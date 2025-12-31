큰사진보기 ▲진양호 우드랜드, ‘나무, 다시 태어나다’ 기획전시 ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시는 오는 1월 5일부터 3월 30일까지 3개월간 '진양호 우드랜드'에서 기획전시 '나무, 다시 태어나다'를 개최한다고 밝혔다.이번 전시는 버려진 목재를 주재료로 사용해 나무의 기억과 재탄생을 주제로 꾸며진다. 첫 번째 주제인'기억의 숲'은 버려진 나무문과 해안에 유실된 목재를 이용해 숲의 이미지를 회화로 표현했으며, 두 번째 주제인 '숨결의 숲'은 목공 잔재 목재와 간벌재, 유리조각 등을 활용해 나무형태의 조형물을 제작해 전시된다.특히 전시 기간의 매주 토·일요일 오후 2시부터 4시까지 운영되는 '작가와의 만남' 프로그램을 통해 참여 작가들이 직접 작품과 전시 공간에 대한 이야기를 들려주며, 시민들과 소통하는 시간을 갖는다.진주시 관계자는 "이번 기획 전시는 버려진 것들이 예술을 통해 다시금 생명의 가치를 발하고 새로운 의미로 '숨 쉬게'되는 과정을 통해 방문객들에게 기억과 회복의 메시지를 전하는 소중한 기회가 될 것"이라며 "가족 단위는 물론 많은 시민이 방문해 즐길 수 있는 시간이 되길 바란다" 고 말했다.