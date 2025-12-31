"울산을 인공지능 수도로"... 울산시 'AI 수도추진본부' 출범

▲2025년 6월 20일 울산전시컨벤션센터에서 열린 대한민국 에이아이(AI) 고속도로, 울산 에이아이(AI) 데이터센터 출범식에서 이재명 대통령과 최태원 SK회장, 김두겸 울산시장 등이 박수를 치고 있다. ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기