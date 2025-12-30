거제 연초면 주민자치회, 이웃돕기성금 300만 원 기탁

거제시 연초면 주민자치회(회장 윤정수)는 30일 연초면사무소(면장 김옥연)를 방문해 연말을 맞아 지역 내 취약계층 지원을 위한 성금 300만 원을 기탁했다.



이번 성금은 주민자치회 위원들이 지역사회를 위한 나눔에 뜻을 모아 마련한 것으로, 연말을 앞두고 이웃들에게 따뜻한 위로와 희망을 전하고자 추진됐다.