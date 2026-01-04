삼재팔난 이겨낸 '팔만대장경'

큰사진보기 ▲팔만대장경1 ⓒ 문운주 관련사진보기

<팔만대장경>으로 불리는 불교경전은 정확히 8만 1340장으로 판각된 해인사의 <고려대장경>을 말한다.불교국가였던 고려는 몽고의 재침략으로 조정이 강화도로 피난하여 호국불법으로 국난을 극복하려는 간절한 소망을 안고 16년에 걸쳐 <고려대장경>을 만들었다.고려는 현종 때에 시작하여 선종 때까지 70여 년 동안 많은 공력 끝에 만든 <재조대장경(再雕大藏經)>이 고종 19년(1232) 몽고군에 의해 대구 부근의 부인사(符仁寺)에서 모두 소실되었다. 그래서 다시 만든 것이 <팔만대장경>이다.고려가 국난기에 이같은 거대한 불사(佛事)를 하게 된 데는 사유가 있었다. 첫째는 현종 때에 대장경을 조조(雕造)하자 거란의 침입군이 스스로 물러간 것처럼 이번에도 부처님의 영험에 힘입어 외적을 물리치게 해달라는 염원이었다.둘째는 무신정권 시대 실권자인 최우·최항 부자의 두터운 불심도 크게 작용했다.셋째는 대장경 사업을 통해 백성들의 단합을 꾀하여 대몽항쟁을 지속하는 한편 자기네 정권의 안정을 도모하려는 정치적 배경이 작용했다.혹독한 전란기에 세계불교사상 유례가 드문 우수한 대장경의 제작은 고려 불교의 높은 수준과 민족의 문화정신을 보여주는 대역사(大役事)였다.이 무렵 민족의 자주성을 강조하여 우리나라 역사의 출발점을 단군의 고조선으로 시작하는 일연의 <삼국유사>가 간행되고, 단군을 민족의 공동시조로 인식하면서 민족의식을 강조한 <제왕운기>도 찬술되었다. 또 오랜 대몽항전 끝에 몽골의 압제를 받게 된 처지에서 민족적 자주성을 강조하고자 금속활자가 세계 최초로 만들어졌다.<팔만대장경>은 숙달된 인부 한 사람이 한면을 파는데 한 달 가량 걸려 제작되었다. 음각이 아닌 양각으로 한 장에 앞뒤로 640자, 모두 5200만자로 구성된 거대한 경판이다.새만금 축조공사를 반대하면서 삼보일배 운동이 국민의 관심을 모은 바 있지만, <팔만대장경>을 만들 때 한 자 새기고 세 번 절하는 '1자 3배'의 정성과 인내심으로 이룬 16년의 대역사였다.강화도에 대장도감을 두고 진주에 불사를 설치해 대장경판을 제작했다. 강화도에는 적합한 목재가 없어서 남해와 거제도 등에서 가져온 산벗나무와 돌배나무를 사용했다. 목재는 3년 동안 바닷물에 담가두었다가 꺼내어 염수에 삶고 다시 오랫동안 그늘에 말려 글자를 새긴 뒤, 그 위에다 옷칠을 했다. 양 끝이 뒤틀리지 않게 각목을 붙이고 네 귀에는 구리로 장식을 했다.800년의 세월이 지난 지금까지도 고려대장경판이 썩거나 쥐나 좀벌레가 갉아먹는 일이 거의 없다. 또 경판 자체가 굽은 일도 없이 원형 그대로를 유지하고 있다. 철저한 과학성에 근거한 까닭이다.각자공 1명이 하루에 1면을 새겼다고 친다면 250년이 걸리니, 16년 동안 30여 명의 각자공이 오로지 대장경판 제작에만 매달린 셈이다. 이 밖에도 서자생(書字生), 운반부, 목공, 칠공, 건축인부, 교정사, 기도승 등 모두 200명 이상이 꼬박 16년간을 이 장엄한 민족적 대사업에 헌신한 것이다.대장경판이 해인사에 봉인하게 된 데에도 깊은 연유가 있었다. 고려 후기 이래 왜구들의 침범이 대륙 깊숙한 곳까지 이르자 조선 태종 때에 개성에 보관중이던 경판을 바다에서 멀리 떨어진 가야산 해인사로 옮겼다. 해인사는 삼재팔난(三災八難)이 감히 범할 수 없는 천혜의 명찰이었다.경판 한 장의 무게를 3kg 씩만 잡아도 2,400톤이나 되는 엄청난 경판을 개성 지천사(支天寺)에서 해인사로 옮기는데만 2년이 걸렸다.고려정부가 대장경을 판각한 현실적 배경에는 인쇄하여 백성들에게 널리 읽히고자 함이었다. 그래서 국내 사찰에 몇차례 인쇄·보급했다. 이를 알게 된 일본은 고려 말부터 수 십 차례에 걸쳐 집요하게 대장경의 인쇄를 요구해왔다.일본정부는 물론 왜구들까지 그들에게 잡혀간 조선인의 쇄환을 미끼로 대장경 인쇄를 요청했다. <조선왕조실록>에만도 83회에 걸쳐 일본의 요청 사실이 기록돼 있었다.우리나라는 고대부터 일본에 유학과 불교를 전파해주었다. 고구려의 혜편·혜자·승륭·담징·혜관·도등·도현 등이 일본에 불법을 전파한 승려들이다. 혜편은 584년에 소가노우마코(蘇我馬子)의 요청으로 시비다쓰(司馬達)의 딸 선신과 선장을 가르쳐 출가시킴으로써 일본 귀족들의 존중을 받았다. 혜편이 일본 최초의 비구니를 탄생시켰다.혜자는 595년 고구려의 승려로서 일본에 귀화하여 불교를 크게 진흥시킨 쇼토쿠태자(聖德太子)의 스승이 되었으며 백제의 승려 혜종과 함께 호코사(法興寺)를 창건했다. 이 절은 뒤에 많이 건너온 고구려와 백제 승려들의 거처가 되고 일본을 불교화 하는 중심지가 되었다. 이 밖에도 많은 고구려 승려들이 일본으로 건너가 불교 전교에 힘을 쓰고, 도현은 다이안사(大安寺)에 머물르면서 불법을 펴는 한편 <일본서기(日本書紀)>등의 책을 저술했다.일본인들에게 불교를 처음 전한 이는 백제의 성왕이다. 성왕은 금동석가상·미륵불·경론 등을 전하는 한편·담혜·도심 등 16명의 승려를 일본에 보내 전교활동을 하게했다. 백제 승려들이 일본의 불교를 중흥하는 주춧돌 구실을 했다.신라에도 경덕왕의 왕자 김태렴이 일본으로 건너가 당시 일본 불교의 중심지인 남부 도다이사(事大寺)에 머물면서 불사를 크게 도운 것을 비롯 이후 몇차례 더 많은 승려와 불법·불기를 갖고 방일하여 무사시노의 한지(閑地)에 신라도(新羅都)를 설치하는 등 일본전교에 크게 기여했다. 일본 승려들이 신라에 유학 와서 신라의 불교문화를 수입해가기도 했다. 일본문화의 원류(源流)를 고대 한국에서 찾게될 만큼 일본에 불교를 전파하여 일본인들의 개명·개화에 기여했다.고려 중기 이후 조선초기까지 한반도는 왜구의 침노로 평안할 때가 없을 지경이었다. 대마도를 근거지로 하여 한반도와 중국 해안지대에 수시로 출몰하면서 식량과 가축을 약탈하고 인명을 살상했다.왜구들은 때로 대장경판을 요구하기도 했다. 일본에서 고려의 대장경은 숭앙의 대상이었다. 한때 해인사 부근까지 접근했지만 탈취하지는 못했다. 그래서인지 정부 차원에서 고려·조선 조정에 대장경판의 인쇄를 요청해왔다.고려 현종대에서 문종대에 걸쳐 완성된 초판본 대장경은 1232년 몽고침입 때 대부분이 없어졌고, 어떤 경로인지 1715권이 일본 교토 난레이사(南禮寺)에 현존한다.이후 일본에서는 틈만나면 고려대장경의 인쇄를 요청해왔다. 조선 초기에 특히 심했다. 일본은 세종 때 국서를 보내어 "반주(般舟)·삼매사원(三昧寺院)의 당우(堂宇)가 신성(新成)되어 승도가(願求大藏經) 국보로 삼겠다." 즉 반주와 삼매사원의 사찰이 신축되어 승도들이 대장경을 원하니 보내달라고 사찰이 신축되어 승도들이 대장경을 원하니 보내달라고 간청했다.이때 일본이 대장경을 원한 것은 정치적 군사적인 의도에서라기 보다 불법을 믿음으로써 백성들을 제도하려는 뜻이었을 것이다. 당시 일본 승려들은 산간 불교에서 민간불교로 진출하여 외교문서를 초(草) 하고 외교사절을 겸하는 등 역할이 컸다. 광대한 장원을 갖게 되어 사회적 영향력도 막강했다. 이런 상황에서 사찰과 승려들이 경쟁적으로 고려대장경을 얻고자 한 것이다.<세종실록>은 일본승 규주, 범령 등이 대장경판을 구하려 왔다가 다른 것을 얻게되자 서울에서 단식을 했다고 전한다. 세종 6년 일본에 사신을 다녀온 박안신(朴安臣)의 복명에는 "일본 국왕이 대장경판을 얻지 못함을 한하여 대우가 말이 아니었다."하고, 일본 사신이 가져온 국왕 답서 중에서는 "일본이 필요로 하는 것은 대장경판이고 그 외의 보물은 산악과 같이 쌓여있어도 아무 소용도 없다."하여 대장경판 입수에 얼마나 급급했는가를 보여준다.일본은 대장경판의 입수가 여의치 않게 되자 왜구들이 잡아온 피로인과 교환하자고 나섰다. 일본에 붙잡혀간 조선인들을 쇄환하는 대신 대장경판을 달라는 것이었다.고려말과 조선 초기에 창궐하던 왜구 침범이 세종조 이후 크게 줄어든 것은 세종조 이후 크게 줄어든 것은 세종원년에 이종무를 시켜 대마도를 정벌한 것도 이유이지만 두 나라 사이에 대장경판을 둘러싸고 전개된 '문화교류'도 한 몫을 하게 되었다.실제로 몇차례 대장경판과 피로인이 교환되고 인쇄된 대장경이 무역거래로 반출되었다. <세조실록>에 대장경판을 여러차례 일본에 보낸 기록이 있은 것을 보아 상당한 량의 경전이 일본에 주어졌음을 알 수 있다.식민지 시대인 1937년 12월20일 당시 해인사 주지 장제월은 미나미 총독에게 <팔만대장경> 중 '대반야바라밀다경' 1장, '대장엄경론' 1장, '대장경목록' 1장, '석교분기원통초' 1장 등이 도난당했음을 보고했다.이 해 <팔만대장경>을 인쇄할 때 작업장 경비책임을 맡았던 일본인 악질순사 부장이 4장을 슬쩍 빼돌렸다고 한다. 이 경판의 행방은 지금 까지도 알려진 바 없다.조선총독부는 한때 <팔만대장경> 전부를 일본으로 훔쳐갈 계략을 꾸몄다가 한국인의 감정이 폭발할 것 등의 이유로 실행하지 못했다. 대장경의 불력(佛力)과 '삼재팔난'을 막아내는 해인사의 불덕(佛德)이 국보의 밀반출을 막아냈을 것이다.