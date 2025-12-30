메뉴 건너뛰기

25.12.30 18:08최종 업데이트 25.12.30 18:08

거제 연초면 주민자치회, 이웃돕기성금 300만 원 기탁

거제시 연초면 주민자치회(회장 윤정수)는 30일 연초면사무소(면장 김옥연)를 방문해 연말을 맞아 지역 내 취약계층 지원을 위한 성금 300만 원을 기탁했다.

이번 성금은 주민자치회 위원들이 지역사회를 위한 나눔에 뜻을 모아 마련한 것으로, 연말을 앞두고 이웃들에게 따뜻한 위로와 희망을 전하고자 추진됐다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

