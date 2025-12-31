추가 공개된 '쿠팡 김범석 대화'... 고 장덕준 CCTV 로저스 검토 정황도

큰사진보기 ▲해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 31일 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲31일 쿠팡 연석 청문회에서 이용우 민주당 의원이 공개한 '김범석 산재 은폐 지시 의혹' 메신저 내용. 당시 개인정보보호최고책임자가 어떻게 사망노동자 장덕준씨의 CCTV 분석 영상을 사내에 공유했는지 언급됐다(노란색 네모 안). ⓒ 김지현 관련사진보기

김범석 : "이것은 내일 아침 우리 국회에서 우리에게 도움이 되지 않을 것이다."

ㄱ씨 : "미안하다. 금요일밤부터 쉬지 않고 작업해왔다. DJ와 OO의 프레임워크에 정확히 따라서 - 또한 HL에 의해 검토됐다."

- 쿠팡 연석청문회 둘째날, 답변 태도·내용에 있어 쿠팡은 전날과 다르지 않았다.- 12월 25일 '기습 발표'한 쿠팡 자체조사를 두고 "한국 정부기관(국정원)의 지시에 의해 이뤄진 성공적인 협업에 대해서는 왜 논의하지 않느냐"는 말만 반복했다.- 헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사는 "나의 답변이 제대로 통역되고 있는 게 맞는가?"라는 반문도 빼놓지 않았다.- 그가 과로사로 사망한 노동자 장덕준씨 산업재해 은폐성 지시를 한 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 메신저 대화 내용에 대해 "진위 여부를 확인해봤느냐"고 반박한 것도 전날과 같았다.- 2일차 쿠팡 연석청문회는 시작부터 청문위원들의 의사진행발언이 끊이지 않고 이어졌다.- 수많은 의원들이 로저스 대표이사의 직접 사과를 요구했다.- 정일영 민주당 의원 : "국민에게 사과를 해야 하는 쿠팡이 국회서 큰소리 치고 책상까지 친다. 오늘은 겸손하게 답변하기 바란다. 계속 그렇게 할 거면 대한민국을 떠나라."- 로저스 대표이사는 직접 손을 들고 발언을 신청했다. 사과 말고 이의제기였다.- "나는 국회와 이 위원회(과방위)에 대해 깊은 존경심을 갖고 있지만, 어제 (청문회) 절차를 보니 내 답변이 완벽하게 통역되지 못 한다고 생각한다. 내게 위증이라고 말하는데 내 대답을 완전히 통역할 수 있게 해달라. 나는 회사를 대표해 이 자리에 왔다. 지금 수십만 명의 직원들과 많은 고객들이 허위정보를 접하고 있다."- 로저스 대표이사의 회피성 답변이 드러나는 사례를 소개한다. 황정아 민주당 의원의 질의다- 황정아 : "범 킴(김범석 영문이름)이 국회?"- 로저스 : "그와 나는다."- 황 : "대한민국을 무시해도 되니까 시청 안 했다고 하나? 해도 된다고 하더냐? 범 킴은 무슨 반응을 했나."- 로 : "나는 모른다. (황정아 의원이 발언하자) 나는 아직도 대답하는 걸 허락받지 못하고 있다.내게 답변할 기회를 달라. 제발."- 이같은 답변 태도에 대해 노종면 민주당 의원의 평가는 이랬다.- "본인의 그런 태도가, 본인은 전략이라고 생각하겠지만시키고 국회에서우리 정부 각 부처가 강력하게 조사하고 제재하게 만들고이다. 화를 자초하고 매를 벌고 있다."- 민주당은 31일 오후 2시 '쿠팡 불법행위 국정조사' 요구서를 국회에 제출했다.- 이날 이용우 민주당 의원은 김범석 의장이 2020년 10월 과로사한 쿠팡 칠곡물류센터 노동자 고 장덕준씨 사안과 '고강도 노동 현황을 축소하라'는 취지의 지시를 한 메신저 대화를 다시 들고 나왔다.- 해당 대화엔 고 장덕준씨의 CCTV 영상을 분석한 결과를 본 김범석 의장의 반응이 담겼다.- 로저스 대표이사는 전날 이 대화 내용에 대해 "했다.- 지금까지 언론에 공개되지 않은 내용이 추가로 공개됐다.- 여기서 DJ는 박대준 전 쿠팡 대표이사를, HL은 헤롤드 로저스 현 쿠팡 대표이사를 뜻한다.- 이용우 : "해당 대화는 내부고발자(ㄱ씨)와 쿠팡 간의 소송에서 이미 증거로 제출됐다. 쿠팡 대리인 김앤장은 이 대화의 진위여부를 따지긴커녕 쿠팡 측에 유리한 주장의 근거로 삼았다. 근데 왜 로저스는 이것에 대해 진위 여부를 묻나. 박대준, 로저스, 지시받은 것에 대해 '모른다'는 진술 유지하는 건가?"- 박대준 : "CCTV를 분석했다는 것은 봤고, 이런 메신저 내용에 대해선 기억하는 게 없다."- 로저스 : "이 문서는 직장 내 괴롭힘으로 계약해지된 임원(ㄱ씨를 의미)에 의해 제공된 것으로 알고 있다. 우리 팀이 정부 조사에 대응하기 위해 CCTV를 분석한 것이다. 정부 조사에 전적으로 협조했다."다. 박대준, 로저스 모두 김범석 의장의 '고강도 노동 축소' 지시에 대해서는 언급하지 않았다.- 이용우 의원은 고용노동부와 경찰청을 향해 지금 당장 압수수색을 포함한가 필요하다고 말했다.- 김영훈 노동부장관은 즉각 "하겠다"고 밝혔다.- 유재성 경찰청장 직무대행도 "해당수사팀에서 법률검토를 거치고 수사 필요성을 판단해서이라 생각한다"고 답했다.- 쿠팡의 공격적인 대관 로비를 질타하는 목소리도 나왔다. 정혜경 진보당 의원의 질의다.- 노동부 인력이 쿠팡으로 이직한 사실이 제기됐다. 김영훈 장관은 조직 내에 단단히 경고했다고 답했다.- "(쿠팡이) 5·6급들 하위직들을 영입해 갔던 것을 파악했다. 그래서 제가고 지시를 내렸다."