서울 지하철 엘리베이터 100%? 오 시장님, 외대앞역 예외라는 거 아세요

오세훈 시장님, 지난 29일 까치산역에서 '전 역사 1역사 1동선 확보 기념식'을 열고 서울 지하철 엘리베이터 설치가 완료됐다고 선언하셨습니다. 교통약자가 타인의 도움 없이 이동할 수 있는 도시가 됐다고 자평하셨지요. 그러나 동대문구에 사는 시민으로서, 그리고 외대앞역을 이용하는 사람으로서 그 선언에 많은 아쉬움이 들었습니다.
시장님이 말씀하신 '전 역사'에는 사실 서울교통공사가 관리하는 역사만 포함되어 있습니다. 1호선 중 코레일(한국철도공사)이 관리하는 역들은 빠져있습니다. 오래된 역이 많은 만큼 교통약자 이동권의 대표적인 사각지대이기도 합니다. 특히 남영역, 외대앞역 등이 그렇습니다. 아무리 서울시의 소관이 아니라고 해도, 엄연히 서울 관내에 위치한 역들을 제외한 채 '100% 달성'을 기념하는 모습을 보자니, 씁쓸했습니다.
제가 이용하는 외대앞역은 '1역사 1동선' 기준을 충족하지 못합니다. 인천방향 승강장은 계단 외에는 접근 수단이 없습니다. 휠체어 이용자만의 문제가 아닙니다. 유모차를 끄는 보호자, 무릎이 불편한 어르신, 잠시 다리를 다친 시민, 캐리어를 든 유학생 모두에게 외대앞역은 이용하기 어려운 역입니다(관련기사: 계단 앞 멈춘 유아차… '꿀팁 공유'로 버티는 외대앞역 엄마들
https://omn.kr/2fjac).
최근에는 엘리베이터 설치를 촉구하는 3307명의 서명까지 모였습니다. 일보진전이 있었지만 이제야 대안 출구를 검토하는 단계이고, 아직 해야 할 일이 많습니다.
그런데 시장님의 성과 발표에서는 외대앞역 같은 이동권 사각지대의 현실은 보이지 않았습니다. 의도했든 의도하지 않았든, 불편한 현실은 삭제하고 보기 좋은 숫자만 남긴 셈과 다름없습니다. 그때문일까요? 화려한 기념식이 끝난 뒤에도 외대앞역 계단을 오르내리는 시민들의 하루는 아무것도 달라지지 않았습니다.
외대앞역을 이용하는 시민들은 이번 선언 속에서 마치 서울 시민이 아닌 존재가 된 느낌을 받았습니다. 서울 안에 살고 있지만, 서울시 정책에서는 빠져 있는 사람들 말입니다. 그렇기에 오 시장님께서 섣불리 '100% 달성'을 외치기보다, 아직 사각지대로 남아있는 역을 살펴보는 것이 필요했다고 생각합니다.
6.3 지방선거를 앞두고 최근 각종 여론조사가 쏟아져 나오고 있지만, 오 시장님이 압도적 지지율을 기록했다는 내용은 찾아보기 어렵습니다. 이런 상황 때문에 오 시장님께서 아직 끝나지 않은 과제를 완수한 것처럼 선언한 것은 아닌지 의문이 듭니다. 지방선거를 앞두고 성과를 앞세우고 싶은 마음은 이해할 수 있습니다. 그러나 그 과정에서 시민의 삶을 지워서는 안 됩니다. 이동권은 자화자찬을 위한 홍보용 성과가 아니라, 시민의 일상이기 때문입니다.
시장님, 계단 앞에 멈춘 시민이 존재하는 한 '지하철 엘리베이터 100%'라는 선언은 '거짓'과 다름없습니다. 여론조사를 의식한 듯한 선언이나 한강버스와 같은 전시성 사업으로는 서울시민의 이동권을 보장할 수 없습니다. 배를 띄우기 전에, 계단 앞에서 멈춰 선 시민부터 살피는 것이 도시 행정의 순서가 아닐까요?
덧붙이는 글 | 글쓴이는 진보당 동대문구 공동위원장입니다