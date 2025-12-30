플랜트노조, 울산시장 만나 "지역사랑상품권 6억 원 구매하겠다"

큰사진보기 ▲전국플랜트건설노조 울산지부는 30일 울산시청 접견실에서 이문세 울산지부장과 김두겸 울산시장 등이 참석한 가운데 지역경제 활성화를 위한 지역상품권 구매 의향서 전달식을 가졌다. ⓒ 울산시 관련사진보기

민주노총 전국플랜트건설노동조합 울산지부(지부장 이문세, 이하 플랜트노조)가 대규모 지역 화폐 구매를 울산시에 약속했다. 플랜트노조는 전국 최대 규모인 울산석유화학공단에서 공장 신설, 설비 정비 등의 일을 맡고 있다.플랜트노조는 30일 울산시청에서 김두겸 울산시장과 면담을 갖고 6억 원 규모의 지역사랑상품권(온누리) 구매 의향서를 전달했다.플랜트노조 안상진 교육선전국장은 "이번 결정은 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 울산지역 소상공인들을 돕고, 지역 자금의 역외 유출을 막아 내수 경기를 활성화하겠다는 노동조합의 의지가 담겼다"고 밝혔다.특히 플랜트노조는 이날 울산시와 '온산공단 주차난 해결'과 '노후 산단 안전 대책' 등 현장 현안 해결을 위해 머리를 맞댔다.플랜트노조는 보도자료를 내고 "플랜트 건설 노동자들은 울산 산업의 주역이자 지역 경제를 지탱하는 소비자"라며 "6억 원이라는 금액이 지역 골목상권 곳곳에 스며들어 지역민들에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.한편 플랜트노조는 "온산공단 도로는 출퇴근 시간마다 주차장을 방불케 하는 극심한 정체와 불법 주정차 문제로 몸살을 앓고 있으며, 이는 노동자들의 안전과 직결될 뿐만 아니라 물류 효율성도 저해한다"고 지적하며 울산시 차원의 주차 공간 확보와 교통 체계 개선을 건의했다.이같은 노조의 건의에 김두겸 울산시장은 "노조의 지역사회 공헌에 감사한다"며 "제기된 현장 문제들에 대해 실무 부서와 협의하여 적극적으로 검토하겠다"고 밝혔다.전국플랜트건설노동조합 울산지부 관계자는 "이번 만남은 노동조합이 투쟁을 넘어 지역사회의 책임 있는 주체로서 대안을 제시하고 상생을 모색했다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 조합원의 권익 향상은 물론 울산 시민과 함께하는 노동조합이 되기 위해 노력할 것"이라고 전했다.