"울산을 인공지능 수도로"... 울산시 'AI 수도추진본부' 출범

'인공지능(AI) 수도 울산'을 기치로 내걸은 울산시가 이를 실현하기 위해 2026년 1월 1일 자로 '에이아이(AI)수도추진본부'를 신설했다. 수도추진본부는 울산시의 인공지능 관련 기능을 종합적으로 총괄·조정하게 된다.
인공지능수도 울산 추진은 인공지능(AI) 대전환 시기를 맞아 이에 대응하기 위한 것으로 지난해 '7조 원대 에스케이(SK)-아마존웹서비스(AWS) 울산 인공지능(AI) 데이터센터 유치'가 본격적인 계기가 됐다.
또한 '울산 인공지능 데이터센터 유치'는 시민 5271명과 시의원, 출입기자, 공무원 등 내부조사단 439명을 포함해 모두 5710명을 대상으로 조사한 "2025년 한 해 동안 울산시정을 가장 빛나게 한 사업" 1위에 오르기도 했다. (관련기사 : 2위 '반구천 암각화' 세계유산 등재 앞서 울산시민이 선정한 '2025시정' 1위는?)
이에 따라 울산시는 인공지능 정책 지휘본부(컨트롤타워)인 'AI수도 추진본부' 본부장으로 과학기술정보통신부 출신 김형수 부이사관을 2026년 1월 1일 자로 임용한다.
이에 대해 울산시는 "신설조직의 실효성을 확보하고 인공지능 정책을 체계적으로 추진하기 위해 전문성과 정책 경험을 갖춘 인재 확보가 필요하다고 판단해 AI수도 추진본부장을 개방형직위로 지정하고 공개모집 절차를 통해 김 부이사관을 선발하게 됐다"는 입장이다.
울산시 관계자는 "김형수 부이사관은 과학기술정보통신부에서 과학기술 정책 및 연구개발(R&D) 예산의 배분·조정 등 업무를 수행하며, 국가 과학기술 정책의 기획부터 실행까지 두루 경험한 인재로 중앙정부 차원의 정책 설계와 부처 간 조정에 대한 풍부한 실무 역량을 축적해 왔다"고 밝혔다.
이어 "국가 인공지능 전략 수립과 기반(인프라)·인재·산업 확산까지 전 주기를 총괄하는 과학기술정보통신부 출신 인재 영입으로 지역 인공지능 정책의 실행력과 중앙정부 연계 수준을 한 단계 끌어올리는 동반상승(시너지) 효과가 있을 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
한편 AI수도추진본부는 AI산업전략과와 미래첨단도시과로 구성된 1국 2과 체제로 운영된다. 인공지능 정책총괄, 산업육성, 인재 양성, 기반 조성 등 울산시 인공지능 정책 전반을 종합적으로 이끌어가는 역할을 하게 된다.
AI산업전략과장은 현재 개방형직위 공개모집 추진 중으로 2026년 1월 중 임용 절차를 마무리할 예정이다.
울산시 관계자는 "이번 인공지능 전담조직 신설과 개방형직위 임용은 인공지능을 단순한 기술 도입이 아닌, 지역 산업과 행정 전반의 체질을 바꾸는 핵심 전략으로 추진하기 위한 것"이라며 "울산이 산업도시를 넘어 인공지능 기반 미래도시로 도약할 수 있도록 중앙정부와 협업을 더욱 강화해 나가겠다"라고 말했다.