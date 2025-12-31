서울 지하철 엘리베이터 100%? 오 시장님, 외대앞역 예외라는 거 아세요

▲오세훈 서울시장(왼쪽)이 29일 서울 강서구 화곡동 5호선 까치산역에서 열린 '전역사 1역사 1동선 확보 기념식'에서 행사에 참석한 시민들과 기념 행사를 하고 있다. 1역사 1동선이란 교통약자가 엘리베이터를 이용해 지상에서 승강장까지 타인의 도움 없이 이동할 수 있는 동선을 말한다. 2025.12.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기