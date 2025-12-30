김태규 "여당의 독선과 정부의 독재로 시민들 삶 어려워져"

큰사진보기 ▲김태규 국민의힘 울산 남구 갑 당협위원장이 시의원·구의원들과 함께 30일 울산시의회 프레스센터에서 취임 인사를 겸한 브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

김태규 국민의힘 울산 남구 갑 당협위원장이 30일 울산시의회 프레스센터에서 취임 인사를 겸한 브리핑을 갖고 "대한민국의 현재 정치는 여당의 독선과 정부의 독재로 혼란스럽다"며 "국민의힘 울산 남구 갑 당협위원회는 민주당의 독재를 막기 위한 투쟁을 지속적으로 해나갈 것을 약속드린다"고 밝혔다.이 지역구 시의원·구의원들과 함께 기자회견에 나선 김태규 위원장은 자신의 취임과정에 대해 "남구 갑 당협위원회는 5월 8일 김상욱 의원이 탈당하면서 사고 당협으로 되었고 11월 26일 제가 오디션을 통해 조직위원장으로 선발되고 12월 22일 정식으로 당협위원장이 되기까지 6개월 보름 이상을 당협 위원장 공백상태로 지내 왔다"고 설명했다.이어 "김상욱 의원이 신의를 저버리고 국민의힘을 탈당하는 과정에서 극심한 갈등과 혼란이 있있다"며 "그의 이러한 처신으로 인해 울산시민들에게 큰 상처가 남았다는 사실을 확인했다"고 주장했다.특히 정부 여당을 비판하며 "여당의 독선과 정부의 독재로 경제는 고환율, 고물가, 고금리와 부동산시장의 문제로 시민들의 삶은 어려워지고 환란까지 걱정해야 한다"며 "동맹과의 유대는 약화되고 오로지 종북적, 친중 굴종적 태도로 일관하며 안보를 불안하게 있다"고 주장했다.또한 "정치, 경제, 외교, 국방 무엇 하나 제대로 작동하는 곳이 없는데 여당은 오로지 이재명 사법 리스크 방어에만 매진하고 있다"며 "내란전담재판부 설치법 등 5대 악법은 오로지 한 명 만을 결사옹위하기 위한 법률로 비친다"는 주장을 내놨다.김태규 위원장은 또 "명백한 위헌인 내란전담재판부 법, 법왜곡죄 등은 법률가라면 입에도 올리기조차 어려운 법률인데 이런 법률을 입법하는데 주저함이 없다"며 "우리 당대표의 24시간 필리버스트라는 처절한 저항에도 불구하고 수의 우위만 내세우고 공화의 정신은 잃은 채 위헌인 내란전담재판부법을 강제로 통과시켰다"고 주장했다.끝으로 김 위원장은 "권력은 부패하고 절대권력은 절대부패한다고 했다"며 "절대다수에 취한 여당의 폭주와 독재는 멈추어야 한다"고 밝혔다.