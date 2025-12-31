메뉴 건너뛰기

25.12.31 09:37최종 업데이트 25.12.31 09:37

남해 설천면 이장협의회, 이웃돕기 성금 기탁

남해 설천면 이장협의회 이웃돕기 성금 기탁
남해 설천면 이장협의회 이웃돕기 성금 기탁 ⓒ 남해군청

남해군 설천면 이장협의회는 30일 지역 내 이웃을 위해 써달라며 설천면행정복지센터)에 이웃돕기성금 100만 원을 기탁했다.

이번 기탁금은 지역주민들과 가장 가까운 위치에서 마을을 이끌어 온 이장들이 뜻을 모아 마련한 것으로 지역사회에 대한 책임과 나눔의 가치를 실천하고자 추진됐다.

이날 전달된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 이웃에게 지원될 예정이다.

#남해군

