이상일 용인시장, 반도체 클러스터 이전론에 반발..."국가 명운 걸린 사업"

이상일 용인시장이 최근 불거진 '반도체 클러스터 이전론'에 대해 강력히 반발하며 정부와 정치권을 향해 날 선 비판을 쏟아냈다.

이상일 용인시장이 최근 불거진 '반도체 클러스터 이전론'에 대해 강력히 반발하며 정부와 정치권을 향해 날 선 비판을 쏟아냈다.이 시장은 31일 긴급 기자회견을 열고 "용인 반도체 클러스터 조성을 흔드는 것은 곧 국가 산업 기반을 뒤흔드는 것"이라며 "이미 1천조 원 규모의 투자가 확정되고 보상·인허가·기반시설 구축이 진행 중인 상황에서 이전을 거론하는 것은 현실을 외면한 주장"이라고 말했다.그는 특히 내년 지방선거를 겨냥한 정치적 계산이 깔려 있다고 지적했다. "일부 지역 표를 얻기 위한 술수로 보인다"며 "여권 내부에서 터무니없는 발언이 반복될수록 정부와 여당에 대한 국민 신뢰가 떨어질 것"이라고 경고했다. 김동연 경기지사를 향해서도 "경기도의 핵심 산업이 정치적 혼란에 휘말려 시민들이 불안해하는데 왜 침묵하느냐"고 날을 세웠다.이 시장은 반도체 산업의 특성상 속도와 집적이 핵심임을 강조하며, "대한민국의 미래가 걸린 프로젝트를 정치적 이해관계로 흔드는 것은 있을 수 없는 일"이라고 목소리를 높였다. 이어 "미국, 중국, 유럽, 대만, 일본 등 주요국이 반도체 패권 경쟁을 벌이는 가운데 우리 역시 용인 국가산단을 중심으로 경쟁력을 강화해야 한다"고 주장했다.실제 사업 진행 상황도 언급했다. 그는 "SK하이닉스의 첫 번째 생산라인이 내년 3월 완공돼 5월 시범 가동될 예정이며, 삼성전자가 입주할 첨단시스템반도체 국가산단도 토지 보상 협의가 시작됐다"고 설명했다.김성환 기후에너지환경부 장관은 최근 언론과 한 인터뷰에서 '전력이 풍부한 지역으로 옮겨야 하는 것 아닌지 고민이 있다'는 취지의 발언을 해 논란을 촉발했다. 이후 여권 일부 인사들 사이에서 새만금 등 다른 지역 이전론이 제기되며 갈등이 확산되고 있다.이 시장은 끝으로 "용인시는 반도체 산업 발전과 국가 미래를 위해 클러스터 조성이 차질 없이 진행되도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.