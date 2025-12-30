청와대, '이혜훈 사과'에 "국민께서 판단하실 몫"

큰사진보기 ▲김남준 대변인이 24일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령과 김혜경 여사의 희귀 질환 환우·가족 현장 간담회 참석 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.12.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"국민 여러분께서 판단하실 몫이다."

김남준 청와대 대변인이 30일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 사과에 대한 평가를 묻는 질문에 한 답변이다.앞서 이 후보자는 이날 서울 중구 인사청문회 준비 사무실 출근길에 "내란은 헌정사에 있어서는 안 될 분명히 잘못된 일", "당파성에 매몰돼 사안의 본질과 국가 공동체가 처한 위기의 실체를 놓쳤다" 등 본인의 윤석열 탄핵 반대 발언과 행보 등을 사과한 바 있다.이재명 대통령이 지난 29일 "과거의 용납할 수 없는 내란 관련 발언은 후보자 본인이 충분히 소명하고 그 부분(탄핵 반대 과거 행적)에 대한 단절 의사를 명확히 표명해야 한다"는 취지의 입장을 밝힌 지 하루 만이었다.김 대변인은 이날 오후 브리핑에서 관련 질문을 받고 "장관 후보자의 사과에 대해서는 국민 여러분께서 판단해 주실 몫"이라며 "여기에 대해서는 국민 여러분께서 납득하실 수 있을 때까지 후보자가 설명드리는 것이 맞다고 본다"고 했다. 또한 "청와대의 입장보다는 후보자의 입장, 워딩 그대로 봐주시면 좋겠다"고 덧붙였다.김병기 더불어민주당 의원이 앞서 제기된 각종 비위 의혹과 관련해 "국민 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었다"면서 원내대표직을 내려놓은 데 대해서는 말을 아꼈다. 김 대변인은 이날 관련 질문에 "원내 사안이기 때문에 청와대 대변인 브리핑에서 말씀드리는 것은 적절치 않을 것 같다"고 답했다.한편, 이날 국무회의에서는 민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 '내란전담재판부 설치법(내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법)'과 '허위조작정보근절법(정보통신망법 개정안)'이 심의, 의결됐다.김 대변인은 '이 대통령이 앞서 폐지를 주문했던 사실적시 명예훼손죄가 정보통신방법 개정안에 포함돼 있는데 심의·의결 때 관련 언급이 있었냐'는 질문에 "오늘 특별히 이 안건에 대해서는 논의가 더 이뤄지지 않았다. 특별히 더 말씀드릴 사안 없이 원안 처리가 됐다"고 말했다.