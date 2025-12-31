엄마와 찐 계란 두 개

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲엄마 마음이 담긴 찐계란 두 개 ⓒ 박서진 관련사진보기

"엄마, 사랑해요."

차가 밀릴 일이 거의 없는 작은 마을의 출근길은 늘 느긋하다. 좋아하는 가요를 따라 부르며 달릴 수 있는 여유가 있다. 그 평온한 길과 달리, 힘차게 레일을 달리는 기차 안에서는 알 수 없는 긴장감이 나를 감싼다. 불안한 마음이 올라올 때면, 나는 일부러 그 한적한 출근길을 떠올리며 마음을 달랜다.3주 전, 서울 출장이 있어 이른 아침 집을 나섰다. KTX를 타면 단양에서 청량리까지는 약 1시간 30분이면 충분하다. 하지만 나는 교육 시작 시간보다 두 시간이나 이른 기차를 예매했다. 혹시 지하철을 잘못 타더라도 허둥대지 않고, 차분하게 교육 장소에 도착하고 싶었기 때문이다. 네이버 길찾기를 켜고 청량리에서 홍제동까지 가는 노선을 몇 번이고 확인했다. 낯선 지명이 주는 막막함에 더 생각하고 싶지 않아 두 눈을 질끈 감아버렸다.곧 청량리역에 도착했다. 역시 서울은 사람도, 차도 많았다. 지하철에서 내릴 역을 놓치지 않기 위해 출입문 앞에 섰다. 불안한 마음에 빈자리가 있어도 앉지 않았다. 재빠르게 빈자리를 찾아 앉는 사람들의 능숙함을 보며 괜히 감탄을 했다.마지막 남은 자리는 초등학교 고학년쯤 되어 보이는 여자아이와 그 엄마의 몫이었다. 하나뿐인 자리에 엄마는 딸을 앉혔다. 잠시 후 걸음보조기를 사용하는 어르신이 아이 앞에 멈춰 섰다. 그 칸의 좌석에는 중·후반 연령대의 어르신들이 대부분 앉아 있었다. 아이는 반사적으로 일어나려 했지만, 엄마는 아이의 어깨를 조용히 누르며 고개를 흔들었다.아이는 엉덩이를 반쯤 걸친 채 엄마와 어르신을 번갈아 바라보며 난처한 표정을 지었다. 잠시 후, 아이의 마음을 알아챈 엄마는 결국 어르신께 자리를 내어드렸다. "고마워요. 그런데 저는 앉는 게 불편해서요. 서서 가는 게 더 편해요. 따님이 참 예쁘네요."그 짧은 순간, 엄마의 갈등이 고스란히 전해졌다. 그 몇 초가 얼마나 가시방석처럼 따가웠을지 짐작이 갔다. 그리고 그 마음을 묵묵히 이해해 준 딸이 참 기특했다.그 순간, 자연스레 우리 엄마가 떠올랐다. 아침을 자주 거르는 오십 넘은 딸이 안쓰러운지, 엄마는 매일 아침 찐계란 두 개를 식탁 위에 올려둔다. 아무렇게나 벗어놓은 신발도 가지런히 정리해 두고 가신다. "엄마, 내일은 일찍 서울 가야 해서 계란 안 가져와도 돼." 전날 밤 분명 그렇게 말했고, 엄마는 "어, 알았어. 조심히 다녀와"라며 전화를 끊었다. 하지만 다음 날 씻고 나오니, 어김없이 식탁 위에는 찐계란 두 개가 나를 기다리고 있었다.같은 아파트 다른 층에 사는 엄마는 하루에도 몇 번씩 우리 집을 오가신다. 아침에는 계란을, 오후에는 마른 빨래를 개러 오시고, 저녁에는 밥과 국, 반찬이 담긴 도시락을 식탁 위에 놓고 가신다. 가끔 동생과 치킨이라도 시켜 먹는 날이면, 몇 조각을 접시에 덜어두고 조용히 돌아가신다.혼자 있는 딸이 끼니를 거르지는 않을지, 밤새 별일은 없었는지 엄마는 늘 살피고 또 살피신다. 무릎이 아파 오래 걷기도 힘들고, 앉았다 일어날 때마다 "아이고" 소리를 내면서도, 자식 앞에서는 언제나 천하무적이다.한때는 자식이 부모를 찾아 아침저녁 문안 인사를 드리는 것이 당연한 시절이 있었다. 하지만 엄마는 내게 그런 숙제를 주고 싶지 않은지 늘 말하신다. "나는 괜찮으니까 신경 쓰지 말고, 너 일 있으면 일 다 보고 천천히 와." 나는 또 그 말을 방패 삼아, 나를 먼저 챙기는 삶을 아무렇지 않게 살아간다.지하철에서 마주친 그 모녀의 모습이 오래 마음에 남았다. 어쩌면 '엄마'라는 이름의 민낯은, 뻔뻔함을 가장한 헌신인지도 모르겠다. 꺼내 쓰고 또 써도 마르지 않는 샘물 같은 이름. 엄마가 있어 풍요로웠던 한 해가 저물어 간다. 자식을 위해 자신을 내어주는 모든 어머니들이, 이제는 '엄마'라는 이름이 아닌 '자기 자신'으로 이 좋은 시절을 더 많이 누리길 바란다.