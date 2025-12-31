24만으로 조회수 폭등한 '요즘 환갑 잔치' 기사, 이게 웬일이래요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
<오마이뉴스> 시민기자가 된 지 4개월이 지났다. 사는 이야기를 글로 쓰는 일이니, 글쓰기 플랫폼에 글을 쓰듯 편안하게 시작해도 되겠지라고 생각했다. 그러나 시민기자가 되면서 생전 처음 겪는 일들이 하나둘 생겼고, 그만큼 생각도 달라졌다. 그 경험들은 영광이었지만, 동시에 글을 쓰는 사람으로서 책임을 느끼게 했다.
가장 기억에 남는 일은 지난 11월이었다. 내가 쓴 기사를 읽은 라디오 PD로부터 인터뷰 요청을 받아 라디오 생방송에 출연하였다. 12월에는 나의 기사를 읽은 시민이 제보한 내용을 토대로 또 다른 기사를 쓰기도 했다. 그때 비로소 '기사는 허투루 쓰면 안 되는 글'이라는 사실을 실감했다. 누가 읽을지 모른다는 생각에 문장 하나하나가 조심스러워졌다.
국어문화원 연합회로부터 전자 우편을 받은 일도 두 차례 있었다. 한 번은 우리말을 잘 사용해 주어서 고맙다는 감사의 편지였고, 또 한 번은 우리 말을 바르게 사용해 달라는 요청의 편지였다. 시민기자의 책임이 절대 가볍지 않다는 사실을 다시 한번 느낀 순간이었다.
지난 27일 아침, 잠에서 깨어보니 글쓰기 플랫봄 브런치에서 알림이 연달아 울렸다. 내가 지난 24일 오마이뉴스에 쓴 '요즘엔 환갑잔치 말고 이게 대세입니다
'를 중복송고한 글이 조회수 1천 돌파 알림이 온 지 10분이 지나지 않아 5천, 1만을 넘어섰다는 알림이 계속 이어졌다.
'좋아요' 수는 큰 변화가 없는데 조회수는 2만, 4만을 넘었다. 지금까지 최고 조회수가 1천 남짓이었던 터라 쉽게 이해되지 않았다. 궁금증을 참지 못하고 브런치에 '아니, 이게 다 무슨 일입니까?'라는 제목의 글을 올렸다. 댓글에는 "다음이나 구글 포털 메인에 노출된 것 같다"라는 추측이 이어졌다.
그러나 직접 포털에 들어가 보아도 내가 쓴 기사는 찾을 수 없었다. 예전 같으면 네이버 검색창을 열었겠지만, 이번에는 스마트폰으로 인공지능(챗지피티)에게 물어보았다.
"'요즘엔 환갑잔치 말고 이게 대세입니다'라는 글이 왜 이렇게 조회수가 오른 걸까?"
"오마이뉴스 본 사이트 기사 자체가 공식 웹 페이지에 올라왔고 여기서 기본적인 노출이 이루어졌습니다. 뉴스 포털 네이트에도 자동으로 공유되었고 이를 통해 추가 조회 유입이 발생한 것으로 보입니다. 특히 오마이뉴스 공식 계정에서 해당 기사를 X(구 Twitter)에 공유한 게시글이 확인됩니다."
답변을 듣고 오마이뉴스에 실린 기사 조회수를 확인해보니 이미 10만을 넘어 있었다. 어떤 사람들이 이 글을 많이 읽는지 궁금해 다시 물어보았다.
"주로 어떤 사람이 읽을까?"
인공지능은 특정 집단만을 겨냥한 글이 아니라고 분석했다. 50~60대는 '내 이야기'로, 30~40대는 '부모님 환갑 이야기'로, 20대는 '요즘 어른들의 삶'으로 읽힐 수 있어 세대 간 공유가 가능했다는 설명이었다. 특히 네이트 이용자는 중장년 비중이 높아 제목 클릭률이 높고 공감되면 끝까지 읽을 가능성이 높다고 덧붙였다.
정확한 분석인지는 확인할 길이 없다. 다만 집에서 혼자 지내다 보니 물어볼 사람이 없어 답답했는데, 이렇게 인공지능이 차분히 설명해 주니 속이 시원해졌다. 31일 기준, 조회수는 24만을 넘어섰다. 처음 보는 숫자에 얼떨떨했지만, 마음 한 편이 환하게 열리는 기분이었다.
오마이뉴스에 기사를 쓰며 얻은 것은 조회수만이 아니다. 글 하나가 누군가의 하루와 생각 그리고 판단에 영향을 줄 수 있다는 사실을 몸으로 배웠다. 그래서 이제는 더 신중해졌다. 앞으로도 누구나 공감할 수 있는 이야기를 쓰되, 사실에 근거한 정확한 글을 쓰고 싶다. 시민기자의 책임을 잊지 않으면서 말이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.