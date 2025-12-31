"동네에 아기 울음소리라도 나면 온 마을잔치를 벌여야 할 판"

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 열린순창에도 실립니다.열린순창은 전북 순창군에 있는 지역신문사입니다.

2025년이 저물고 있다. 전북 순창군민들에게 2025년의 소감과 소회를 묻고 그들의 이야기를 들어봤다. 대화에 응한 군민들은 정치·경제·사회 활동·학업 등 다양한 주제를 언급하며 2025년을 어떻게 살아왔는지 설명했다.내란 극복과 개인적인 성과 등을 꼽으며 긍정적인 답변을 내놓는 군민들이 있었지만, 지역 경제와 생업에 대해서는 부정적인 답변이 돌아왔다.인터뷰를 진행하는 과정에서 어김없이 정치 얘기가 등장했다. 2024년 12월, 갑작스럽게 계엄령을 선포하며 국민을 공포에 몰아넣고 내란으로 국민의 분노를 유발한 윤석열에 대한 탄핵이 단연 올해의 화두였다. 이어, 내란을 극복하고 새로운 정부를 출범시킨 후 내란 청산·국가 재건에 나서고 있는 이재명 정부에 대한 기대감도 엿보였다.순창읍 순화리 주민 김종양씨는 "내란이 마음 속에 많이 남아 있다"며 "민주당이 (내란에 대한 대응과 청산을) 하는 게 잘하는 것 같고, 국민의힘이 하는 행동에 대해서는 비판적인 생각이 든다"고 말했다. 이어 "그것(정치적 상황) 때문에 상당히 힘든 것 같기도 하고, 가끔은 마음이 서글플 때도 있다"며 "이제 내란이 잘 해결됐으면 좋겠다는 생각이 든다"고 덧붙였다.한편, 내란 이후 새롭게 등장한 이재명 정부에 대한 기대감을 표현하는 주민도 있었다. 풍산면 두승리 이용희 이장은 "상반기에는 우리나라의 정치 상황이 워낙 급하게 돌아갔다"며 "윤석열의 탄핵이 기억에 남는다"고 말했다. 이어 "하반기에는 (윤석열 탄핵 이후에 등장한) 새로운 정부에 대한 기대감이 있다"고 덧붙였다.정치적 불안정은 해소되고 있다는 주민들의 의견과는 반대로 경기 침체로 인한 불경기와 인구 감소로 인한 지역소멸을 걱정하는 주민들도 있었다. 구림면 화암마을의 지인수 이장은 "물가가 안 올라야 하는데 물가가 너무 많이 올라서 돈을 쓰기가 너무 어렵다"며 "돈이 많은 사람에게는 (이런 상황이) 더 좋을지도 모르겠지만, 형편이 여유롭지 않은 사람들이 더 많으니까 온 세상이 어둡다고 할 수 있다"고 말했다.이어 "다들 잘 살아야 서로 웃으면서 흥겨운 말도 하고 사이좋게 지낼 수 있을 것"이라며 "기분 좋게 술도 마시고 식당에 가서 밥도 먹어야 지역 사회의 경제가 좋아질 것"이라고 덧붙였다.한편, 그는 인구 감소로 인한 지역소멸을 해결하기 위해 파격적인 정책이 필요하다고 강조했다. 지인수 이장은 "지역소멸이 너무나 빠르게 진행되고 있다"며 "청년들이 농촌에 유입되어야 하는데 그런 게 전혀 없다. 동네에 아기 울음소리라도 나면 온 마을이 잔치를 벌여야 할 판"이라고 말했다.이어 "청년들이 이곳에 와서 애를 낳는다고 하면 그 사람들이 살 수 있게 정부에서 모든 것을 보장해주면 좋겠다"며 "몇억을 줘서라도 이곳에서 살 수 있도록 해줘야 시골을 지키고, 고향을 지키면서 살 수 있을 것"이라고 덧붙였다.한편, 농민들이 겪는 어려움과 마을 사람들의 건강에 대한 우려를 드러낸 주민도 있었다. 풍산면 두승리 이용희 이장은 "최근에 쌀값은 좀 올랐는데 요즘 해마다 깨씨무늬병(논벼에 발생하는 곰팡이병으로, 식물의 잎에 갈색 반점이 형성되는 병)이라는 것이 번져서 수확량이 줄어드는 추세"라며 농민들의 고민이 많다고 설명했다. 이어 "해마다 항상 느끼는 거지만 이제 어르신들이 나이가 드시니까 뭐 이렇게 서로 같이 모일 수 있는 시간이 많지 않다"며 "해마다 모이는 인원도 줄어들어서 그게 가장 큰 걱정"이라고 말했다.이어 "내년에는 어르신들이 어디 아프지 않고 좀 건강했으면 한다"고 덧붙였다.올해 초등학교를 졸업하고 중학교에 진학하며 새로운 환경에 적응하느라 분주했던 한 군민도 자신의 이야기를 털어놨다. 순창중학교 1학년 양윤희 학생은 "2025년은 특별한 해였던 것 같다"고 말문을 열었다. "처음으로 중학교에 올라와서 새 친구들과 선생님들을 마주하게 되어 조금 낯설고 긴장이 됐다"라면서도 "지금은 (그들이) 정말 좋은 친구들이라는 생각이 들고, 학교 선생님들께서도 친절하게 대해주셔서 좋았다"고 말했다. 이어 "특별히 기억에 남았던 점은 초등학교 때부터 해오던 티볼대회를 나갔던 것"이라며 "그 외에도 수련 활동, 체육대회 등 학교에서 했던 행사들이 전부 기억에 남는다"고 덧붙였다.한편, 이전에 해보지 않은 새로운 도전에 나서며 특별한 1년을 보낸 청년도 있었다. 순창읍에 거주하는 서승연 씨는 "올해에 새로운 일을 많이 했다"며 "이전에는 사무실에서 일한 경험이 없었는데, 청년인턴이라는 제도를 활용해 사무실 업무를 경험해봤다"고 말했다. 이어 "인턴 기간이 끝나고 나서 여기(읍내에 있는 한 카페)에서 일하게 됐다"며 "인턴으로 일하던 기관의 국장님께서 카페에 관심이 있냐고 물어보셨고, 그게 계기가 되어 이곳에서 일하게 됐다"고 덧붙였다.순창시장에서 카페를 운영하면서도 공익적인 사회 활동에 적극적으로 참여해 마을 공동체와 지역 사회의 발전에 도움을 준 주민도 있다. 올해 1월에 이장으로 선출된 유등면 책암마을 김문찬 이장의 이야기다.김문찬 이장은 "내가 태어난 고향인 유등면 책암마을로 온 지 4년째인데, 2025년 1월에 이장으로 선출됐다"며 "올 한 해 동안 이장으로서 마을의 발전과 주민들을 위한 일들을 해왔고 9월에는 둘째 아들의 결혼식이 있어서 뜻깊었던 해"라고 설명했다. 이어 "순창시장 질서유지단속반을 만들고 제가 대장을 맡아서 그 단속반을 운영한 지 1년이 됐다"며 "전통시장 활성화에 기여한 공로로 올해 10월에 전국상인연합회장 표창장을 받았고, 순창경찰서장으로부터 감사장도 받았다"고 덧붙였다.이 외에도 11월에는 순창군 마을만들기사업에 공모해 책암마을에 1억 원을 유치하는 성과를 거뒀고, 병원동행지도사 1급 자격증과 노인돌봄생활지원사 1급 자격증도 취득하는 등 자기 계발에서도 성공적인 1년을 보냈다고 전했다.