한동훈 당게 의혹, 결국 국힘 중앙윤리위 송부돼

국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 국민의힘 대표의 가족이 연루되었다는 의혹이 제기된 일명 '당원 게시판 사건'을 당 중앙윤리위원회에 회부했다.30일 당무감사위는 보도자료를 통해 "본 당무감사위원회는 2024년 11월 제기된 이른바 '당원 게시판 사건'에 대한 진상을 규명하고, 무너진 당의 기강 확립과 유사 사례 재발 방지 대책을 마련하기 위해 조사를 실시하였다"며 "조사 결과, 문제 계정들은 한동훈 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하며, 전체 87.6%가 단 2개의 IP에서 작성된 여론 조작 정황이 확인되었다"고 밝혔다.당무감사위에 따르면 '123'으로 시작하는 IP는 한 전 대표 가족의 이름과 일치하는 국민의힘 당원 계정 5개로 1079건의 게시글을 작성했고, '192'로 시작하는 IP는 마찬가지로 해당 계정들로 349건의 게시글을 작성했다.당무감사위는 "이들은 당원게시판 운영정책을 심각하게 위반하였으며, 언론 보도 후 관련자들의 탈당과 게시글의 대규모 삭제가 확인되었다. 아울러 당무감사위원회는 디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인하였다"면서 이날 해당 조사 결과를 당 중앙윤리위원회에 송부했다고 덧붙였다.당원 게시판 사건은 지난해 7월부터 11월까지 한동훈 전 대표를 비롯해 한 전 대표 가족들과 이름이 같은 당원들이 윤석열 부부와 친윤계 의원들을 비판하는 내용의 게시글을 국민의힘 당원 게시판에 다수 올렸다는 사실이 지난해 11월 밝혀지며 불거진 의혹이다.해당 의혹은 비상계엄 이후 수그러들었지만 올해 8월, 당대표로 취임한 장동혁 대표가 전당대회 과정에서부터 의혹을 파헤치겠다고 강조하면서 다시 도마에 올랐다. 지난 9월 장 대표는 "당무감사위원장을 임명하고 나면 원칙과 기준에 따라서 당원게시판 문제도 처리가 될 것으로 생각한다"고 발언한 이후 이호선 국민대 교수를 당무감사위원장으로 임명했다.지난 9일 이호선 당무감사위원장은 '긴급 공지'를 통해 "당원명부 확인 결과 한 전 대표의 가족과 같은 이름을 쓰는 A씨, B씨, C씨는 모두 서울 강남구병 소속이고, 휴대폰 번호 끝 네 자리도 동일했다. D씨는 재외국민 당원으로 확인됐다"고 밝혔다. A씨는 한 전 대표의 배우자, B씨는 장인, C씨는 장모, D씨는 자녀와 이름이 같은 것으로 알려졌다.또한 "이들의 탈당 일자가 거의 동일하다"고 했다. A씨는 지난해 12월 19일, B씨와 C씨는 지난해 12월 17일, D씨는 지난해 12월 16일 탈당했는데 한 전 대표 또한 비슷한 시기인 지난해 12월 16일 대표직에서 물러났다.이 위원장은 해당 공지에 대해 <중앙일보>에 "이들이 한 전 대표의 실제 가족이 맞는지는 아직 확인되지 않았다"면서도 "만약 이들이 쓴 글의 IP가 동일하다면 한 사람이 허수 아이디를 동원해 공론의 장을 왜곡했다는 점에서 공정성을 해친 것"이라고 했는데 이번 당무감사위 조사를 통해 이들 계정이 공동 IP를 사용한 것이 확인된 것이다.한편 장 대표는 지난 29일 최근 이혜훈 전 의원이 기획예산처장관 후보자로 임명된 것에 대해 "우리가 당성을 최우선으로 해야 한다는 것이 오히려 더 중요하게 부각되는 국면이라 생각한다"면서 "당을 배신하고 당원들의 마음에 상처를 주는 인사들에 대해서는 오히려 과감한 조치가 필요하다"라며 해당 행위자들에 대한 모종의 조치를 취할 것을 암시한 바 있다.지난 15일 장 대표가 여의도연구원 부원장으로 임명한 장예찬 전 최고위원 또한 29일 'YTN 라디오 김준우의 뉴스정면승부'에서 "김종혁 전 최고위원이나 한동훈 전 대표에 대한 징계 혹은 일정한 조치는 그냥 예정된 미래라고 생각하면 되는 건가"라는 질문에 "피할 수 없는 미래라고 생각한다"며 "당무 감사도 누가 뭐라 하든 꿋꿋하게 절차대로 진행 중인 것으로 알고 있다. 친한계라서 징계하는 게 아니라 잘못이 있으면 징계하는 것"이라며 한 전 대표의 징계를 언급했었다.