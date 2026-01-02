"부담스럽지 않게, 진심은 닿게"... '찌그러진 누룽쥐' 탄생 비화

'룽쥐야, 고마워! 덕분에 합격했어!'

"룽쥐야 혹시 취뽀 성공하라고 최종 합격 부적 만들어 줄 수 있을까?"

"룽쥐야 큰일났다 면접이 잡혔는데 당장 다음 주래 (중략) 룽쥐들이 내 면접관이면 좋겠다."

큰사진보기 ▲사연을 받고 그림으로 소통하는 모습 ⓒ 산하 관련사진보기

큰사진보기 ▲작가의 그림에 재응답하는 모습 ⓒ X(구 트위터) 이용자 관련사진보기

"원래의 누룽쥐는 조금 더 정돈된 모습이었고, 지금의 찌그러진 누룽쥐는 제가 그림을 구상하며 콘티를 그릴 때 자연스럽게 나오던 형태였어요."

"정돈된 누룽쥐도 귀엽지만, 이 대충 그린 찌그러진 버전도 정말 매력 있다. 이 모습으로도 많이 그려줘."

큰사진보기 ▲좌측 상단부터 콧물, 적극, 안경, 감성, 용감, 화끈룽쥐 ⓒ 산하 관련사진보기

"먼저 가장 기본형이 되는 적극룽쥐인데요. 특별함보다는 평범한 사람들이 가장 많이 공감할 수 있는 요소를 가지고 있습니다. 두 번째로 감성룽쥐는 주로 감성적으로 다가가야 하는 문제들에 대해 위로를 전합니다. 감성이란 때로는 약하거나 여린 것으로 취급되기 쉽지만, 저는 깊이가 있는 감성과 공감이 정말 큰 힘을 발휘한다고 생각해요. 그래서 사실 여려 보이지만, 내적으로는 가장 강한 힘을 지닌 룽쥐임을 보여주고 싶었습니다.

안경룽쥐는 생각의 무게로 힘든 사람들에게, 용감룽쥐는 상처를 이겨내고 나아가는 사람들에게, 콧물룽쥐는 조급한 사람들에게 힘을 주기 위해 만들었습니다. 마지막으로 화끈룽쥐인데요. 가끔 친구들을 보면 너무 심각한 상황에서도, 그 친구 자체의 성격으로 그 상황을 심각하지 않게 넘겨주는 경우가 있거든요. 그런 유쾌하고 긍정적인 힘을 보며 치유의 역할을 하는 친구를 모티프로 만든 룽쥐입니다."

"세상에는 특별한 사람보다는 그냥 평범한 사람들이 더 많다고 생각해요, 소수의 특별한 사람들이 특별해 보이는 것도 결국 다수의 평범한 사람들이 있기 때문이잖아요."

"콘텐츠를 만들다 보면 가끔 '계속 허공에 메시지를 보내는 사람'처럼 느껴질 때가 있어요. 답장이 오든 오지 않든, 그냥 일방적으로 보내는 느낌이랄까요. 그런데 누군가 '오늘 이 그림 덕분에 힘이 났어요', '정말 필요했던 말이었어요' 같은 메시지를 보내주면 그게 정말 큰 위로가 됩니다. 마치 제가 보낸 문자에 따뜻한 답장이 도착한 것처럼요.

저도 룽쥐들이 독자들에게 조금이라도 힘이 되어주는 모습을 보며 (룽쥐가) 기특하기도 하고 룽쥐들을 소중히 여겨주시는 분들께 감사를 느낍니다. 독자님들과 룽쥐 사이에 형성된 긍정적인 장이 제가 계속 그림을 그려나갈 수 있는 가장 큰 원동력입니다."

"룽쥐들은 어떻게 반응할까?"

"저는 찌그러진 누룽쥐가 거창한 위로나 강렬한 메시지를 주는 존재이기보다, 그저 조용하고 소소하지만, 늘 옆에서 응원하고 있는 존재처럼 남았으면 좋겠어요. 삶에 집중할 때는 잠시 잊고 살다가도, 어느 순간 흔들리고 혼자인 것 같을 때 "아, 그래도 나를 응원하는 존재가 하나 있었지" 하고 떠올릴 수 있는 그런 캐릭터요.

저도 그런 지속적이고 조용한 응원이 더 힘이 되는 사람이라서, 룽쥐들이 많은 분에게 그런 경험을 선물해 줄 수 있으면 좋겠습니다."

큰사진보기 ▲찌그러진 누룽쥐가 전하는 메시지 ⓒ 산하 관련사진보기

