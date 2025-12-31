가습기살균제 참사 피해자들, 정부 대책에 "턱없이 부족"... 왜?

큰사진보기 ▲김영수 국무조정실 국무1차장이 24일 정부세종청사 브리핑실에서 '가습기살균제 참사 피해자 종합지원대책'을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

▪️부칙 제3조(배상금 계산): 기존 구제급여 공제 전면 삭제, 노출·사용 시기부터 일실이익·위자료·지연금 소급 적용.

▪️피해자 선택권 강화: 제14조·제26조(계속치료비)에서 피해 인정 질환 외에 불인정 재심 질환, 신규·악화·역학적 상관 질환 포괄.

▪️유효기간·폐기능 검사 폐지, 다계통 평가로 복수 질환 인정 시 등급 상향. 요양생활수당·장해급여 포함, 병급 가능 명시.

▪️추가 선택지: 인정 질환 일시 배상 + 계속 치료비 및 구제급여·재요양 병행. 모든 질환(불인정 재심, 신규, 악화, 새롭게 밝혀진 역학적 질환)에 비급여 포함 평생 치료비·구제급여 확대 지급.

▪️특별유족급여와 유족급여 신설

▪️공소시효 연장 또는 폐지

덧붙이는 글 | 글쓴이는 가습기살균제 피해자 가족입니다.

가습기살균제 참사 피해자와 유가족들이 정부의 '가습기살균제 피해구제를 위한 특별법 전부개정 법률안'(안호영의원 대표발의)과 '가습기살균제 참사 피해자 종합지원대책'에 대해 "진일보했지만 여전히 매우 턱없이 부족하다"며 추가 수정안과 중요 사안들을 모두 수용해 달라고 요구했다.지난 24일 정부가 발표한 종합지원대책은 가습기살균제 사건을 '참사'로 규정하고, 기존 피해구제 체계를 국가 주도 배상 체계로 전환하는 내용을 골자로 한다. 피해자는 일시금 배상 또는 일부 일시금+계속 치료비 지원 중 선택할 수 있으며, 일실이익(미래 소득 손실)과 위자료 등을 포함한 현실적 배상이 추진된다. 정부 출연금도 2026년 100억 원부터 재개되며, 특별법 전부 개정을 통해 국가 책임을 강화한다.그러나 피해자단체는 이 대책이 피해자들의 장기적 생활 안정을 보장하지 못한다고 지적한다. 28일 '가습기살균제 참사 간질성폐질환 피해유족과 피해자단체'는 호소문을 통해 "구제급여 공제 조항 전면 삭제, 전액 소급 배상, 재요양·신규·악화 질환 포괄" 등을 요구했다.피해자 단체가 제시한 수정안은 다음과 같다.단체는 배상 옵션을 일부배상(인정질환 + 모든 질환 구제급여 확대)로 나누어 제안하며, "현재 두 가지 선택지만으로는 생활 불안정이 커진다"고 강조했다.특히 청소년·청년, 중장년 피해자와 유족들의 장기적 불안을 호소하며, "아픈 몸으로 일할 수 없는 피해자들이 안정적 지원 없이 방치될 수 있다"고 우려했다. "공제 폐지"와 "노출/사용 시기 시점 소급 적용" 그리고 "특별유족급여와 유족급여 신설"을 통해 "현실화된 배상"과 더불어 "공소시효 연장 또는 폐지"을 요구했다.정부 대책에서 국가 부담 비율을 섣불리 단정 지으며 확정 짓지말고 "2019년 사회적참사 특조위 조사 결과(약 1조 8821억원 필요)를 참고해 국가 부담 최소 40-50% 이상으로 높여야 실질적 의미가 있다"고 피해자 단체는 요구한다.이들은 "이제라도 생활 안정과 조금이라도 버틸 수 있는 희망을 줄 수 있는 공정한 배상"을 간절히 바란다고 밝혔다.