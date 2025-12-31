김동연 지사, '이혜훈 지명'에 "고양이는 쥐 잘 잡는 게 중요"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 17일 하남시 민생경제 현장투어 중 기자들과 만나 “개인 체납 전국 1위 최은순씨가 수백억 원 이상의 부동산을 갖고 있으면서도 끝끝내 (세금) 납부를 거부했다”면서 "압류한 부동산의 공매를 통해서 반드시 끝장을 보겠다”고 밝혔다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"고양이가 하얗든 까맣든 쥐를 잘 잡는 게 중요하다."

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 지난 8월 20일 민생회복 소비쿠폰 사용 현황 및 물가 점검을 위해 평택 통복시장을 방문, 상인들을 격려하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자에 이혜훈 전 국민의힘 의원이 지명된 것을 두고 한 말이다.김동연 지사는 지난 30일 유튜브 '주기자 라이브'에 출연해 "처음에는 솔직히 놀랐지만, (이재명 대통령이) 이혜훈 전 의원을 지명한 것은 실용 인사라 생각한다"며 이같이 평가했다.문재인 정부에서 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 지낸 김 지사는 "대통령이 하고자 하는 것을 이행할 관리 능력이 있기 때문에 지명했다고 생각한다"면서 "이혜훈 전 의원의 전문성을 높이 산 게 아닌가 싶다"고 말했다.그러면서도 김동연 지사는 이혜훈 전 의원을 향해 "(윤석열) 탄핵 반대라든지 여러 가지 했던 것들에 대해서는, 대통령 말씀처럼, 한두 번이 아니라 (여러 번이라도) 진정성 있는 본인의 입장과 사과를 분명히 밝혀야 한다"고 강조했다.김동연 지사는 향후 경제 상황과 관련 "정부가 바뀌고 이재명 대통령이 취임하면서 경제에 좋은 전기가 마련됐다"면서 "이재명 대통령이 공약에서 한국 경제의 성장잠재율(잠재성장률)을 3%까지 회복하겠다고 내세웠는데, 경기도가 그중 2% 달성을 하겠다"고 밝혔다.김 지사는 이어 "경기도는 3대 성장 프로젝트로 반도체, AI, 기후테크에 역점을 두면서 잠재성장률 3% 달성에 있어서 저희가 2% 정도는 달성하겠다는 각오로 열심히 뛰겠다"며 "성장의 온기가 민생, 어려운 분들까지 골고루 퍼지는 것이 대단히 중요"하다고 부연했다.김동연 지사는 또 "이제까지 진보 정부에서는 성장이라는 말을 금기시해 왔다. 그런데 이재명 정부는 성장을 내세우는 (진보 정권으론) 아주 독특한, 그런 경제 정책의 방향을 제시했다"면서 "아주 올바른 방향이고, 질 높은 성장이 돼야 한다"고 말했다.김동연 지사는 고환율 상황에 대해서 "지금 환율이 올라가는 것은 미국 달러에 대한 수요가 공급을 초과하기 때문이다. 많은 전문가는 내년까지 어느 정도 안정성을 찾을 것으로 생각한다"면서 "국민의힘이 이걸 정치적으로 소위 '환율위기론', 옛날에 IMF 위기나 국제금융 위기까지 들먹이면서 공포 마케팅하는 것은 대단히 잘못"이라고 지적했다.김동연 지사는 오세훈 서울시장에 대해 "지난번 (오세훈 시정에 대해) 천방지축이라 얘기했다. 하늘의 방향을 모르고 땅의 축을 모르는 걸 천방지축이라고 하는데, 그동안 여러 가지로 소위 뻘짓을 했다"고 비판했다.김 지사는 이어 "종묘 스카이라인 망가트리겠다고 했고, 땅에서는 토지거래허가제 취소했다가 살리면서 오히려 확대해 부동산 가격을 올렸다. 강에서는 한강버스를 통해서 여러 가지 문제를 일으켰고, 최근에는 광화문 '감사의 광장'인가? 완전히 토건주의적인 걸 통해서 하늘과 땅과 광화문과 한강까지 여러 가지 실망스러운 뻘짓을 많이 해서 안타깝다"고 꼬집었다.김동연 지사는 최근 '한국갤럽'에서 발표한 올해 하반기 광역단체장 직무수행 평가에서 50%의 긍정 평가를 얻은 반면, 부정 평가는 25%에 그친 것에 대해 "교통 문제, 주거 문제, 돌봄 문제 그리고 경제에 있어서 투자 100조 유치 달성, AI, 반도체, 기후테크로 미래먹거리 마련, 취약계층에 대한 정책 등에 경기도민들이 좋은 평가를 해준 것 같다"면서 감사를 표했다.