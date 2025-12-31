1919년 초등학교 앞바위에 '독립만세' 혈서... 누가 썼을까

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 옥천 죽향초등학교 교사 전경. 1919년 3월 20일 당시 옥천공립보통학교 3학년 교실앞 바위에 누군가가 혈서로 '독립만세'라고 적었다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

1919년 3월 1일 들불처럼 번진 '독립만세' 외침은 충북 옥천이라고 예외가 아니였다. 일제와 언론들은 독립만세운동에 대해 '불온(不穩)'이라는 딱지를 붙이고, 만세운동을 억누루기 위해 모진 애를 썼다.성냥불만 던져져도 순식간에 타오를 팽팽한 긴장감이 흐르던 1919년 3월 20일. 옥천공립보통학교(=현 죽향초등학교) 3학년 교실 앞 바위에 '독립 만세'라는 붉은 색 글씨가 발견됐다. 피로 쓴 혈서였다.피를 내어 '독립만세'를 쓴 사람은 누구였을까? 현재까지 죽향초등학교 학생인지 아니면 지역 주민인지 누구인지는 밝혀지지 않았다.다만 혈서가 쓰여진 곳이 교실 앞 바위라는 점을 눈 여겨 볼 필요가 있다. '교실 앞 바위'에 새겨진 혈서를 볼 대상은 당연히 학생이다. 어떤 학생이 동료 학생에게 '만세 운동의 피 끓는 의지'를 전달하기 위해 혈서를 썼을 가능성이 높아 보이는 대목이다.죽향초 3학년 교실 앞에 혈서가 쓰여지던 날, 옥천읍 하계리 류석구의 집 담벼락에 '독립만세'라고 쓴 격문이 붙여졌다.언제 타오를지 모를 '독립만세' 운동의 불쏘시개는 이렇게 준비됐다. 1919년 3월 27일 옥천지역에서 만세운동은 들불처럼 타오르기 시작했다.국사편찬위원회 <삼일운동 데이터베이스>에 따르면 1919년 3월 27일 충청북도 옥천군 이원시장에서 약 600명의 군중들이 독립만세를 외치며 조선총독부 이원헌병주재소를 공격했다.오후 1시경 약 100명의 군민들이 태극리를 흔들며 독립만세를 외쳤다. 조선총독부 이원헌병주재소 헌병들과 군청 직원들이 나서 해산을 명령했다. 순식간에 700명으로 늘어난 군민들은 굴하지 않고 독립만세를 외쳤다. 그러자 헌병과 보조원은 태극를 빼앗았다. 만세운동을 주도했던 육창주, 허상기 선생을 체포했다.군민들은 헌병주재소로 몰려가 이들의 석방을 요구했다. 돌과 몽둥이로 주재소와 헌병들을 공격했다. 그러자 헌병들은 총을 꺼내 군중에게 발포했다. 현장에서 1명이 사망하고 5명이 부상을 당했다. 이때 김용이, 허량 선생이 또 다시 체포됐다.일제 헌병은 총까지 꺼내 무력을 사용하며 참여자를 해산시키려 했지만 옥천군민들은 굴하지 않았다. 오후 3시를 지나 다시 집결한 군중은 돌, 몽둥이로 주재소와 헌병들을 공격했다. 큰 돌로 유치장 유리를 깨뜨렸고 결국 체포됐던 육창주, 허상기, 김용이, 허량을 탈출시켰다.탈출한 육창주 선생과 군민들은 다시 헌병주재소를 공격했다. 유리 미닫이 문, 판자 담, 가스등(燈), 의자, 책상, 유리창 등을 부수며 오후 5시 반경까지 독립만세운동을 전개했다. 군민들의 공격으로 헌병 10명도 가벼운 부상을 입었다.일본육군 보병 80연대 하사 이하 5명이 출동해 헌병을 지원에 나섰다. 대전에서 장교 하사 병졸 21명까지 도착했다. 이날 격렬했던 만세운동은 오후 6시 반경에야 끝났다.