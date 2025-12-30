사회부산경남한줄뉴스 25.12.30 18:08ㅣ최종 업데이트 25.12.30 18:08 거제 연초면 주민자치회, 이웃돕기성금 300만 원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 거제시 연초면 주민자치회(회장 윤정수)는 30일 연초면사무소(면장 김옥연)를 방문해 연말을 맞아 지역 내 취약계층 지원을 위한 성금 300만 원을 기탁했다. 이번 성금은 주민자치회 위원들이 지역사회를 위한 나눔에 뜻을 모아 마련한 것으로, 연말을 앞두고 이웃들에게 따뜻한 위로와 희망을 전하고자 추진됐다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남경찰청, 순환식 체력검사 대비 체험부스 무료개방 갤러리 오마이포토 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 1/12 이전 다음 이전 다음 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.