송기섭 진천군수, 지난 10년 군정 성과 발표

송기섭 진천군수는 30일 진천군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '군민 모두가 행복한 공동체'를 목표로 추진했던 지난 10년간의 성과 12개 분야를 발표했다.송 군수는 "10년 전 제가 취임하며 꿈꿨던 진천은 '군민 모두가 행복한 공동체'였다"며 "오늘 저는 '대한민국 경제의 심장이자 중부권의 중심'으로 우뚝 선 진천의 성적표를 들고 섰다"고 말했다.이번 발표에서는 '투자유치의 성지', '철도의 기적을 일궈낸 도시', '복지 모델 일번지'가 된 진천을 강조했다.작은 농촌이었던 진천군이 인구소멸의 위기를 뚫고 지방정부 성장의 표준이 될 수 있었던 핵심 분야로 △경제 △농업 △인구 △정주여건 △스포츠 △교육 △복지 △문화‧관광 △ESG △협력 △정의 △철도를 꼽았다.송 군수는 "지역 성장의 전제이자 동력인 투자유치 분야에서 2016년부터 10년 연속 투자유치 1조원을 달성, 총 15조 1132억 원의 투자를 끌어냈다"며 "1만 8300명 이상의 고용 창출, 1인당 GRDP 9781만 원, 고용률(71.7%), 상용근로자 비율(80.3%)은 군의 탄탄한 경제 상황을 보여준다"고 말했다.이어 "충북 대표 도농복합도시에 걸맞은 최고 수준의 생산장려금 공급을 통해 쌀 맛과 품질을 끌어 올렸고 햇반 생산, 호주와 뉴질랜드 수출이라는 쾌거를 거뒀다"며 "2023년부터 전국 최초로 추진한 90억 원 규모의 기업유치세수 농업 환원 사업은 멜론, 수박 등 지역 농업 미래 동력 확보의 원천으로 자리잡았다"고 강조했다.인구 분야에서는 "2016년 6만 9950명이었던 진천 인구는 전국적인 인구 감소와 수도권 쏠림 현상 속에서도 10년 만에 1만 5959명이 늘어난 8만 5909명을 기록했다"며 "충북을 넘어 충청권에서 가장 높은 합계출산율 1.115명과 18%가 넘는 출생아 수 증가율(427명￫504명)은 인구 감소 문제의 근본적인 해답을 제시하고 있다"고 밝혔다.정주여건 개선 분야에서는 "광혜원 공공하수처리시설 조성, 양백 재해위험지구, 풍수해생활권 종합 정비, 성석지구 도시개발사업 착수, 도시재생어울림센터, 복합커뮤니티센터, 도시바람숲길 조성 등을 통해 지속 가능한 도시 성장의 기반을 마련했다"고 말했다.이 외에도 스포츠 분야(도민체육대회 개최와 17년 만의 종합 우승, 종합스포츠타운, 광혜원 다목적체육관 조성), 교육 분야(K-스마트도시 교육 사업, 교육발전특구 시범 선도지역 선정), 복지 분야(진천형 통합돌봄 사업), 문화·관광(K스토리창작클러스터, 치유의 숲, 송강문화창조마을 조성, 183만명이 다녀간 초평호·농다리, 군립교향악단 창단), ESG 분야(전국 최초 기업 간 ESG 경영 협업, ESG 공시 보고서 발간), 교통 분야(중부권 광역급행철도(JTX) 민자적격성 조사 의뢰) 등의 성과를 차례대로 설명했다.3선 연임 제한에 따라 내년 지방선거 충북지사 출마가 확실시되는 송 군수는 회견 말미에 "10년 전 진천군민이어서 행복하셨다면 앞으로의 10년은 진천군민임이 여러분의 가장 큰 자부심이 되도록 하겠다"며 "그 위대한 여정에 끝까지 함께해 주십시오"라고 덧붙였다.