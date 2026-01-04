대문장가 이건창의 '아내에게 드리는 제문'

큰사진보기 ▲이건창생가강화학파의 거두이자 암행어사로 이름을 날렸던 이건창의 생가가 마니산 자락에 있다. ⓒ 운민 관련사진보기

도학(道學)을 너무 존중했다



명의(名義)를 너무 엄하게 여겼다



문사(文事)가 지나치게 번거로웠다



형옥(刑獄)이 지나치게 조밀하다



대각(臺閣)이 너무 준엄하다



관식(官式)이 너무 밝았다



벌열(閥閱)이 너무 심했다



승평(昇平)의 세월이 너무 오래되었다.

(전략)



처음에 아내가 이미 병이 들었지만 아직 위독한 상태가 아니었네. 나는 이 사실을 전혀 몰랐으니, 어찌 마음으로 느낄 수 있었으랴? 아! 이제야 알았네. 속어에 "가까울수록 더욱 친근하며 멀수록 더욱 소원해진다"고 하였는데, 보통 사람의 정이야 누가 그렇지 않겠는가? 더욱이 남편이 아내에 있어서는 더욱 심하다네.



그러므로 아내가 어여쁘면 은애를 돈독히 하고 사이가 멀어지면 말투가 바뀌는 것은 어디에 간들 그러한 것이니, 하물며 유명의 사이에 한 번 헤어지면 천고토록 떨어짐에 있어서랴?



형체는 이미 떠나가고 혼백은 이미 떨어졌네. 침실은 고요하여 적막하고 화장대에는 먼지가 보얗게 앉았네. 낮에 생각하면 도움을 주는 친구가 없어진 것을 한스러워하고, 밤에 꿈꾸면 상스럽지 못한 것을 두려워하네.



지난번에 반짝반짝 빛나던 눈동자와 다정하게 말하던 말소리를 어찌 다시 말하겠는가? 내가 아내를 곡한 지 겨우 며칠 만에 귀에는 다정한 소리 들리지 않고 마음으로는 정이 상했지만, 어찌 갑자기 잊을 수 있겠는가? 그런데 뜨거운 눈물과 다급한 울음소리가 처음에 비해서는 10분의 3~4는 감소했네. 세월은 무궁하고, 슬퍼하고 즐거워함에는 한계가 있네. 지금부터 내 마음에서 완전하게 잊어버리지 않을 수 있는 것이 얼마나 될까?



아! 지금 갑자기 잊어버리지 않는 것은 진실로 정 때문이고, 지금부터 잊지 않을 수 없는 것 또한 처음부터 정 때문이 아님이 없네. 정이 본디 이와 같으니 슬퍼할 만한 것은 오직 죽은 사람일 뿐이네. 비록 그러하지만 아내가 살아 있을 때는 사리에 통하고 대체를 알았네. 나와 함께 산 지 10년 만에 뜻이 성대하고 의리가 깊어서 다른 사람이 이간질할 수가 없었네.



세속의 아녀자와 같은 태도는 털끝만치도 나에게 보이지 않았네. 나는 이것 때문에 아내를 사랑하고 공경하였네. 만약 당신의 정령이 어둡지 않거든, 오늘 내가 하는 말을 듣고서 반드시 우리 남편이 참으로 은혜로움이 적었다고 말하지는 않을 것이네. 이 마음과 이 뜻을 반드시 당신은 스스로 알 것이네.



아! 슬프다. 봄바람이 때맞춰 불어와 만물이 생기가 나는데, 어찌하여 반짝반짝하던 눈동자는 다시 볼 수 없고 다정한 말소리는 다시 들을 수 없는가? 아! 마음이 아프구나.(<명미당집>)

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

이건창(李建昌, 1852~1898)은 구한말 김택영·황현과 함께 3대 문장가로 알려진다. 강화도에서 명문가의 후예로 태어나 조선시대 과거 급제자 중 최연소자로 15세에 강화도 별시 문과에 합격했다. 호는 영재(寧齋)이고 당호는 명미당(明美堂)이다.곧은 성격으로 그의 벼슬길은 순탄하지 않았다.암행어사가 되어 관찰사와 군수들의 탐학을 거침없이 파헤쳐 보복을 당하고 유배되었다. 1875년 당대의 실세인 관찰사 조병식을 탄핵했다가 벽동으로 다시 유배되었다. 갑오개혁 이후에는 고종이 몇 차례 불렀으나 응하지 않았다. 이로 인해 고군산도에 유배되었다.대표작 <당의통략(黨議通略)>에서 당시 극심했던 당쟁과 붕당정치의 원인을 8가지로 분석했다.오늘에 이르러 당시의 당쟁과 붕당정치의 원인을 그의 분석틀로 이해하긴 어렵지만 당대인으로서 이만한 분석도 쉽지 않았을 것이다. 대문장가인 그의 작품은 <명미당집(明美堂集)>에 살렸다.이건창의 많은 글 중에 먼저 간 부인에게 올리는 제문 '다정한 말소리는 다시 들을 수 없는가'가 있다. 아내 서씨는 12세에 이건창과 결혼하여 1873년 22세에 요절하였다. 자식도 없었다. 이건창이 아내의 장례를 치르고 우제를 지내면서 지은 제문이다. 보통 유교식의 제문과는 달리 산문형태로 되어 있는 것이 특이하다.