 수는 없지만 어쨌든 그 의중이 부산을 돌파를 하면 경남과 울산은 움직이거든요. 그게 이 바람을 같이 탑니다, 거기는. 부울경이 바람을 같이 타기 때문에 부산을 움직이면 경남과 울산도 우리가 탈환이 가능하고. 그 뒤에 이제 대구 경북까지 이제 동진을 해가는 이런 정책적인 전략이 있다라고 보는 거죠. 그거는 우리가 알아서, 당에서 알아서 읽어야 된다고 봅니다. 그래서 대통령님이 그렇게 움직이면 최고위원에 영남 사람 한 사람을 좀 세워가지고, 부산 사람이, 특히 부산 사람이죠. 부산 사람 세워서, 야 우리 대통령님이 가지고 있는 의중을 우리가 읽고 그 결대로 가서 호흡을 맞춰주는 게 이게 당정청 원 팀인 거죠. 근데 그렇게 안 하고 계속 호남 사람만 최고위원 시키고. 대통령은 지금 동진에 관심이 있는데 당에서는 호남 사람을 계속 최고위원 시키고. 이러니까 이제 그런.◎ 박정호 > 아, 이재명 대통령과 또 엇박자 나는 거 아니냐. 그런 분석이 나올 수 있다.◎ 유동철 > 그렇죠. 그렇게 볼 수 있는 거죠.◎ 박정호 > 그래요. 그러니까 부산 해수부 이전 약속이 완료가 돼서 부산시민들도, 어? 정말 공약, 약속이 지켜지네. 이런 생각. 부산 민심이 좀 반응을 하고 있는 것 같은데 어떻습니까? 직접 돌아보시면.◎ 유동철 > 처음에는 이제 대통령 당선됐을 때도, 아이고 저 이재명이 돼서 우짜노. 나라 망한다. 뭐 이런 분위기였거든요. 근데 지금은 어? 일은 좀 잘하네. 이렇게 좀 분위기가 좀 바뀌었어요. 그래서 우리가 민주당 지지도가 올라가고 있는 중이고. 근데 이게 마지막 고비를 넘어야 되는데 고비를 못 넘고 있습니다. 이렇게 되면 지난 총선 때 보셨지만, 거의 뭐 7석, 8석 되는 분위기였는데 1석밖에 안 됐잖아요. 그런 현상이 또 재연이 됩니다. 그러려면 이 고개를 넘어가야 되는데 고개를 넘어가는 게 일을 잘한다를 넘어서서 우리 부산에 대한 약속을 지키는 사람이구나. 믿어도 되겠다.◎ 박정호 > 믿어도 되겠다.◎ 유동철 > 이 신뢰가 생기면 저는 내년 지방선거 부산은 무조건 이기고, 부산을 이기면 울산 경남도 이겼다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 지금 제 공약했던 내용들을 하나하나 차근차근 시민들이 느낄 수 있는 방식으로. 그렇게 약속을 지켜나가면 지방선거 충분히 이길 수 있다고 저는 생각합니다.◎ 박정호 > 그래요. 희망이 보인다. 근데 이제 해수부 장관 공석. 이게 이제 비어있는 게 그게 좀 아쉬움이 클 것 같기도 하고.◎ 유동철 > 아쉽죠. 아니 사실 저는 개인적으로 해수부 이전하는 데 우리 전재수 전 장관이 매우 엄청난 노력을 했기 때문에 이전할 때 전재수 장관이 그 앞에 딱 서 있는 걸 보고 싶었어요. 보고 싶었는데 어쨌든 서지를 못 했고 그게 아쉽고. 지금도 이제 공석이기 때문에 아쉬운데. 근데 부산에 부산 출신으로, 대통령님이 이제 부산 출신을 가급적이면 해수부 장관 후임을 찾겠다고 하셨고. 부산 출신의 해수부 장관 정도 역량을 가진 사람이 엄청나게 많습니다. 그래서 빨리 인선이 진척될 거라고 보고요. 빨리 찾아주시는 게 우리 지방선거에도 도움이 되고 우리 부산을 위해서도 큰 도움이 될 거다라고 생각합니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 아마 이제 내년 새해가 되면 또 윤곽이 드러나지 않을까 이런 생각도 드는데. 지켜봐야 될 것 같고요. 이재명 대통령이 이제 초대 기획예산처 장관에 이혜훈 전 의원을 지명하는 깜짝 파견 인사를 단행하기도 했습니다. 이거 좀 어떻게 보고 계십니까?◎ 유동철 > 저도 사실 처음에는 깜짝 놀랐는데. 하하하.◎ 박정호 > 처음에. 깜놀하셨죠, 그야말로.◎ 유동철 > 깜놀했는데. 이야, 근데 정말 이분은 오히려 정치 9단이다. 이게 우리가 좀 생각하는 게 내란 세력을 왜소화시켜서 소멸시키는 전략이 필요한데 그러면 국힘당 중에 좀 합리적이거나 능력이 있거나 이런 사람들을 우리 진영으로 데려오는 거죠. 데려와서 정말 극우, 내란 세력을 계속 지속적으로 옹호하고 동조하는 세력만 왜소화시켜서 고립시키는 전략이다라고 저는 봅니다. 그래서 매우 잘한 인사다라고 보는데, 다만, 내란을 동조한 경력이 있기 때문에 이거를 빨리 좀 미리, 미리 좀 사과시키고 국민들한테 진정성 있게 좀 사과를 시키든지 이런 절차가 좀 있었으면 더 좋지 않았을까. 이런 생각은 듭니다.◎ 박정호 > 아. 조금 아쉬운 부분이 있지만 정치를 정말 잘하는 이재명 대통령의 모습. 통합과 실용이라는 두 가지 원칙을 가지고 인선을 이번에 한 거 아니겠습니까? 거기에 대한 평가, 다시 한번 하게 된다. 이런 생각. 이재명 대통령도 이제 모래 말고도 자갈과 시멘트, 물을 모아야 콘크리트가 된다라고까지 말씀하셨어요.◎ 유동철 > 그렇죠. 아니 이재명 대통령 인선하는 걸 보면, 자기를 오래 도왔다고 해서 막 쓰지 않습니다. 자기 측근이라고 안 써요.◎ 박정호 > 아, 일을 잘하느냐.◎ 유동철 > 일 잘한다라는 평가를 받아야만 등용이 됩니다. 등용이 되기 때문에, 중용이 되기 때문에. 그런 관점에서 봐주시면. 지금은 모래가 필요한 시점인지 자갈이 필요한 시점인지 그것들에 대한 판단을 지금 하고 있는 거다. 그렇게 보시면 될 것 같습니다.◎ 박정호 > 네. 그러다 보니까 사실 공교롭게도 이혜훈 후보자가 부산 출생이고, 뭐 학교는 마산에서 나왔지만. 그다음에 김성식 부위원장 같은 경우도 보니까 부산 출신이더라고요. 뭐 그런 게 눈에 들어오고. 그러니까 보수 진영 인사가 또 해수부 장관으로 오는 게 아니냐. 부산시장 후보가 또 이제 보수 진영에서 또 오는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기까지 하마평 여러 가지 또 나오는 것 같은데 이건 또 어떻게 보고 계세요?◎ 유동철 > 저는 이제 말씀드렸지만 능력이 있어야 통합 기준 안에 들어가는 거죠. 능력이 없는 인사들은 저희가 통합의 대상으로 삼을 필요가 없습니다. 이제 해수부 장관 또는 부산시장 후보로 거론되는 사람들 중에 능력이 있는 사람들은 저는 환영하지만, 능력이 없는 사람을 그냥 단순하게 통합 메시지를 주기 위해서 쓰는 거는 저는 그거는 있어서는 안 되는 일이다. 이렇게 생각을 합니다.◎ 박정호 > 네. 능력, 능력을 먼저 살펴봐야 된다. 알겠습니다. 이렇게 정리를 해보고요. 당내 문제 저희가 그래도 하나 좀 짚어보면, 김병기 원내대표가 사퇴를 하면서 원내대표 보궐선거가 최고위원 선거와 함께 치러지게 됐습니다.◎ 유동철 > 네, 네. 맞습니다.◎ 박정호 > 이 소식을 들으시면서 이게 좀 구도에 영향을 주겠다라고 생각하신 분도 있을 것 같은데 후보님은 어떻게 생각하십니까?◎ 유동철 > 아마 전반적으로 이제 원내대표에 훨씬 많은 관심이 가게 될 거고. 또 원내대표와 최고위원들 간에 막 이렇게 페어링, 누가 같이 호흡을 맞출 것이냐. 뭐 이런 관점들이 생길 거예요. 생길 거기 때문에 영향을 안 줄 수는 없습니다. 영향을 안 줄 수 없지만 어쨌든 원내대표 역할과 최고 역할은 완전히 다릅니다. 원내대표는 뭐 국회 운영, 그다음에 뭐 대야 협상, 법안 처리, 이런 것들이 주어진 임무고. 최고위원은 당의 방향과 큰 전략을 짜는 데가 최고위원이기 때문에 서로 다른 역할들이 부여돼 있다라는 걸 좀 정확하게 좀 이해를 하셔야 되고. 그런 관점에서 적임자를 뽑아야 된다. 그래서 최고위원은 유동철이다. 이렇게. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 그래요. 최고위원은 유동철이다라고 강조를 하셨는데. 이 김병기 원내대표 여러 가지 의혹 때문에 물러나게 되는 상황이 됐고. 또 강선우 의원 관련해서도 1억 의혹이 불거져서 경찰에서 수사를 한다고 합니다. 이건 좀 밖에서 볼 때 어떻게 보셨는지 궁금하네요. 의혹이 불거졌습니다.◎ 유동철 > 저도 이제 이 부산시당위원장 할 때 컷오프됐잖아요. 그게 소문이라고 하는 것 때문에 컷오프가 된 건데. 그래서 저는 소문이나 또는 논란은 엄격하게 다루어져야 된다고 생각을 합니다. 이게 팩트가 있는지, 그 맥락을, 전체적인 맥락을 봤을 때 그 제보된 내용이 전체적인 맥락을 설명할 수 있는 것인지 그걸 정확하게 파악을 하는 게 일차적이다. 그래서 지금 사실 맥락보다는 말, 주고받은 말들이 지금 들어와 있거든요. 그 말이 어떤 맥락에서, 어떤 상황에서 주고받아졌는지가 아직 국민들이 잘 몰라요. 잘 모르고.◎ 박정호 > 맞아요. 그거는 잘, 뭐 여러 가지 추측만 나올 뿐이고.◎ 유동철 > 네. 그리고 이게 팩트가 무엇인지에 대해서 사실 논란거리로 지금 얘기가 되고 있지 팩트가 뭔지에 대해서 정확하게 지금 파악이 안 돼 있습니다. 그래서 맥락과 팩트를 정확하게 이해하는 게 우선이고. 만약에 맥락과 팩트는, 어쨌든 뭐 저는 이번에 벌써 고발이 돼 있고 이러니까 경찰에서 수사를 이것도 빨리 해줘야 된다. 그래서 맥락과 팩트를 정확하게 파악을 해주면 거기에 따라서 처벌을 받아야 될 내용들이 있으면 확실히 처벌을 받도록 해야 된다. 다만 맥락과 그걸 보면서 이게 뭐 왜곡되거나 또는 과장되거나 이런 부분들이 있다라면 그분들의 명예도 회복시켜주는 조치도 따라야 된다. 그래서 그것들을 먼저 우선 파악하는 게 더 중요하다고 생각합니다.◎ 박정호 > 일단은 진실이 무엇인지 진상을 파악하는 게 중요하다. 당에서도 감찰을 하고 경찰 수사도 진행이 되니까 이거 좀 나올 거라고 생각합니다. 거기에 대해 시시비비가 가려지고 거기에 책임질 일이 있으면 책임져야 되고.◎ 유동철 > 당연히 책임져야죠.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 그리고 이제 현안 중에 하나가 통일교 특검인데. 이재명 대통령 지금 뭐 특검 되기 전에라도 검경 합동수사단이, 합수본이 구성이 돼서 이걸 수사해야 된다는 검토 지시까지 내렸어요. 정교유착 근절이라는 이 대통령의 강력한 의지를 엿볼 수 있는 것 같습니다. 이거는 그냥 넘길 수가 없는 사안이다.◎ 유동철 > 아, 넘길 수가 없는 거죠. 저는 지난번에 자꾸 이제 뭐 종합 특검 이야기를 하는데, 특검보다는. 지난번에 한 번 그런 말씀 하셨죠. 특검을 거부하는 자가 법인이라고 하셨는데 저는 특검보다는 빨리 수사를, 국수본이나 이런 데 빨리 수사하는 게 더 중요하다. 수사가 잘 안 되거나 뭐 이게 뭐 정교유착이든 뭐 워낙 복잡해지거나 경찰이 수사를 할 수 없거나 이런 경우에 특검을 해야 된다고 이야기를 했는데. 아마 저는 이재명 대통령이 빨리 수사해라.◎ 박정호 > 거기에 방점이 찍혀있는 거다. 수사.◎ 유동철 > 그렇죠. 빨리. 그렇죠. 특검을 만들고 특검을 또 누가 추천하니, 어디에서 추천하니 이런 논란이 생기면 또 시간이 길어집니다. 차라리 빨리 수사해라. 신속하게 수사해라라는 메시지라고 보고요. 그래서 그런 부분에서 저는 적절한 조치였다고 생각합니다.◎ 박정호 > 적절한 조치다. 지시였다라고 보시는 건데.◎ 유동철 > 그렇죠. 그리고 통일교뿐만 아니라 신천지도.◎ 박정호 > 신천지. 근데 이게 특검을 민주당이 이제 안을 만들어서 갔더니 국민의힘에서는 신천지 왜 넣느냐. 이거 물타기다. 이렇게 반발하고 있는 거 아니겠습니까?◎ 유동철 > 아니 어쨌든 이게 정교유착을 수사를 하는 건데. 정교유착을 전반적으로 좀 정리를 하려면, 대표적인 사례들을 저는 좀 논란이 되고 있는 상황 속에서 노출되고 있는 것들은 포함을 시켜서 정교유착이란 관점에서 특검을 해야 된다고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 음. 그러니까 통일교 특검에 한정될 게 아니라 신천지까지. 여러 가지 의혹. 아마 이 부분은 전에 윤석열이 국민의힘 대선 후보가 될 당시에 신천지 연루설 뭐 이런 것들, 당원들이 들어와서 투표한 게 아니냐 이런 의혹들이 있었는데 그런 것까지 다 들여다봐야 되는 상황이다. 알겠습니다. 어쨌든 국민의힘 입장에서는 신천지가 들어가게 되면 뭐 좋은 상황은 아니니까 이게 물타기다라고 얘기하면서 이걸 협상할 수 없다라고 얘기하는 것 같은데. 국민들이 볼 때는 통일교. 어 왜 통일교만이야? 신천지는 어떻게 된 건데? 정교유착 이거 근절해야 되는 거 아니야? 이런 생각할 수밖에 없다.◎ 유동철 > 네. 그렇게 해야 비슷한 상황이 다시 재발하지 않습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 이거 특검 어떻게 논의되는지 봐야 될 것 같은데. 오늘 정청래 대표는 2차 종합 특검, 또 통일교 신천지 특검. 설 연휴 전에 반드시 마무리하겠다. 이렇게 다시 한번 강조를 했습니다. 이재명 대통령도 수사를 강조하면서 특검 상황까지 지켜보고 있을 것 같고요. 또 이재명 대통령이 내년 초에 중국 국빈 방문을 하게 됩니다. 또 이제 외교의 시즌이 시작된다는 생각도 드는데. 여기에 대한 기대도 클 것 같아요. 중국 국빈 방문.◎ 유동철 > 중국 국빈 방문이 엄청나게 중요하죠. 이제 중국에서 보통 12월에서 춘절까지 이렇게 국빈 초청 잘 안 하거든요. 근데 이제 우리 이재명 대통령님이 국빈으로, 그것도 연초에 했다라는 게 상당히 의미가 있다. 이거는 대한민국을 좀 전략적인 파트너로, 여전히 중요한 전략적 파트너로 생각하고 있다라는 상징이라고 좀 보여지고요. 근데 지금 이것도 이렇게 여기서 이제 여러 가지 외교 문화 이런 것들을 하고 난 다음에 또 하루는 도 상하이를 가잖아요. 상하이에서 임시정부 개청 100주년 기념으로 또 상하이 가서 대한민국의 독립과 관련된 역사를 또 돌아보는 일정도 잡혀있고. 그다음에 벤처와 스타트업 기업을 또 만나는. 그래서 과거와 현재와 미래를 전반적으로 둘러보는 일정이 이번 국빈 방문이겠습니다. 그것도 국빈으로. 그래서 중국이 과거에 대해서 역사를 공유하고 미래로 같이 가자라는 뉘앙스의 그런 의미, 메시지를 주기 위해서는 국빈 방문으로 이렇게 일정을 잡았다라고 생각을 합니다. 그래서 매우 중요한 외교다. 그리고 중국에서 하여튼 혐한령이 얼마나 완화되고 있는지. 산업적 파트너로서의 이런 전략적인 제휴가 얼마나 더 강화될 수 있는지. 이런 것들을 돌아볼 수 있는 시간이기도 하고요. 그리고 중국으로서 어떻게 한미일 동맹이 굳어지는 거를 좀 막아야 된다라는 생각을 하기 때문에 우리나라에 대해서 지속적인 구애를 하고 있다라고 생각하고 이걸 저는 잘 활용해야 된다고 생각합니다.◎ 박정호 > 그러니까요. 윤석열 정부 때는 외교를 거의 안 한 셈 아니겠습니까?◎ 유동철 > 안 했죠. 중국을 그냥 진짜 공산당 국가 이렇게 취급을 했으니.◎ 박정호 > 아, 중국 러시아와 그야말로 척을 지고 있었던 그런 상황. 가치 외교 이런 걸 하면서 한미일 이 얘기만 했는데. 한미일은 사실 이제 미국의 어떤 생각이 많이 반영된 거고. 그거는 외교를 하고 말고 이게 아니지 않습니까?◎ 유동철 > 그렇죠. 따라가는 거죠, 그건.◎ 박정호 > 따라가는 모습이고.◎ 유동철 > 외교가 아니죠.◎ 박정호 > 물론 이제 한미 동맹, 지금 중요하고 우리가 강화를 해야겠지만 아예 다른 외교를 안 하고 국익을 조금 훼손하면서까지 이렇게 간 건 아니다라는 비판이 계속 나왔었어요. 그걸 이재명 대통령이 바로 잡는, 정상화시키고 있는 또 첫걸음을 또 떼고 있다. 이렇게 볼 수 있겠네요. 2026년부터.◎ 유동철 > 예. 이재명 대통령이 국빈 방문을 하고 나면 그다음에 또 일본이 또 방문을 하고 그다음 또 미국이 방문을 합니다. 그래서 중국이 전체적인 다자외교 구도 안에, 한미일 전체적인 구도 안에서 지금 포지셔닝을 하고 있다. 그렇게 좀 보는 게 적절하지 않을까 싶습니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 그리고 어제 국회 연석 청문회. 쿠팡 청문회가 있었는데, 김범석 쿠팡Inc 의장이 끝내 나오지 않았습니다. 그러니까 이게 그런 거 아니겠습니까? 사과, 서면으로 사과하고 나 청문회 안 나가. 그렇게 한 셈이 됐어요.◎ 유동철 > 그렇죠.◎ 박정호 > 그리고 이제 한국말 못 하는, 또 나오셨어요. 이분이 나와서 통역은 국회에서 제공하는 통역 안 쓰고 내가 데려온 통역 쓰겠다. 이렇게 얘기하면서 버티는 모습도 볼 수가 있었는데. 이거 국민들 입장에서는 좀 화가 나는 일 아니었겠습니까?◎ 유동철 > 화 나는 게 아니라 그냥 국민을 우롱하는 조치다라고 생각을 합니다. 아니 외국 같았으면 이렇게 수천만 명의, 국민의 거의 4분의 3 정도잖아요. 그렇죠? 그 정도 정보가 유출이 됐으면 외국 같았으면 징벌적 손해배상을 통해서 기업이 아예 그냥 망할 정도의 손해배상을 하게 만들어요. 근데 우리는 뭐, 뭐 이게 지금 버티고 있어도 그냥 속수무책으로 기다려야 되는 상황이기, 또 이렇게 만드는 김민석 의장의 태도도 너무 마음에 들지 않는 부분들이 있는 거죠. 그래서 이거는 좀 신속하게 해결을 해야 된다. 정보 유출이라는 거는 앞으로 데이터와 정보가 핵심인 세계가 오는데, AI 시대는 데이터하고 정보거든요. 그래서 그 시기에 저런 윤리적인 의식이 없는 기업이 한국을 토대로 활동을 하고 있게 만들어선 안 된다고 생각을 합니다. 그래서 강력한 조사와, 필요하면 처벌을 해야 된다고 생각을 하고. 그래서 이 정도 되면 국정조사로 저는 국정조사 단위에서 쿠팡 사태를 조사해야 된다고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 네. 그런 수순으로 갈 것 같은데. 지금도 지금 쿠팡 청문회가 진행되고 있는데 오늘도 김범석 의장이 나오지 않았습니다. 오늘은 동시통역기를 귀에 끼고 있는 것 같아요.◎ 유동철 > 아 그러네요.◎ 박정호 > 그런가요? 예. 아 근데 옆에 또 있군요. 통역자가 옆에서 또 해주는 사람이 있네요. 어쨌든 국회의 권능. 국민의 대표들이 질문하는, 국민을 대신해서 물어보는 그런 자리에 이렇게 어떻게 보면 고자세. 마치 이제 고압적인 태도를 보이는 이런 상황들. 전혀 국민들이 납득할 수가 없는 상황이다.◎ 유동철 > 그렇죠. 탈팡 운동도 막 벌어지고 있고.◎ 박정호 > 탈팡 운동. 계속 벌어지고 있고. 근데 5만 원짜리 보상안을 발표하면서 이거 우리가 다른 데보다 더 많이 액수를 돈을 쓴 거다. 이런 얘기를 하더라고요. 근데 그 5만 원 보상안 보시면 아시겠지만 이게 보상이라기보다는 그냥 뭐 진짜 마케팅 차원에서 쿠폰을 뿌린 것 같은 그런 느낌이 들어요. 쿠팡 전 상품 5천 원, 쿠팡이츠 5천 원, 쿠팡트래블 상품 2만 원, 알럭스 상품 2만 원.◎ 유동철 > 그러니까 이게 보상이라기보다 판촉. 쿠팡 판촉.◎ 박정호 > 판촉행위를 하고 있다.◎ 유동철 > 프로모션이다. 이렇게.◎ 박정호 > 알럭스는 진짜 저는 처음 듣습니다. 쿠팡 트래블은 뭐 있다라는 생각은 하겠지만 알럭스는 아마 많은 분들께서 이게 뭐지 하셨는데. 이 럭셔리 상품들 파는 곳인데 가면 양말이 뭐 3만 원 한다고 하더라고요. 제일 싼 양말. 그럼 저거 가지고 못 사는 거 아닙니까? 가입해서 내 돈 내고 더 써야 되는 그런 상황이 올 수가 있는데 이걸 보상안이라고 내놨다. 이것도 참 이해가 안 돼요.◎ 유동철 > 말이 안 되죠. 그리고 지금 뭐 쿠팡으로 피해 본 사람이 지금 3천 명 정도밖에 안 된다라고 억지도 부리고 있고. 여기는 국정조사 해서 샅샅이 좀 파헤쳐야 됩니다.◎ 박정호 > 파헤쳐야 된다. 그래서 쿠팡 문제는 청문회 어제오늘로 끝나는 게 아니라 계속 파헤치는 상황이 된다라고 볼 수가 있겠고. 그리고 이제 국민의힘 상황을 보면 이혜훈 전 의원 장관 후보자 지명된 다음에 더 똘똘 뭉치자, 이런 분위기가 강하더라고요. 그러다 보니까 어제 이제 한동훈 전 대표에 대한 당게 논란 여기에 대해서 당무감사위가 입장을 밝히고 이걸 넘겼습니다. 윤리위로. 국민의힘 상황은 좀 어떻게 관전하고 계십니까?◎ 유동철 > 우선은 그래서 이재명 대통령이 일 잘한다고 하는 거죠. 국민의힘이 많이 되게 당황하고 있는 겁니다. 당황하고 있고. 정말 이러다가 국민의힘에 있는 괜찮은 사람들이 다 빠져나가지는 않을까라는 염려를 하고 있는 거죠. 그래서 그거를 지금 단속, 집단속 하고 있는 거다라고 생각을 하시면 됩니다.◎ 박정호 > 아. 단속을 하고 있고. 그러니까 당이 어수선한 분위기를 어떻게 보면 적으로 한동훈 전 대표를 상정해서 돌리고 있는 상황 같기도 하고. 이게 장동혁 대표 입장에선 이게 도움이 될까요, 어떻습니까? 이런 한동훈 전 대표 친한계 몰아내기 이런 프로젝트가 가동되는 느낌도 들고 하는데.◎ 유동철 > 장동혁 대표는 워낙 일관되게 움직이고 있기 때문에 자기 중심 세력은 똘똘 뭉칠 수 있도록 만드는 효과는 있을 것 같아요. 근데 장기적으로는 스스로 계속 고립이 되어 가겠죠.◎ 박정호 > 스스로 고립이 되어 갈 거다. 국민의힘에 대한 이 부산시민들, 부산 민심은 좀 어떻습니까? 지금 현재로서는.◎ 유동철 > 국민의힘에 대해서는 좀 실망스럽다. 뭐 그런 게 있지만 얘들 버려야 되겠다까지는 아직 안 가 있습니다.◎ 박정호 > 아직은.◎ 유동철 > 네. 실망스럽다까지는 가 있지만 버려야 된다라는 생각은 아직.◎ 박정호 > 고쳐서 우리가 써야 된다. 뭐 이런 차원인가요, 아직까지는?◎ 유동철 > 다음에 막 반성하고 또 큰절하고 이러면 또 마음이 돌아올 수도 있어요.◎ 박정호 > 그걸 좀 염려해야겠군요. 우려를 해야겠군요.◎ 유동철 > 그러니까 이 험지를 아는 최고위원이 필요하다라는 거죠.◎ 박정호 > 그렇게 연결이 되네요. 어떻게 보면 우리 국민들께서 봤을 때는 이번 지방선거가 너무나 중요하고 우리가 뭐 서울시장, 경기도지사, 아니면 주요 도시를 생각하고 있지만 그중에서 영남 이 선거, PK 선거가 어떻게 되느냐. 이게 이재명 정부의 앞으로 국정 운영을 위해서라도 중요한 결과가 되겠네요.◎ 유동철 > 맞습니다. 지방선거에서 부울경에서 승리를 하고 나면 일단 자신 있게 개혁을 해나갈 수가 있습니다. 개혁을 해나갈 수 있고. 그다음에 내란 청산이라는 과제를 우리가 완성한 거기 때문에 그 뒤에 이제 정치적인 것들만 주어진 프로세스들 밟으면 되고요. 그다음 더욱 중요한 거는 이제는 민생을 돌보는 것으로 완전히 시선 이동을 할 수가 있습니다. 지방선거 승리하고 나면. 그래서 이재명 대통령이 늘 생각했던 뭐 기본 사회, 기본 국민들의 기본이 지켜지는 민생이 중요한 사회. 여기에 대한 메시지가 중요해질 거고 그러면 국가라는 역할이 뭐냐. 국가가 뭐 경제 외교만 잘하는 거냐. 그런 게 아니다. 국민들의 총체적인 삶을 따뜻하게 보듬는 그런 것들이 국가의 역할이다라는 메시지가 또 전달이 될 거고, 그걸 통해서 이재명 국민주권정부는 국민을 위해서 일하는 정부다라는 것들이 정착이 될 거기 때문에, 그래서 지방선거가 매우 중요하다라고 봅니다.◎ 박정호 > 아, 그렇네요. 어제 보면 뭐 이제 제가 볼 때 2026년, 특히 이제 민생에 더 이재명 대통령이 힘을 쏟을 것 같아요. 그래서 어제도 청와대 근처 삼청동 오찬도 진행을 하면서 시민들과 호흡하는 모습도 볼 수가 있었는데. 이런 게 이제 국민들이 바랐던, 청와대가 아무리 구중궁궐이라고 하지만 그런 궁전에서 나와서 시민들과 소통하는 모습. 뭐 언제나 할 수 있는 거 아니겠습니까? 그걸 행동으로 보인 거 아니겠어요. 그러니까 윤석열이 용산 나와서 내가 소통할 거다 이렇게 주장은 했지만 그렇게 안 된 거. 지각만 했던 이런 모습 우리가 파악했었고 사우나 만든 모습까지 볼 수가 있었는데 그게 아니라 행동하는 모습을 어제 확인했다는 이런 의미도 있습니다. 어떻게 보셨습니까?◎ 유동철 > 그렇습니다. 네. 맞습니다.◎ 박정호 > 수제비집에서 오찬 하는 모습을 또 다시 한번 보고 있는데요. 이런 것들. 국민들이 판단하실 것 같아요. 아실 것 같아요.◎ 유동철 > 네. 이게 대통령 움직임은 하나하나 정치적인 메시지가 있는 거거든요. 그래서 뭘 먹고 어디를 가고 누구를 만나는지 이게 다 메시지가 담겨 있는 것들입니다.◎ 박정호 > 시민들과 소통하는 모습. 보니까 삼청동을 찾은 관광객들, 외국 관광객들과도 인사 나누는 모습을 보면서, 아 저기서도, 거리에서도 외교를 하고 있구나. 이런 생각이 좀 들었는데 이런 모습을 우리가 많이 보게 될 것 같아요. 앞으로 시장도 그렇고. 시장 방문도 그렇고.◎ 유동철 > 아니 이재명 대통령 제가 처음 만났을 때가 성남시장 재선 때, 그때였는데. 정책 자문하면서. 쑥스러움이 되게 많은 분이에요. 저렇게 보시면 아주 강하고 강직하고 뭐 거침없는 분인 것처럼 보이지만 제가 처음 만났을 때를 보면 되게 쑥스러움이 많더라고요. 그래서 말도 그렇게 시원시원하게 잘 안 하시고. 근데 지금 저렇게 보니까. 하하하.◎ 박정호 > 아 우리 어머님들하고 사진도 함께 찍으시고. 아, 정말 계 타셨네요.◎ 유동철 > 하하하.◎ 박정호 > 너무 기분 좋게 함께하는 모습들. 이런 것들.◎ 유동철 > 아니 부산에도 지금 이재명 대통령이 지난번에 부전시장 다녀갔잖아요.◎ 박정호 > 부전시장에. 어때요?◎ 유동철 > 옛날과 반응이 확실히 다른 걸 좀 느낄 수 있죠. 그래서 사람들이 막 몰려들기도 하고, 손잡으려고 하고. 그것도 아 역시 이재명 대통령에 대한 평가가 달라지고 있다라는 걸 알 수 있었던 그런 장면이라고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 그래요. 이런 현장에서 호흡하는 모습들 저희가계속해서 기대를 해보겠습니다. 유동철 후보와 오늘 최고위원 선거 얘기도 해봤지만 현안에 대해서도 하나하나 또 진솔한 얘기를 들어볼 수 있었던 뜻깊은 시간이었다는 생각이 들고요. 다음 주에 또 토론이 예정돼 있죠?◎ 유동철 > 네, 네. 11일. 아, 아니다. 토론. 토론 5일과 7일입니다.◎ 박정호 > 네. 5일, 7일 예정돼 있고 11일에 선거가 진행이 되는데. 1월 5일 그때는 또 오마이TV 박정호의 핫스팟에서 토론을 진행하게 됩니다. 토론 과정을 통해서 또 어떤 비전, 또 어떤 정책 이게 있는지 다시 한번 또 파악하는 시간을 갖도록 하겠고요. 오늘 유동철 후보 말씀 잘 들었고, 끝으로 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다.◎ 유동철 > 늘 말씀드린 것처럼 이제는 이재명 국민주권정부가 국민을 중심으로 정책을 설계할 수 있도록 우리 국민들이 힘을 좀 실어주셔야 됩니다. 그게 내년 지방선거에서 이재명 대통령이 잘하고 있다, 민주당을 이기게 만들어 주면 잘하고 있다는 신호라고 생각을 할 겁니다. 그래서 국민을 중심으로 아주 섬세한 그런 정책, 그리고 매우 정밀하게 그렇게 국민과 시민들을 만나러 갈 겁니다. 흐뭇한 장면 떠올리시면서 이번 최고위원 선거도 내년 지방선거와 연관이 있다. 이렇게 생각을 해주시고 유동철을, 아직 험지, 변방의 이름 없는 유동철이지만 괜찮은 사람이다 이렇게 한번 생각해주시고 한번 유동철을 찾아봐 주시면 감사하겠습니다.◎ 박정호 > 네. 유동철 후보 지지를 호소하는 말씀까지 들어봤습니다. 후보님 말씀 잘 들었고요.◎ 유동철 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 새해 복 많이 받으시고.◎ 유동철 > 네. 새해 복 많이 받으십시오.◎ 박정호 > 새해에 뵙겠습니다. 고맙습니다.◎ 유동철 > 네. 또 뵙겠습니다. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 지금까지 이번 더불어민주당 최고위원 보궐선거 출마한 유동철 후보와 말씀을 나눠봤습니다.