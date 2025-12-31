충북 상가 공실률 전국 최고... 오피스 31.5%

큰사진보기 ▲충북 상가 공실률이 전국 최고 수준인 것으로 나타났다. 사진=충북인뉴스 DB. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

도내 상업용 부동산 공실률이 전국 최고 수준을 기록하며 지역경제 활력을 갉아먹고 있다는 분석이 나왔다.한국은행 충북본부 기획조사팀 정혜리 조사역은 는 최근 보고서에서 "공급 확대와 신규 수요 위축, 소비환경 변화가 복합적으로 작용해 공실이 구조적으로 고착되는 양상"이라며 신규 공급 억제와 상권 차별화, 유휴시설 활용 전환 등 중장기 처방을 제시했다.보고서에 따르면 2025년 3분기 기준 충북지역 상업용 부동산 공실률은 오피스 31.5%, 중대형상가 20.2%, 집합상가 15.7%, 소규모상가 8.9%로 나타났다.전국 평균(오피스 8.9%, 중대형상가 13.6%, 집합상가 10.5%, 소규모상가 8.0%)을 큰 폭으로 웃돈다. 특히 오피스 공실률은 17개 시·도 가운데 가장 높고, 중대형상가 공실률도 두 번째로 높은 수준이다.전국과의 공실률 격차 또한 오피스와 중대형상가, 집합상가를 중심으로 확대되는 추세다. 지역 내에서는 최근 형성된 신상권보다 원도심 상권의 공실률이 더 높게 나타나는 등 상권 간 양극화도 확인됐다.한은 충북본부는 공실률 상승의 첫 번째 배경으로 '공급 확대'를 지목했다.2000년 이후 택지개발과 도시개발이 활발하게 진행되면서 신규 상권이 다수 조성됐고, 이에 따라 상업용 부동산 공급이 크게 늘었다.충북의 택지개발면적 비중이 인구 비중을 크게 상회하고, 2020년 이후 상업용 건물 착공 누적 증가율 또한 전국보다 높게 나타났다. 특히 오송·오창 등 산업단지 인근을 중심으로 오피스 공급이 크게 늘어난 것으로 분석됐다.두 번째는 '신규 수요 위축'이다. 매년 신규 사업자 수가 줄어드는 반면 폐업자 수가 늘면서 총사업자 수 증가폭이 축소됐다. 특히 고용원이 없는 영세 자영업 비중이 확대되면서 규모가 큰 상업용 부동산의 수요는 더욱 위축됐다.세 번째는 소비환경 변화다. 온라인 플랫폼 확산은 대면 서비스의 공간 제약을 해소하면서 물리적 점포 수요를 줄인다. 여기에 고령인구 비중 확대는 평균소비성향을 낮춰 민간소비 여력을 약화시키는 요인으로 작용했다. 충북은 1인당 지역총소득 등 소득 지표가 비교적 양호한 편임에도 1인당 민간소비지출이 낮게 나타나는 특징이 있다는 점도 보고서에 담겼다.공실률 상승은 임대소득 하락과 수익성 악화로 직결된다. 보고서는 "공실률과 임대가격지수 간에 오피스·상가 전 유형에서 높은 음(-)의 상관관계가 나타났다"고 밝혔다. 투자수익률(소득수익률+자본수익률)도 2021년 대비 2025년 크게 하락했으며, 자본수익률은 건축물 거래가격 하락의 영향으로 전 유형에서 마이너스로 전환됐다.특히 투자 매력도를 보여주는 자본환원율 스프레드(Cap rate spread)가 축소되면서 상업용 부동산 거래가 위축됐다. 이 같은 흐름은 "공실이 거래 위축을 낳고, 거래 위축이 다시 공실을 키우는" 악순환 구조가 강화될 수 있다는 경고다.보고서는 더 나아가 건설업 부진, 자산가치 하락에 따른 세수 감소, 금융기관 대출 부실 위험 상승 등 지역경제 전반에 부정적 파급이 발생할 수 있다고 지적했다.보고서에서 정혜리 조사역은 "공실률이 일정 수준 이하로 하락할 때까지 상업용 부동산 신규 공급을 억제할 필요가 있다"고 지적했다.또 상권별 고유 특성을 개발해 차별화를 유도할 것을 주문했다. 기존 상권은 특색 있는 점포 구성을 통해 경쟁력을 확보해야 하며, 원도심 상권의 경우 문화·관광과 연계한 재편 노력이 중요하다고 강조했다. 성안길을 예를 들어 최근 선정된 지역특화 재생사업 등 국가사업과 연계해 야외갤러리, 미디어아트, 국가유산 야행 등 문화시설을 확충하는 방안을 제시했다.공실이 장기간 지속될 것으로 예상되는 상업시설은 문화·커뮤니티 시설 등 수요가 있는 용도로 전환하는 '리퍼포징'도 대안으로 꼽았다.아울러 관광 생활인구 유치를 통해 외부 수요 기반을 확대하고, 단기적 임대료 인하 압박보다는 매출 연동 임대료, 렌트프리, 인테리어 지원 등 임대차 조건을 유연화하는 방식으로 임대인·임차인 상생 구조를 만들 필요가 있다고 덧붙였다.