진주시설관리공단, 2026년부터 공공하수처리시설 전체 위탁 운영

AD

진주시 시설관리공단은 2026년 1월 1일부터 진주시 관내 공공하수처리시설 전체를 위탁받아 운영한다고 밝혔다.공단은 "이번 위탁 운영은 그동안 진주시 하수과에서 직영으로 관리·운영해 오던 공공하수처리시설을 단계적으로 이관해 온 데 따른 것"이라며 "2026년부터는 진주·문산·사봉·대곡 공공하수처리시설까지 포함해 관내 모든 공공하수처리시설을 진주시시설관리공단이 전체 운영하게 된다"라고 설명했다.공단은 2025년 1월 '진주 하수슬러지처리시설'을 시작으로, 같은 해 7월에는 '진성 공공하수처리시설' 및 '소규모 공공하수처리시설'을 위탁 운영하며 하수처리시설 관리 경험과 운영 노하우를 축적해 왔다고 밝혔다.공단 관계자는 "공공하수처리시설 전체 위탁 운영을 앞두고 전문 인력 선배치와 체계적인 교육을 통해 안정적인 운영 기반을 충분히 마련했다"며 "앞으로도 철저한 시설 관리와 수질기준 준수를 통해 공공수역의 수질오염을 최소화하고, 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 생활환경을 제공하고 하수처리시설이 주민친화시설로 자리매김 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.