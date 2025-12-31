청주공항 이용객 역대 최다…대구공항 제꼈다

큰사진보기 ▲한국공항공사 통계자료. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주국제공항이 역대 최다 이용객 기록을 경신했다. 특히 대구공항과는 큰 격차를 벌리며 인천공항, 제주공항, 김포공항에 이어 이용객수 4위를 기록하며 국제공항의 위치를 공고히 하고 있다.31일 충북도에 따르면 올해 들어 지난 28일까지 청주공항 이용객은 460만여 명으로 집계됐다. 이는 지난해 연간 이용객 수인 457만9221명을 이미 넘어선 수치로, 연말까지 추가 증가가 예상된다.반면 대구공항은 같은 기간 전체 이용객이 339만4764명에 그쳤다.특히 국제선 이용객 증가세가 두드러진다. 올해 청주공항 국제노선은 기존 26개에서 35개로 확대되며 이용객 증가를 견인했다. 지난 8월 9일에는 국제선 이용객 100만 명을 역대 최단기간에 돌파했고, 10월 25일에는 누적 147만5051명을 기록하며 지난해 전체 실적(146만8685명)을 67일 앞당겨 넘어섰다.청주공항은 올해 국제선 이용객이 180만 명에 이를 것으로 전망하고 있으며, 내년에는 200만 명 돌파도 가능할 것으로 보고 있다.이 같은 수요 증가에 대응하기 위해 공항 인프라 확충도 속도를 내고 있다. 현재 13곳인 주기장은 내년 10월까지 17곳으로 확대되며, 제2주차빌딩은 2028년 완공을 목표로 1400여 대 규모로 조성된다. 여객터미널 확장 사업도 추진돼 국내선은 내년 착공에 들어가고, 국제선은 실시설계가 진행될 예정이다.