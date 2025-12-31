대통령님, 이 기준대로 하면 '공공기관 통폐합' 쉬워집니다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.12.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 현재 건국대 교수이고, 국무조정실 평가관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했습니다.

이재명 대통령이 30일 청와대 국무회의에서 "공공기관 통폐합과 신설 등에 속도를 내달라"고 말했다. 이 대통령은 "이번에 보니 공공기관들을 개혁해야 할 필요성이 확실히 있더라"라며 "국민들이 보기에는 '저기는 뭐하는 데지, 왜 필요하지' 그런 생각이 들 것"이라고 했다.지금 대한민국에는 공기업·준정부기관·기타공공기관으로 지정된 공공기관은 331개이고, 미지정된 기관까지 포함하면 전체는 500여개가 넘을 것이다. 그러나 이 숫자보다 더 심각한 문제는 이 중 상당수가 왜 존재하는지, 무엇을 위해 예산과 인력을 쓰는지 명확하지 않다는 점이다. 주무부처별로 공공기관이 만들어지고 정부의 정책과 환경은 바뀌었으나 공공기관의 기능과 사업은 여전하거나 오히려 유사·중복 기능은 확대되고 있다.대표적 사례가 대한석탄공사다. 석탄은 미래 에너지 정책 변화에 따라 우선순위가 밀려날 수밖에 없고 기후위기 대응 정책과도 정면으로 충돌한다. 그럼에도 석탄공사는 여전히 기타공공기관으로 존재하며, 구조조정은 미뤄지고 있다는 지적이 나온다.철도는 효율을 명분으로 운영과 시설 부문으로 나눴다. 고속철의 경쟁원리 도입으로 KTX와 SR로 분리됐다. 결과는 책임 분산과 비용 증가였다. 사고가 나면 운영 탓인지 시설 탓인지 공방만 남고, 국민 안전은 뒤로 밀린다. 그리고 고속철도는 좌석부족으로 표를 예매하기가 하늘에 별따기다. 결국 정부는 두 운영기관을 내년까지 통합하는 로드맵을 지난 8일 발표했다.LH는 주택공사와 토지공사를 통합해 만들어졌지만, 이후 주거복지, 택지개발, 도시재생, 임대주택, 투기 관리까지 모든 정책이 한 기관에 몰렸다. 그 결과는 비대화, 내부 통제 붕괴, 반복되는 비리가 지적됐다. 문제는 통합이 아니라 기능을 조정하지 않고 덧붙이기만 한 정부의 무책임이다.최근에는 산업은행, 수출입은행, 기업은행, 각종 정책기금이 '국가 성장의 마중물' 역할을 해야 한다는 주문이 늘고 있다. 그러나 역할은 늘고 책임 구조는 그대로다. 위험은 공공이 지고, 성과는 민간이 가져가는 구조가 반복된다면 그것은 정책금융이 아니라 공공 리스크의 외주화다.공공기관 개혁은 줄이기가 아니라 다시 설계하는 일이다. 긴축 담론으로 밀어붙이면 실패한다. 보여주기식 통폐합은 조직만 키우고 문제는 남긴다. 진짜 필요한 것은 기능과 사업 중심으로 재설계하는 것이다.한번 생각해 보자. 지금 이 기관이 없으면 누가 이 일을 해야 하는가? 민간이 할 수 있는가, 아니면 공공만 할 수 있는가? 이 기능은 다른 기관과 중복되지 않는가? 이 기관이 국가 성장과 민생에 실제 기여하고 있는가? 이러한 질문에 답하지 못하는 공공기관은 구조와 기능을 바꿔야 한다.'공공기관의 운영에 관한 법률'은 기능조정 규정을 두고 있지만, 실제로는 사전 타당성 검증 없이 기관이 만들어지고, 정치 논리로 존속이 결정돼 왔다. 이재명 정부의 조직개편으로 공공기관 관리 기능이 재정경제부로 이관되고 공공기관운영위원회의 독립성이 강화되는 만큼, 이제는 상시적 기능조정 시스템과 명확한 기준이 필요하다. 보여주기식 통폐합이 아니라 기능 중심의 재설계가 필요하다.공공기관은 보호해야 할 존재가 아니라 설계해야 할 제도다. 국민의 세금으로 유지되는 조직이 국민에게 설명할 수 없는 상태라면, 그것은 이미 공공성을 상실한 것이다.이재명 대통령의 발언은 공공기관을 공격하라는 말이 아닐 것이다. 공공기관을 다시 국민과 공공의 것으로 돌려놓으라는 요구다. 살아남아야 할 것은 기관이 아니라 기능과 역할이다. 지켜야 할 것은 조직이 아니라 공익이고 공공성이다.이제는 더 이상 미룰 수 없다. 공공기관 개혁은 비용이 아니라 투자이며, 통제가 아니라 책임이다. 그리고 그 책임은 지금 이 순간, 정부가 져야 한다.