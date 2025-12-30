"충북 3.1만세운동 진짜 최초는 우리입니다"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

참고문헌

독립기념관 한국독립운동인명사전

『독립운동사 제3권 : 삼일운동사(하)』 '진천읍내' 편

독립운동가 이상직 선생 공훈록

<국사편찬위원회> 『삼일운동데이터베이스』

일본 외교성 외교사료관 /방위성 방위연구소 원문 보관자료

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

학계가 충북지역 3.1만세운동이 처음 벌어졌다고 인정하는 것은 1919년 3월 19일 괴산군 괴산읍에서 진행된 괴산장터 만세운동이다.진천군의 경우 1919년 4월 2일 백곡면 석현리 석현시장에서 1000여 명의 군중이 모인 가운데 만세운동이 시작됐다고 알려져 있다.하지만 당시 조선총독부 등 일제가 작성한 문서는 이와 다르다. 이들 문서에는 3월 15일 진천군 진천읍에서 만세운동이 있었다고 기록됐다.이렇게 되면 충북지역에서 만세운동이 최초로 진행된 곳은 괴산군이 아니라 진천군일 가능성도 제기된다.<국사편찬위원회> '삼일운동데이터베이스'에 따르면 1919년 3월 9일 진천군 지역에 독립선언서가 보내졌다.김교환(金敎煥. 1883~1955. 건국훈장 애족장)선생은 1919년 3월 7·8일경 청주시 북이면에 거주하는 천도교 신자 최봉길(崔鳳吉)선생의 집에 독립선언서와 경고문 한통을 가지고 도착했다.다음날 김교환은 최봉길 선생은 지인을 시켜, 진천군 진천읍에 거주하는 김동한(金東漢)에게 보냈다.진천군 지역에서 만세운동이 처음 시도된 것은 3월 14일이다.일본외무성이 보관하고 있는 문서 '전보 : 13일 함남 신상리 ニ 폭민 다수 헌병주재소…'문서에 따르면 진천군 진천에서 독립만세를 외치려는 시도가 있었다. 그러나 진천헌병분견소 관할 헌병들이 독립만세운동의 움직임을 사전에 탐지하고 주도 인사들을 검거하려고 했으나 주도 인사들은 체포되지 않았다.공훈전자사료관에 공개된 <독립운동사 제3권 : 삼일운동사(하)> '진천읍내' 편에 따르면 이상직(李相稷, 1878~1947)건국훈장 애족장) 선생은 3월 14일 저녁 마을대표등과 모여 다음날 진천읍내에서 만세운동을 전개하는 것을 논했다.이 계획은 어그러졌다. 조선인 헌병보조원(유〯철)이 회의장소 객실 마루 밑에 숨어서 계획하는 전말을 모두 엿듣고 헌병대에 고발했다.3월 15일 새벽 이상직 선생은 검거되어 만세운동 계획은 좌절됐다.이상직 선생이 검거되면서 그가 계획했던 3월 15일 만세운동은 실행에 옮겨지지 않았다.하지만 일제가 작성한 문서에는 이날 만세운동이 진행됐다고 기록됐다.1936년 3월 16일 조선총독부 조선헌병대사령관이 일본 육군대신에게 보낸 문서 '전보(電報) 전국 각지 3월 15일과 16일 시위운동 및 파병 상황'에는 "3월 15일 경기 양주군 토이장[덕소리], 전남 영광, 경남 의녕, 충북 진천, 충남 온양, 함북 수성, 16일 황해 연백, 달천, 평북 의주군 광평에 50명 내지 1000명의 운동이 있었음"이라고 기재됐다.총리대신에게 보낸 '전보역 : 前電ノ外 14일 함경남도 풍산 ニ於テ 천도교도…'문서에는 "3월 15일 충청북도 진천, 충청남도 천안 군내, 경상남도 의녕, 평안북도 의주 군내, 함경북도 성진 군내, 경성 군내 등에서 다소 불온 행동 또는 소요가 있었으나 즉시 진압되었다"고 기록됐다.척식국장관(拓殖局長官)이 조선총독부 조선경무총장(朝鮮警務總長)에게 보낸 문서 '전보역(電報譯) 15일 함북 명천군 화대 ニテハ約五千ノ 폭민…'에는 "3월 15일 경기도 가평 ,양주군 덕소, 전라남도 영광, 경상남도 의녕, 충청북도 진천, 충청남도 온양, 함경북도 수성, 3월 16일 황해도 연백, 달천, 평안북도 의주군 광평에 250명~1000명의 시위운동이 있었다"고 적혔다.일제가 작성한 문서를 종합하면 최소 50명에서 250명이 3월 15일 진천군에서 만세운동을 벌였다는 사실을 알수 있다.그렇다면 이들 만세운동에 참여한 진천군민들은 누굴까?일제가 작성한 문서에는 3월 15일 진천지역에서 만세운동을 주도한 이들이 누군지 자세히 기록돼 있지 않다. 또 당시 발행된 신문에도 자세한 내용은 나와 있지 않다.하지만 이를 추정할수 있는 또 다른 조선총독부 문서가 확인됐다.1919년 3월 28일 조선총독부 충북도장관이었던 장헌식(張憲植)이 조선총독부 내무부장관에게 보낸 '소요보고(狀況報告)' 문서에는 "진천공립보통학교 생도는 그 후 경계 중인 바, 불온하므로 생도 22명을 검거 취조한 결과 14명을 보안법 위반으로 소추(訴追)하였다"고 기록됐다.또 그해 5월 10일 조선총독부 조선헌병대사령부가 작성한 '소요사건 경과 개람표(1919.3.1.-1919.4.30.)' 문서에도 "3월 15일, 충북 진천, 보통학교생도가 독립운동을 기도"라고 기재돼 있다.일제가 진천공립보통학교 학생 22명을 검거해 14명을 보안법으로 기소할 정도의 사안은 무엇일까?일제가 작성한 문서를 기반으로 가정해보면, 이는 3월 15일 진천공립보통학교 학생들이 만세운동을 진행한 데 따른 조치일 가능성이 매우 높다.이들 진천공립보통학교 생도 14명이 소추(=기소)됐다고 일제 문서에 기록돼 있지만, 아쉽게도 이들에 대한 판결문은 현재까지 확인되지 않는다.만세운동에 참여한 진천공립보통학교 학생들의 신원이 기록으로 남아있는 것은 단 한건.<독립운동사 제3권 : 삼일운동사(하)> '진천읍내' 편에는 "4월 2일에는 진천에서 2번째 만세시위운동이 전개되었다. (중략). 진천 읍내에서 이상직의 지휘하에 오전 8시에 수천 명의 군중이 집결하여 시위행진 하면서 대한독립만세를 고창하였다. 시위행렬이 헌병대 앞을 통과하려 할 즈음 야만적인 일제 헌병대는 시위행렬에 발포하여 1명의 희생자와 수명의 부상자를 내니, 군중은 더욱 흥분하여 헌병대의 창벽과 기물을 파괴한 뒤에 해산하였다. 그때 이상직을 비롯하여 지휘자 수10명이 체포되었고 심지어 보통학교 학생 유순복(柳順福)외에 이용달(李容達) 등 10여 명도 헌병대에 불려가 그중 유순복은 심한 구타를 당하였다"고 기술돼 있다.이는 사료로 남아있는 것은 아니고 이용달씨의 증언에 따른 기록이다.이용달씨의 증언은 진천공립보통학교 학생들이 만세운동을 3월 15일 하루만 진행하거나 참여한 것이 아니라, 4월 2일 만세운동에도 지속해 참여한 것을 반증한다.상산초등학교 홈페이지에 공개된 '학교연혁'에 따르면 1905년 사립 문명학교를 모태로 한다. 1911년 진천공립보통학교로 개교했고, 1940년 현재 위치로 학료를 이전했다. 현재 교명은 1996년에 변경 확정됐다.2025년 현재 제113회 학생이 졸업한 가운데, 1만9193명의 졸업생을 배출했다.'학교연혁'에 나와 있듯이 상산초등학교는 진천군 지역 삼일운동 대부 이상직 선생이 세운 '문명학교'를 모태로 시작됐다.공훈전자사료관에 공개된 이상직 선생 공훈록에 따르면 그는 1909년 문명학교를 설립했다. '학교연혁'에 나와 있는 설립시기와는 4년이 차이난다.이상직 선생은 1919년 3·1운동이 일어나자 그는 3월 14일 진천의 만세시위운동을 일으키려고 자택에서 각 마을 대표 수십명과 회합하여 준비를 했다. 3월 15일 새벽에 일제 경찰에 구속되자 그가 없이 독립만세시위가 전개됐다. 그는 석방되자 4월 2일 제2차 진천의 만세시위운동을 일으켜 선두에 서서 독립만세를 이끌었다.