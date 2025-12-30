국립창원대 김영휘-김두현 학생, 해수부장관상 받아

큰사진보기 ▲왼쪽부터 국립창원대 김영휘, 김두현 학생, 심성현 교수. ⓒ 국립창원대 관련사진보기

국립창원대학교 인공지능융합공학과는 석박사통합과정 김영휘 학생과 석사과정 김두현 학생(지도교수 심성현)이 '제5차 해운항만물류 전문인력 양성사업 성과발표회'에서 각각 해양수산부장관상과 한국해운협회장상을 수상하는 성과를 거뒀다고 30일 밝혔다.이번 성과발표회는 해운·항만·물류 분야의 전문 인력 양성과 실무 연계 연구 성과를 공유하고, AI·디지털 기술을 접목한 미래 해양 물류 기술의 발전 가능성을 조망하기 위해 마련됐으며, 해양수산부, 해운·물류 관련 기관 및 산‧학‧연 전문가들이 참석한 가운데 진행됐다.해운항만물류 전문인력 양성사업은 해운·항만·물류 산업 전반에 대한 전문 지식과 디지털·AI 기반 문제 해결 역량을 갖춘 인재를 양성하는 것을 목표로 하는 국가 지원 사업이다.특히 실제 산업 현장에서 요구되는 기술을 중심으로, 데이터 기반 분석, 예측, 최적화, 경량화 등 실용적 연구 성과의 창출에 중점을 두고 있다.심성현 교수는 "학생들이 해운·항만·물류 산업의 현실적인 요구를 정확히 이해하고, 이를 AI 기술로 구체화해 의미 있는 성과를 낸 점이 매우 고무적"이라며 "앞으로도 산업과 정책을 동시에 고려하는 실질적인 연구를 통해 학생들이 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.