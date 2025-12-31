"내 자식이 땀 흘려 일하는 모습, 다시 없는 축복입니다"

큰사진보기 ▲방역마스크를 생산하는 작업실.장애인과 어머니들이 함께 일하는 작업장. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"우리 아이들이 사회의 일원으로 당당히 일하며 즐거워하는 모습을 보는 것만으로도 그저 감사하고 고마울 따름입니다."

큰사진보기 ▲임가공 작업장장애인과 근로지원인이 함께 일하는 임가공작업장 ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장애인 어머님들의 작업모습구분된 방역마스크 작업실에서 장애인들의 일손을 돕고 있는 어머니들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"내 자식이 곁에 살아있고 이렇게 땀 흘려 일하며 돈을 벌 수 있다는 것이 저에겐 다시 없는 축복입니다."

큰사진보기 ▲장애인 검도수련장장애인들이 진지하게 여가 프로그램인 검도수업을 받고 있다. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲소양교육장장애인들이 직업인으로써 갖추어야 할 소양교육을 받는 모스습 ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲직업소양교육특화된 공간에서 심층 직업송양교육을 받는 모습 ⓒ 이상돈 관련사진보기

덧붙이는 글 | [강서구 구립직업재활센터]

• 연락처: 02-3661-0362

• 공식 홈페이지: 구립강서구직업재활센터

• 주소: 서울특별시 강서구 허준로 95-9 (가양동)

• 지하철: 9호선 가양역 1번 출구에서 도보 약 10분

2025년을 마감하는 연말 이른 아침, 서울 영등포에서 한걸음에 달려온 50대 어머니 A씨는 센터 작업장에 들어서자마자 하얀 위생 모자를 썼다. 분주하게 움직이는 그녀의 손길에는 자식을 향한 지극한 정성이 배어 있었다. 오늘 하루 계획했던 개인적인 일들은 모두 뒤로한 채였다.서울 강서구 가양동, 의성(醫聖) 허준의 애민 사상이 깃든 허준박물관과 허준근린공원이 이웃한 이곳에는 특별한 일터인 '구립직업재활센터'가 있다. 이곳은 장애를 가진 자녀들이 사회적 자립을 꿈꾸며 구슬땀을 흘리는 희망의 현장이다.강동구에서 이곳까지 먼 길을 마다치 않고 달려온 또 다른 어머니 B씨는 촉촉해진 눈가로 말을 이었다. "우리 아이가 정상인들처럼 직장에서 인정받고, 하루하루 자부심을 느끼며 대한민국 국민으로서 떳떳하게 살아갈 수 있다면 저는 모든 것을 바쳐도 여한이 없습니다."이날 현장에 함께한 12명의 어머니는 B씨의 말에 조용히 고개를 끄덕이며 공감을 표했다. 작업장 안은 어머니들의 헌신적인 손길과 자녀들의 열정이 어우러져 가슴 찡한 여운을 자아냈다.장애라는 벽을 넘어 사회의 당당한 구성원으로 바로 서길 바라는 어머니들의 간절한 염원. 허준 선생의 치유 정신이 살아 숨 쉬는 가양동의 아침은 그 어느 때보다 따스한 희망으로 물들고 있었다.작업장 내부는 쉴 틈 없이 돌아가는 기계 소리와 함께 'KF94' 방역 마스크를 포장하는 손길로 분주했다. 어머니들이 정성껏 일손을 보태는 옆자리, 메인 작업장에서는 하얀 면사포와 위생 장갑을 갖춘 장애인 근로자들이 눈을 빛내고 있었다.이들은 갓 생산된 마스크를 하나하나 꼼꼼히 살피며 불량품을 골라냈고, 능숙한 솜씨로 위생 봉투에 담았다. 마스크 위로 드러난 눈매가 휘어지며 한 근로자가 수줍게 웃음을 지었다. "어머니가 같은 공간에 계시니까 더 힘이 나고 든든해요. 일하는 게 정말 즐거워요."이곳은 발달장애인들이 사회의 당당한 주역으로 거듭날 수 있도록 돕는 직업인 양성의 요람이다. 계절에 맞춰 현재는 방역 마스크 제작과 제설제 소분 작업이 한창이지만, 평소에는 다양한 임가공 사업을 통해 장애인들의 손끝에서 가치 있는 생산품들이 만들어진다.단순한 일터에만 머무는 것이 아니다. 이곳에서는 요가 수련, 영화 감상 등 장애인들의 삶을 풍요롭게 하는 여가 프로그램과 인권 교육 등 실생활에 꼭 필요한 교육이 함께 이루어진다. 현장을 총괄하는 임소영 팀장은 "우리 근로자들이 이곳에서 삶의 희망을 찾고 자립을 꿈꿀 수 있게 모든 직원이 최선을 다하고 있다"며 포부를 밝혔다.하지 않아도 될 다소 힘든 작업을 시간이 허락하면, 자발적으로 참여하는 어머니들을 버티게 하는 힘은 역설적이게도 '함께 살아있음'에 대한 감사였다. 영등포에서 온 어머니는 깊은 속내를 털어놓았다.그 고백은 곁에 있던 이들의 마음을 숙연하게 했다.자녀가 장애라는 한계를 넘어 사회의 일원이 되기를 바라는 간절함은, 비극적인 아픔을 겪은 이들에 대한 공감과 현재의 삶에 대한 깊은 감사로 이어지고 있었다.서울시 곳곳에는 이러한 '직업재활센터'들이 장애인들의 자립을 돕고 있다. "이들이 만드는 제품에 대한 편견 없는 소비와 따뜻한 시선와 후원, 그리고 양질의 일감이 더해진다면 우리 사회는 한층 더 성숙해질 것입니다." 조기형센터장의 말이 강한 여운을 준다.장애인과 비장애인이 함께 땀 흘리며 서로의 내일을 응원하는 곳. 가양동의 작은 작업장에서 우리는 '모두가 더불어 잘 사는 나라'라는 간절하고도 아름다운 꿈을 만날 수 있었다.