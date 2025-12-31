추가 공개된 '쿠팡 김범석 대화'... 고 장덕준 CCTV 로저스 검토 정황도

- 쿠팡 연석청문회 둘째날, 답변 태도·내용에 있어 쿠팡은 전날과 다르지 않았다.
- 12월 25일 '기습 발표'한 쿠팡 자체조사를 두고 "한국 정부기관(국정원)의 지시에 의해 이뤄진 성공적인 협업에 대해서는 왜 논의하지 않느냐"는 말만 반복했다.
- 헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사는 "나의 답변이 제대로 통역되고 있는 게 맞는가?"라는 반문도 빼놓지 않았다.
- 그가 과로사로 사망한 노동자 장덕준씨 산업재해 은폐성 지시를 한 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 메신저 대화 내용에 대해 "진위 여부를 확인해봤느냐"고 반박한 것도 전날과 같았다.
사과 요구 빗발친 청문회... 로저스의 답은
- 2일차 쿠팡 연석청문회는 시작부터 청문위원들의 의사진행발언이 끊이지 않고 이어졌다.
- 수많은 의원들이 로저스 대표이사의 직접 사과를 요구했다.
- 정일영 민주당 의원 : "국민에게 사과를 해야 하는 쿠팡이 국회서 큰소리 치고 책상까지 친다. 오늘은 겸손하게 답변하기 바란다. 계속 그렇게 할 거면 대한민국을 떠나라."
- 로저스 대표이사는 직접 손을 들고 발언을 신청했다. 사과 말고 이의제기였다.
- "나는 국회와 이 위원회(과방위)에 대해 깊은 존경심을 갖고 있지만, 어제 (청문회) 절차를 보니 내 답변이 완벽하게 통역되지 못 한다고 생각한다. 내게 위증이라고 말하는데 내 대답을 완전히 통역할 수 있게 해달라. 나는 회사를 대표해 이 자리에 왔다. 지금 수십만 명의 직원들과 많은 고객들이 허위정보를 접하고 있다."
"범 킴은 청문회 봤나?" - "그와 나는 비즈니스 이야기를 한다"
- 로저스 대표이사의 회피성 답변이 드러나는 사례를 소개한다. 황정아 민주당 의원의 질의다
- 황정아 : "범 킴(김범석 영문이름)이 국회 연석청문회를 봤나
?"
- 로저스 : "그와 나는 비즈니스에 대해 이야기하는 사이
다."
- 황 : "대한민국을 무시해도 되니까 시청 안 했다고 하나? 해도 된다고 하더냐? 범 킴은 무슨 반응을 했나."
- 로 : "나는 모른다. (황정아 의원이 발언하자) 나는 아직도 대답하는 걸 허락받지 못하고 있다. 왜 나를 증인으로 여기에 불렀나.
내게 답변할 기회를 달라. 제발."
- 이같은 답변 태도에 대해 노종면 민주당 의원의 평가는 이랬다.
- "본인의 그런 태도가, 본인은 전략이라고 생각하겠지만 한국 국민들을 분노
시키고 국회에서 국정조사를 하도록 만들고
우리 정부 각 부처가 강력하게 조사하고 제재하게 만들고 형사처벌을 스스로 부르는 것
이다. 화를 자초하고 매를 벌고 있다."
- 민주당은 31일 오후 2시 '쿠팡 불법행위 국정조사' 요구서를 국회에 제출했다.
'산업재해 은폐 지시' 답변 속 DJ(박대준)와 HL(로저스) 언급
- 이날 이용우 민주당 의원은 김범석 의장이 2020년 10월 과로사한 쿠팡 칠곡물류센터 노동자 고 장덕준씨 사안과 '고강도 노동 현황을 축소하라'는 취지의 지시를 한 메신저 대화를 다시 들고 나왔다.
- 해당 대화엔 고 장덕준씨의 CCTV 영상을 분석한 결과를 본 김범석 의장의 반응이 담겼다.
- 로저스 대표이사는 전날 이 대화 내용에 대해 "국회가 진위 여부를 확인했는가" 반문
했다.
- 지금까지 언론에 공개되지 않은 내용이 추가로 공개됐다.
김범석 : "이것은 내일 아침 우리 국회에서 우리에게 도움이 되지 않을 것이다."
ㄱ씨 : "미안하다. 금요일밤부터 쉬지 않고 작업해왔다. DJ와 OO의 프레임워크에 정확히 따라서 - 또한 HL에 의해 검토됐다."
- 여기서 DJ는 박대준 전 쿠팡 대표이사를, HL은 헤롤드 로저스 현 쿠팡 대표이사를 뜻한다.
- 이용우 : "해당 대화는 내부고발자(ㄱ씨)와 쿠팡 간의 소송에서 이미 증거로 제출됐다. 쿠팡 대리인 김앤장은 이 대화의 진위여부를 따지긴커녕 쿠팡 측에 유리한 주장의 근거로 삼았다. 근데 왜 로저스는 이것에 대해 진위 여부를 묻나. 박대준, 로저스, 지시받은 것에 대해 '모른다'는 진술 유지하는 건가?"
- 박대준 : "CCTV를 분석했다는 것은 봤고, 이런 메신저 내용에 대해선 기억하는 게 없다."
- 로저스 : "이 문서는 직장 내 괴롭힘으로 계약해지된 임원(ㄱ씨를 의미)에 의해 제공된 것으로 알고 있다. 우리 팀이 정부 조사에 대응하기 위해 CCTV를 분석한 것이다. 정부 조사에 전적으로 협조했다."
- 정보 제공자가 문제가 있으니 그가 제공하는 정보도 믿을 수 없다는 태도
다. 박대준, 로저스 모두 김범석 의장의 '고강도 노동 축소' 지시에 대해서는 언급하지 않았다.
고용노동부 "산재 은폐 의혹, 빠르고 정확하게 규명"
- 이용우 의원은 고용노동부와 경찰청을 향해 지금 당장 압수수색을 포함한 강제 수사
가 필요하다고 말했다.
- 김영훈 노동부장관은 즉각 "빠르고 정확하게 진상규명
하겠다"고 밝혔다.
- 유재성 경찰청장 직무대행도 "해당수사팀에서 법률검토를 거치고 수사 필요성을 판단해서 신속하게 진행할 것
이라 생각한다"고 답했다.
- 쿠팡의 공격적인 대관 로비를 질타하는 목소리도 나왔다. 정혜경 진보당 의원의 질의다.
- 노동부 인력이 쿠팡으로 이직한 사실이 제기됐다. 김영훈 장관은 조직 내에 단단히 경고했다고 답했다.
- "(쿠팡이) 5·6급들 하위직들을 영입해 갔던 것을 파악했다. 그래서 제가 1차적으로 이들과 접촉했을 때는 패가망신할 줄 알라
고 지시를 내렸다."