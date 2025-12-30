메뉴 건너뛰기

25.12.30 16:08최종 업데이트 25.12.30 16:08

'김건희 봐주기 조사' 유철환 권익위원장 사의 표명

임기 1년 남기고 사직서 제출... 청와대 "국무회의 불참 통보? 사안·안건별로 참석범위 달라져"

유철환 국민권익위원장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 국가보훈부 등에 대한 종합감사에서 의원 질의를 듣고 있다. 2025.10.28
유철환 국민권익위원장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 국가보훈부 등에 대한 종합감사에서 의원 질의를 듣고 있다. 2025.10.28 ⓒ 남소연

유철환 국민권익위원장이 30일 사의를 표명했다. 윤석열 정부 때 임명된 그의 임기는 2027년 1월까지다.

그는 내란 우두머리 혐의로 재판 중인 전직 대통령 윤석열의 서울대 법대 동기로 대선 캠프에 참여하는 등의 전력으로 작년 1월 임명 당시에도 '보은 인사'라는 비판을 받았다.

무엇보다 '김건희 명품 가방 수수 사건'을 아무런 조처 없이 종결 처리하는 등 '봐주기 조사'로 물의를 빚었다.

AD
지난 10월 국정감사 때는 윤석열 탄핵 반대 집회를 주도한 전한길씨와 윤석열 구속취소 결정을 내렸던 지귀연 판사를 옹호하는 발언을 한 사실도 뒤늦게 알려졌다.

이재명 대통령은 이르면 이날 중 유 위원장의 사의를 재가할 것으로 보인다. 김남준 청와대 대변인은 이날 오후 브리핑에서 관련 질문을 받고 "(브리핑 직전까지) 재가 처리되지 않았다. (이후) 혹시 재가 처리된다면 공지하도록 하겠다"고 말했다.

한편 유 위원장이 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장과 함께 최근 '국무회의 참석 대상이 아니다'는 취지의 통보를 받고 이달 초부터 국무회의에 불참해 왔다는 언론 보도도 이날 나왔다.

유 위원장과 주 부위원장이 모두 전임 정부 때 임명된 인사인 만큼, 자진 사퇴를 압박하기 위해 국무회의 불참을 통보한 것 아니냐는 취지의 보도였다.

이에 대해 김 대변인은 "(회의) 장소가 제한적이라서 사안별·안건별로 그때그때 참석하는 사람들은 변동이 있을 수밖에 없고 그런 과정에서 필수 참석 대상자들이 아닌 참석자들은 말씀드렸던 사안별 혹은 안건별로 참석의 범위가 달라질 수 있다"고 설명했다.

