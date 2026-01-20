무럭무럭 자란 '자식나무'에 깃든 그날의 기억

(이전 기사 : 기억의 공간으로 다시 선 옛 전남도청
에서 이어집니다.)
옛 전남도청이 5.18을 기억하는 공간으로서 미래 세대를 위한 민주주의의 교육과 전시, 기록과 정보의 역할을 담당한다면. 5.18 민주광장과 상상마당·하늘마당은 시민의 일상을 품는 또 다른 공간이다. 머물고 쉬며 자연을 만나는 자리다.
깔깔깔 웃는 소리와 스케이트 보드가 구르는 소리가 한데 어울려 광장은 활기로 넘친다. 발로 바닥을 밀어 속도를 붙이고 두 발을 보드 위에 올리자 몸은 곧 균형을 찾는다. 크루징(천천히 이동)하며 광장을 천천히 돈다. 낮은 나무 턱 앞에서 점프를 시도한다. 착지의 짧은 소리가 바닥에 남는다.
난간에서는 보드가 스치며 그라인드(미끄러지듯 타기)가 이어지고, 평지에서는 회전과 점프가 반복된다. 실패해도 웃으며 다시 도전한다. 보드 하나로 바닥과 장애물을 놀이터 삼는 모습에서, 광장은 MZ세대의 감각과 리듬으로 생기를 얻는다.
살아 움직이는 광장
바이클도 자연스럽게 놀이의 흐름 속에 들어온다. 두 바퀴 위에 몸을 싣고 천천히 크루징하다가, 낮은 턱 앞에서 버니홉으로 가볍게 떠오른다. 앞바퀴를 들어 올린 휠리, 페달을 멈춘 채 균형을 잡는 매뉴얼까지. 자전거는 속도를 겨루기보다 몸의 감각을 시험하는 놀이가 된다
그렇게 광장은 살아 움직이고 있었다. 지난 18일 오후, 국립아시아문화전당 한 바퀴 걷기는 이 젊은 에너지 속에서 시작됐다. 작은 회화나무 공원에서는 회화나무의 이야기를 듣고, 은행나무와 소나무 숲을 지나 걸었다.
회화나무는 광주 근현대사를 지켜본 나무다. 5.18 당시에는 시민군 초소 역할을 하며 항쟁의 현장을 함께했다. 2012년 태풍 볼라벤 이후 끝내 고사했지만, 한 시민이 키운 자식나무가 어미나무 곁에 다시 심어져 그 기억을 잇고 있다. 자식나무는 이제 제법 어른스러워졌다.
상상마당은 어린이창조원 옥상 경사면을 따라 조성된 아이들의 열린 놀이터다. 놀이 시설과 전망대가 곳곳에 배치돼 있다. 꽃말과 특징을 적은 안내판 덕분에 놀이와 배움이 자연스럽게 이어진다.
한겨울 잎을 떨군 나무들은 다소 삭막해 보인다. 그러나 천천히 걷다 보면 식물들의 속살이 하나둘 눈에 들어온다. 길 위에서는 충장로와 금남로, 제봉로에 얽힌 도시의 이야기가 자연스럽게 이어진다. 시선을 들면 멀리 무등산까지 한눈에 들어온다.
잎 없는 나무 사이로 잔잔한 음악이 울려 퍼지자 걸음은 저절로 멈춘다. 벤치에 앉아 가만히 귀를 기울이면, 메마른 숲 위로 선율이 겹쳐지며 풍경은 한층 부드러운 표정으로 바뀐다. 이곳은 한마디로 자연 생태공원이자 야외 음악당이라 부를 만하다. 빛의 숲, 새들의 놀이터, 도심 속 공원이라 이름 붙여도 모두 어색하지 않다.
천천히 걷는 걸음 속 스미는 여유
광주읍성 유허도 함께 정비되어 있다. 광주읍성은 고려 우왕 4~5년(1378~1379)에 처음 축성된 뒤 조선 시대에 여러 차례 수리와 개축을 거쳤다. 대한제국기과 일제강점기를 지나며 일본군에 의해 철거되었으나, 국립아시아문화전당 조성 과정에서 2014년 일부 구간이 원형에 가깝게 복원되었다.
읍성은 동·서·남·북 네 개의 성문과 해자를 갖춘 이중 방어시설이다. 서원문(동문), 광리문(서문), 진남문(남문),공북문(북문)이라 불렸다. 각 성문은 오늘날 대의동·황금동·광산동·충장로 일대에 해당한다. 옛 광주 고을의 공간 구조를 짐작할 수 있다.
또 다른 젊은이들의 '핫플레이스'인 하늘마당이 있다. 이곳에 서면 도심 한가운데라는 사실을 잠시 잊게 된다. 넓은 잔디 위에서 사람들은 담소를 나누고, 누워 쉬며 각자의 여유를 즐긴다. 익숙한 도시 속에서 뜻밖의 여행지에 들어온 듯한 기분이다.
하늘마당 상부를 넘으면 평상 쉼터와 메타세쿼이아 숲이 이어지고, 아래로는 광주읍성 제5의 문이라 이름 붙은 조형물이 모습을 드러낸다. 이이남 작가의 미디어 콘텐츠 <빛의 읍성, 광주읍성 제5의 문>은 성곽을 외침으로부터 막는 방어 시설이자 시민의 삶을 품은 울타리로 재해석한다. 빛과 AI가 어우러진 화면 속에서 광주의 과거와 현재, 그리고 미래가 하나의 문으로 이어진다.
국립아시아문화전당을 한 바퀴 도는 동안 도심 한가운데 숨은 생태공원에서 다양한 식물을 만나고, 음악 감상과 버스킹, 젊은이들의 활기로 채워진 풍경을 마주한다. 천천히 걷는 발걸음 속에서 자연스레 여유가 스며든다.