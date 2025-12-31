[단독] '범행 사주' 주철현 보좌관 "핸드폰 바다에서 잃어버렸다"

큰사진보기 ▲여수경찰서 청사 전경 ⓒ 여수경찰서 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 주철현(여수갑) 의원. ⓒ 유성호 관련사진보기

전남 여수에서 발생한 더불어민주당 신정훈(나주·화순) 의원 현수막 무더기 훼손 사건과 관련해 범행 사주 혐의를 받는 주철현(여수갑) 의원의 지역 보좌관이 경찰의 휴대전화 임의제출 요청에 "바다에서 잃어버렸다"고 진술한 것으로 파악됐다.해당 보좌관은 현수막 훼손 사주 의혹과 관련해선 "선거일을 돕던 후배를 (주철현 의원 여수) 사무실로 불러 돈 10만 원을 주고 제가 일을 시킨 게 맞다"는 취지로 진술했다. 일각에서 거론되는 주 의원 연루 의혹에 대해선 선을 그었다고 한다.31일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 주철현 의원 보좌관 김 아무개씨는 30일 오후 변호사를 대동하고 이 사건을 수사 중인 여수경찰서로 출석해 조사를 받았다.보좌관 김씨는 앞서 지난 28일 신정훈 의원 신년 인사 현수막 25개를 훼손한 혐의로 경찰에 붙잡힌 40대 남성 A씨의 진술과 마찬가지로 "제가 A에게 범행을 사주한 게 맞다"고 순순히 진술했다.A씨와의 관계에 대해선 "이전부터 (저희) 일을 돕던 후배"라고 진술했다. 범행 당일 경찰에 붙잡힌 A씨 역시 앞선 경찰 조사에서 "제가 (주 의원 쪽) 선거 때 운전 일 등을 도왔고, 그때 알게 된 보좌관으로부터 신정훈 현수막을 처리하라는 취지의 지시를 받았다. 돈도 10만 원 받았다"고 진술한 사실이 드러난 바 있다.보좌관 김씨는 범행 사주 내지 공모 장소와 관련해선 "(주 의원 여수 국회의원) 사무실로 A 를 불렀다. 10만 원도 그 자리에서 제가 현금으로 줬다"고 진술했다. 그러면서 김씨는 "이번 사건과 주 의원은 관계가 없다"고 진술했다고 한다. 그러면서도 보좌관 김씨는 범행 동기를 묻는 경찰에 "(신 의원이 주 의원과 도지사 선거) 경쟁 관계에 있지 않느냐"는 취지로 진술했다고 한다.김씨는 휴대전화 임의제출을 요청하는 경찰에는 "(의도치 않게) 잃어버렸다"고 진술한 것으로 파악됐다. 최근 술을 마시고 바다를 걷다가 휴대전화를 분실했고, 기존 번호와 동일한 새 휴대전화를 가지고 경찰에 출석했다는 것이다.경찰은 보좌관 김씨 사주를 받고 범행을 저지른 A씨의 휴대전화만을 현재 임의제출 받아 포렌식(증거 분석) 중이며, 윗선 개입 등 제기된 의혹 규명을 위한 수사를 이어간다는 방침이다.한편 보좌관 김씨는 반론을 들으려는 <오마이뉴스>의 전화 취재에 "드릴 말씀이 없다"고 끊었다.앞서 28일 새벽 여수에 내걸렸던 신정훈 의원 현수막 30여 개 중 25개가 훼손된 사건이 발생했다. 경찰은 CCTV 분석을 통해 용의자를 특정한 뒤 주거지에 있던 A씨를 검거했다. A씨는 초기 경찰 조사에서 신 의원의 도지사 선거 경쟁 주자인 주철현 의원 측 지시를 받았으며, 주 의원 측 관계자로부터 수고비 명목으로 10만 원을 받았다는 취지로 진술했다.29일 이같은 사실이 보도되자 주 의원은 입장문을 내고 "현수막 훼손을 사주한 김아무개 지역 보좌관을 면직 처분했으며, 해당 보좌관에게는 경찰에 자수하도록 해 수사를 받도록 조치했다"고 밝혔다.