박완희 시의원, 이범석 시장 비판하며 출마 공식화 수순

내년 청주시장 선거에 출마를 준비 중인 더불어민주당 박완희 청주시의원이 이범석 시장의 시정을 강하게 비판했다.박 의원은 30일 청주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "청주시정의 가장 큰 문제는 불통"이라며 "중요 현안 앞에서 종합적 진단과 대응 전략 없이 책임을 회피하고 있다"고 비판했다.박 의원은 대전·충남 행정통합 논의, 공공기관 2차 이전 대응, 쿠팡 개인정보 유출 사태로 인한 소상공인 피해, 시외버스터미널 매각 논란, 현도 생활자원회수센터 갈등 등을 주요 현안으로 거론했다.그는 "지금 청주가 직면한 과제들은 도시의 위상과 산업 방향, 시민의 삶과 교통 인프라의 공공성을 좌우하는 중대한 사안"이라며 "그럼에도 시는 사후 대응과 책임 회피로 일관하고 있다"고 지적했다.대전·충남 행정통합 논의와 관련해선 "충청권 광역 행정 재편이라는 큰 흐름 속에서 청주가 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 전략 제시가 없다"며 "청주시 이익을 전제로 설계해야 한다"고 말했다.공공기관 2차 이전과 관련해서는 "오송·오창 산업 기반과 청주국제공항 등 강점을 갖고 있음에도 구체적인 유치 전략과 중앙부처 협의 내용이 보이지 않는다"며 "연구·산업·교통이 연계된 미래 산업도시 전략이 필요하다"고 밝혔다.현도 재활용선별센터 건립을 두고는 "장기간 주민 반대에도 공사가 강행되며 갈등이 심화됐다"며 "시장이 직접 소통하고, 협의체를 구성해 해결책을 찾아야 한다"고 조언했다.박 의원은 이를 위해 '시장 직속 현안 총괄 대응팀(TF) 구성' '갈등 사안별 상설 협의체 설치' '시의회·민·관·산·학이 참여하는 공동 대응체계 구축' '정기적인 시정 브리핑'을 제안했다.그는 "밀어붙이기식 행정이 아니라 시민과 소통하고 갈등을 조정하는 행정으로 전환해야 한다"고 강조했다.박완희 시의원은 내년 청주시장 선거 출마를 위해 1월 중 공식 출마 선언을 할 예정이다.