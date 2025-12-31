진주중앙중, 초장동 이전에 80% 찬성 ... 2030년 개교

AD

큰사진보기 ▲진주중앙중학교, 초장동 이전 본격 추진. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

진주중앙중학교가 초장동으로 이전한다. 경상남도교육청(교육감 박종훈)은 진주시 초장동 학생들의 원거리 통학 문제를 줄이고 노후화된 진주중앙중의 교육 환경을 개선하기 위해 학교를 하대동에서 초장동으로 옮길 계획이라고 31일 밝혔다.경남교육청은 지난 11월 이전 추진위원회를 열었고, 12월에는 진주중앙중과 하대동 초등학교 3개, 초장동 초등학교 3개 등 7개 학교 학부모를 대상으로 설명회를 진행했다.26~30일 사이 벌인 '진주중앙중 이전 찬반 설문 조사'에서는 찬성률이 80.8%로 나타다. 경남교육청은 "찬성률 기준치인 60%를 넘어섰다"라며 "이에 따라 초장동 이전을 본격적으로 추진하게 되었다"라고 설명했다.경남교육청은 앞으로 20일간 행정예고 절차를 거쳐 이전을 최종 확정한다.진주중앙중은 초장동 1718번지에 이전해 일반 18학급과 특수 1학급의 19학급 규모의 남녀공학으로 2030년 3월 개교할 예정이다.경남교육청은 "학령 인구 감소와 농산어촌·구도심 지역의 소규모 학교 증가에 대응해 지역 여건과 특성을 고려한 학교 규모 조정을 추진하고 있다. 이에 따라 소규모 학교 통합, 신설 대체 이전, 남녀공학 전환, 통합운영학교 등 다양한 방식으로 적정 규모화를 실현해 나가고 있다"라고 설명했다.올해에는 대중초-대동초, 김해여중-김해중, 동광초-거류초 등 3개 학교의 통폐합을 확정했으며, 삼천포초-대방초는 현재 행정예고를 진행 중이다. 또 창원남고, 창원공업고, 경남전자고 등 3개 고등학교는 2026년 3월 1일부터 남녀공학으로 전환해 학생들의 학교 선택권을 확대하고 양성평등 교육 환경을 마련할 계획이다.