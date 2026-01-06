조선왕조의 문장가와 명문장 (2)

AD

큰사진보기 ▲보물 1936호 명곡 최석정 초상화, 내용설명: 지천 최명길 손자로, 당대 최고의 수학자이기도 했다. 소장처: 국립청주박물관 ⓒ 국립청주박물관 관련사진보기

박미(朴瀰, 1592~1645)는 선조의 딸 정안옹주와 결혼하여 금양위에 봉해진 인물이다. 어릴 때 백사 이항복에게 배웠으며 인종대에 동지사 겸 성절사로 청나라에 다녀왔다. 문장과 글씨에 뛰어나 많은 유묵이 전한다. 저서로는 <분서집(汾西集)>이 있다.소개하는 글 '계곡집서(谿谷集序)'는 장유(張維)의 문집 <계곡집> 서문에 실린 박미의 글이다. 장유는 병자호란 때 공조판서로, 최명길과 더불어 강화론을 주장하고, 이듬해 우의정에 임명되었으나 18차례나 사직소를 올려 끝내 사직한 문인 학자였다.문장의 도를 과연 쉽게 말할 수 있겠는가? 문장은 도와 서로 쓰임이 되어, 도를 떠날 수 있으면 문장이 아니다. 삼대(三代,하·은·주) 이전에는 이 도가 크게 행해져서 문장은 바로 말이었다. 말은 법이었고 법은 말이었으며 말은 문장이었으니, <서경>의 전(典)·고(誥)·모(謨)·훈(訓)이 모두 이것이다.그런데 삼대가 쇠한 뒤에는 도가 위에 있지 않게 되었으니, 우리 부자(夫子)께서는 하늘이 내신 성인으로서 술작을 자임하셨으나, "말을 닦아 그 성실함을 확립한다." "말은 뜻을 통하게 할 뿐이다." "문명에 그친다"고 말씀하신 것이 한두 번이 아니다. 여기에 '달(達)'은 세상을 경륜하는 것이요, '지(止)'는 세상에 영원히 남기는 것이라는 것을 알 수 있다.세도가 망하여 문장은 빈 수레가 되었으나, 제갈공명이 삼대의 기상으로 지은 전·후 '출사표'는 <서경>의 훈(訓)·명(命)과 비슷하여 "문장은 도를 떠나지 않는다"는 것에 거의 가까웠다. 그리고 후세의 한유·구양수·소식·중공 등 여러 군자들은 "문장을 통하여 도를 깨달았다"고 이르는데, 진실로 지나친 말이 아니다. ('부자(夫子)'는 공자를 말한다)최석정(崔錫鼎, 1646~1715)은 병자호란 때의 영의정 최명길의 손자로 9세에 <시경>, 12세에 <주역>을 도해할 수 있는 수준에 이르러 신동으로 알려졌다. 17세에 감시 초시에 장원, 25세에 정시문과에 병과로 급제했다. 저술로는 <예기유편(禮記類編)>과 <명곡집(明谷集)> 36권이 전한다.최석정은 고려 시대의 대문인 임춘의 문집 <임서하집(林西河集)>을 새로 펴내며 붙인 서문에서 자신의 문장론을 편다. '서하(西河)'는 고려의 문인 임춘의 호다.옛날 "세 가지 불후에 입언(立言)이 그 하나를 차지한다" 하였고, 또 "말이 문채가 나지 않으면 전해진다 해도 멀리 전해질 수 없다" 하였으니, 군자가 문장을 지을 적에 어찌 오래도록 후세에 전해져서 없어지지 않기를 기대하지 않겠는가?그러나 한나라·당나라 이래로 붓을 잡고 종이를 허비하여 문장을 아름답게 다듬고는 영원히 사라지지 않을 업적을 이루기를 스스로 다짐한 사람이 손가락으로 이루 다 꼽을 수 없을 정도인데도 시대가 바뀌고 세대가 멀어지면 대부분이 없어지고 끊어져서, 비유하면 마치 구름과 연기가 변하고 풀벌레와 새가 지저귀듯 해서 한순간에 지나지 않아 그 그림자와 메아리를 찾으려 하여도 찾을 수 없다.그런데 간혹 없어지려다가 다시 나타나거나 오랜 세월이 지난 뒤에 비로소 나타나서 간책에 실려 없어지지 않고 사람들의 입에 오르내려서 갈수록 향기를 더하는 것이 있다면, 이는 필시 웅장하게 보고 높이 향하여 우뚝하게 무리에서 솟아나고 모은 것 중에서 빼어난 자일 것이다.우리나라의 문장은 고려 시대에 처음 성하게 되었으니, 예문록(藝文錄)에 오른 자가 어찌 한정이 되겠는가? 그러나 유집이 세상에 전해지는 것은 겨우 수십 가에 지나지 않으니, 아! 문장을 오래도록 전하는 것이 어찌 어려운 일이 아니겠는가?김창흡(金昌翕, 1653~1722)은 성리학자이자 문장가로 당대에 꼽히는 학자였다. 영조가 왕위에 올라 벼슬을 주었지만 끝내 받지 않았다. <삼연집(三淵集)>을 남겼다. 다음은 <삼연집>에서 골랐다.시인의 우수한 풍도와 문인의 맑고 심오한 재량은 문학에 종사한 사람이면 아주 중요하게 치는 것이다. 둘째 형님이 이러한 기상과 자질을 갖춘 것은 돈후한 품성과 맑고 화통한 기상이 일치된 까닭이다.사물에 비유하여 실정을 표현하는 것이 정당하지 않은 것이 없으며 문장이 퍼져 나가고 말을 다듬은 것이 화려하여 갈고닦지 않은 것이 없다. 체계가 정연하고 운이 원만하니 듣는 이는 청신함을 느끼고 마음이 흐뭇해진다. 그러므로 잘 읽고 음조를 살피는 이는 이를 체득할 수 있다.산문이면서 곧 시며, 시면서 곧 음악인데 모두어 보면 혼연히 일치한다.문장이란 어떤 것인가. 마음속에서 우러나는 느낌이 바깥 사물과 부딪쳐서 구상을 이룰 때 진실성을 잃지 않아야 한다. 그런데 다듬기를 지나치게 하면 도리어 진정한 맛을 잃어버리는 것이며, 칠했다 지웠다 하기를 너무 지나치게 하면 도리어 참다운 자태에 손상을 끼친다.아, 요즈음 문장의 폐단을 말할 때 간결해서 실패한 것은 적다.홍양호는 영조 때의 학자로 경흥부사를 지냈다. <영조실록>과 <국조보감> 편찬에 중요한 역할을 했다. 다음은 그의 책 <이계집(耳溪集)>에서 골랐다.문장이란 장절이나 글귀를 꾸미며 겉치레만 하는 것을 이르는 것이 아니라, 배워서 진리를 옹호하는 것이 모두 문장이다.모일 때마다 반드시 시문을 지으면 대수롭지 않은 것이 되지는 않을 것이며, 그렇게 되면 거기에 온 힘을 기울이게 되고 온 힘을 기울이면 좋은 성과를 거둘 수 있다. 그러면 장차 시문이 빛나게 일어날 것이다.조선의 22대 임금 정조(1752~1800)는 호학군주로 어느 군왕보다 학문을 즐겨하고 많은 책을 읽었다. 문집으로 <홍재전서> 등이 있다. 홍재는 정조의 호다. 글쓰기에 대한 군주의 비판 정신은 준열하다.지금 사람들이 가장 박아(博雅)하다고 일컫는 것은 고거(考據) 변증(辨證)의 학문이다. 억지로 고인이 이미 한 말을 베껴 새로운 견해로 만들어내는데, 이것은 학문이 낮은 시골 샌님이야 속일 수 있겠지만 학문이 넓은 사람이 본다면 웃음거리에 지나지 않는다. 대개 이른바 근래의 명유(名儒)란 모두 이런 부류니 배우려는 사람들은 그 학문의 방법을 잘 선택하지 않으면 안 될 것이다.지금의 문체가 날이 갈수록 수준이 떨어져서 수습할 수 없게 된 것은 고증학이 실로 그 실마리를 제공한 것이다. 자신만의 견해를 제출해서 작가의 울타리에 들 수 없음을 스스로 알고 있기에 이에 고인의 저술 중에서 지리나 인명과 세대, 계보로서 착오가 있는 것에 대해 이런저런 증거를 갖다 대고 부풀려 학설을 세운다. 이런 것으로 한 편의 글과 한 권의 책을 가득 채우는 것을 최후의 법으로 삼고 있다. 이렇기 때문에 문장을 잘하는 자가 드문 것이다.