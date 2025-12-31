사회부산경남한줄뉴스 25.12.31 09:37ㅣ최종 업데이트 25.12.31 09:37 남해 설천면 이장협의회, 이웃돕기 성금 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲남해 설천면 이장협의회 이웃돕기 성금 기탁 ⓒ 남해군청 관련사진보기 남해군 설천면 이장협의회는 30일 지역 내 이웃을 위해 써달라며 설천면행정복지센터)에 이웃돕기성금 100만 원을 기탁했다. 이번 기탁금은 지역주민들과 가장 가까운 위치에서 마을을 이끌어 온 이장들이 뜻을 모아 마련한 것으로 지역사회에 대한 책임과 나눔의 가치를 실천하고자 추진됐다. 이날 전달된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 이웃에게 지원될 예정이다. #남해군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진양호 우드랜드, '나무, 다시 태어나다' 기획전시 갤러리 오마이포토 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 1/12 이전 다음 이전 다음 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.